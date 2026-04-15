AHSA alerta de fallos de impacto ambiental en un complejo turístico junto a las salinas de El Pinet en Elche

La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) cuestiona que se estén cumpliendo las medidas ambientales en la construcción de un complejo turístico junto a las salinas de El Pinet. El colectivo ecologista asegura que varias de las medidas correctoras impuestas por la Generalitat en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) siguen sin ejecutarse más de un año después del inicio de las obras y exige a las administraciones que frenen cualquier autorización hasta que se cumplan íntegramente.

En concreto, la asociación exige acceder a los informes de vigilancia ambiental de las obras porque aseguran que tras más de un año desde el inicio de las obras, algunas de las actuaciones clave destinadas a minimizar el impacto ambiental siguen sin materializarse.

Informes desfavorables

Eso sí, trasladan desde el colectivo que el proyecto cuenta con una DIA favorable emitida en septiembre de 2014 por la administración autonómica, aunque durante su tramitación recibió dos informes desfavorables por parte de la jefa de la Sección de Zonas Húmedas y del técnico de Protección de Especies del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante.

Entre las principales carencias detectadas, AHSA pone el foco en la falta de ejecución de una de las medidas más relevantes: la instalación de cuatro pantallas vegetales destinadas a aislar el complejo turístico, que tendría capacidad para albergar a más de 1.000 personas, del entorno natural de las salinas de Pinet. La entidad se apoya en que este espacio constituye un humedal de alto valor ecológico, donde habitan especies botánicas y fauna en regresión, lo que hace especialmente sensibles las actuaciones que se desarrollan en su entorno inmediato.

Sobre la pantalla vegetal, indican que la más importante debía situarse en la cara este de la actuación, justo en el límite con las salinas. Según establecían los técnicos de la Conselleria, debía consistir en un talud de tierra vegetal de 1,5 metros de altura y 8 metros de anchura, sobre el que se plantarían especies autóctonas como pino piñonero, lentiscos, palmitos o tarajes. Aluden a que esa barrera tiene una doble función, que va desde mitigar el impacto paisajístico de las edificaciones hasta reducir la afección sobre el ecosistema.

Sin embargo, según denuncian los ecologistas, no se ha iniciado la conformación de este talud, a pesar de que las obras comenzaron en marzo de 2025 y presentan ya un grado avanzado de ejecución. En la actualidad, manifiestan, se han levantado algunas edificaciones, instalado bungalows y delimitado parcelas de acampada, donde sí se han plantado árboles con tal de ofrecer sombra para los usuarios, pero no se han ejecutado las medidas ambientales prioritarias, según siempre la versión de este colectivo.

Aves en las salinas de El Pinet en Elche / Sergio Arroyo

Incumplimientos

Además de la pantalla vegetal, los ecologistas advierten de posibles incumplimientos en otros aspectos recogidos en la DIA, como la habilitación de una red de drenaje que evite la llegada de agua dulce al entorno de las salinas, y que apuntan que sería una alteración que podría afectar gravemente al equilibrio del ecosistema, así como la obligación de mantener al menos un 5% de las parcelas libres de zonas de pernocta.

Vigilancia

Ante esta situación, AHSA ha solicitado formalmente a la Conselleria de Medio Ambiente una copia de los informes del programa de vigilancia ambiental correspondientes a la fase de ejecución de las obras, con el objetivo de comprobar si se están cumpliendo las directrices fijadas en la DIA. Paralelamente, la asociación ha instado al Ayuntamiento de Elche a condicionar cualquier autorización municipal a la verificación del cumplimiento íntegro de las medidas correctoras.

El colectivo ecologista considera especialmente preocupante que el proyecto avance sin haber implementado algunos de los elementos más determinantes para reducir el impacto de la actividad turística en un entorno de gran fragilidad ambiental.

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Por último, la asociación reprueba la actitud de los promotores del complejo turístico, a quienes acusa de actuar con “hipocresía” al haber incluido en el proyecto un centro de interpretación de las salinas, que la entidad tilda de "barniz sostenible" mientras, según denuncian, se eluden las medidas correctoras exigidas por la administración autonómica. A juicio de la asociación, este tipo de actuaciones ponen en cuestión el compromiso real con la protección del entorno natural.