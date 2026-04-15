Una reyerta con machete a las puertas de un comedor social en Elche acaba con un hombre en el hospital

Una reyerta con arma blanca que acaba con un hombre en el hospital. La Policía Local de Elche ha detenido a dos hombres, de 23 y 24 años de edad, como presuntos autores de una agresión en las inmediaciones del comedor social del barrio de Carrús.

La Sala Operativa del 092 recibió una alerta sobre una pelea en la vía pública. Según los testigos, el altercado se originó tras una disputa en la cola del establecimiento, cuando dos individuos intentaron colarse y tras un primer enfrentamiento verbal, los agresores abandonaron el lugar para regresar poco después armados con un machete de 30 centímetros de hoja y un palo de escoba.

Arma intervenida en el barrio de Carrús / INFORMACIÓN

Cortes

Al llegar al lugar, las patrullas de la Policía Local encontraron a la víctima, un hombre de 36 años, con una herida sangrante por corte en el antebrazo izquierdo y erosiones en el codo. Los agentes solicitaron de inmediato asistencia sanitaria para el herido, quien fue escoltado por una unidad policial hasta el Hospital General Universitario de Elche.

Gracias a la descripción facilitada por los testigos, y a las pesquisas realizadas en el lugar, las unidades policiales desplegaron un dispositivo de búsqueda por las calles colindantes, que permitió la detención de los dos implicados, que pasaron a disposición judicial.

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Por otra parte, los agentes recuperaron las armas que los sospechosos habían arrojado en la ruta de huida y comprobaron las grandes dimensiones del machete y que el palo de escoba se encontraba fracturado tras la agresión.