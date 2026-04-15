Compromís carga contra Ruz tras anularse la tasa de basura en Elche

La anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de la ordenanza de la basura de 2025 ha abierto un nuevo frente político en el Ayuntamiento de Elche. La portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, ha criticado con dureza la gestión del alcalde, Pablo Ruz, al considerar que esta resolución judicial evidencia una cadena de errores, falta de rigor y opacidad en la elaboración de una normativa clave para las arcas municipales.

Díez ha señalado que “el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya anulado la ordenanza de la basura de 2025 evidencia, una vez más, la mala gestión de Pablo Ruz, que no ha sido capaz de elaborar un texto que cumpla los requisitos legales y justifique como corresponde la aplicación de una tasa con tanto impacto ciudadano como ésta”. En este sentido, la edil pone el acento en la relevancia de una ordenanza que afecta directamente al bolsillo de miles de vecinos y que, a su juicio, no ha sido tramitada con las garantías necesarias.

Críticas a la gestión económica

La portavoz de Compromís vincula esta decisión judicial con lo que considera una gestión económica deficiente del actual equipo de gobierno. Según ha manifestado, “a la mala gestión económica de este alcalde, que tiene en vigor un plan económico y financiero por dejar un agujero de ocho millones de euros en las arcas municipales, se suma ahora esta resolución del tribunal que evidencia la falta de rigor en un elemento fundamental para los ingresos municipales”.

Una mujer tira la basura en un contenedor del centro de Elche, este miércoles. | MATÍAS SEGARRA / a.fajardo

En esta línea, Díez interpreta la anulación de la ordenanza como un síntoma de una política económica que, a su juicio, no está siendo capaz de garantizar la estabilidad financiera del consistorio. La tasa de basura, recuerda, es uno de los pilares de los ingresos municipales y su invalidación genera incertidumbre sobre la planificación presupuestaria.

Acusaciones de opacidad

Otro de los aspectos que ha centrado las críticas de Compromís es la supuesta falta de transparencia del gobierno local en torno a esta resolución judicial. La portavoz ha asegurado que “no podemos pasar por alto que el alcalde haya tratado de ocultar que el TSJCV ha tumbado la ordenanza, una opacidad que es absolutamente injustificable y que va de la mano de cómo este gobierno de PP y Vox trató de esconder el incremento del coste de la tasa a toda la ciudadanía”.

Para Díez, esta actitud refuerza la idea de que el ejecutivo municipal ha intentado minimizar el impacto político de la decisión del tribunal, evitando dar explicaciones públicas inmediatas. Desde la formación consideran que la ciudadanía debe estar informada de cualquier cambio que afecte a sus obligaciones fiscales.

Subida de tasas en el foco

La anulación de la ordenanza también ha reabierto el debate sobre el incremento de la tasa de basura aprobado en esta legislatura. Según ha recordado la portavoz, este tributo ha experimentado una subida de hasta 80 euros anuales para los particulares, una cifra que, a su juicio, contradice el discurso fiscal del actual gobierno.

Díez ha subrayado que “esta cuestión también vuelve a poner en el foco la incoherencia de Ruz en la subida de la tasa de la basura, que ha aumentado hasta 80 euros al año para los particulares, y que demuestra que, en contra de lo que PP y Vox defienden, en esta legislatura de manera global las tasas han subido de manera significativa”.

La edil insiste en que esta política de incremento de tasas choca con el mensaje que, según afirma, el gobierno local ha trasladado a la ciudadanía en materia de presión fiscal.

Exigencia de mayor responsabilidad

Compromís ha aprovechado esta situación para reclamar un cambio en la forma de gobernar del actual ejecutivo municipal. Para Esther Díez, la gestión pública debe asentarse sobre principios claros y sólidos, alejados de decisiones que puedan derivar en reveses judiciales.

En este sentido, ha afirmado que “gobernar tiene que ser sinónimo de eficacia, rigor, honestidad y transparencia y a cada día que pasa Pablo Ruz más se aleja de todos estos principios para desgracia de todos los ilicitanos e ilicitanas, que somos quienes lo sufrimos”.