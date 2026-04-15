Cuidadores bajo presión: un estudio de la UMH constata que los errores con la medicación aumentan con la sobrecarga emocional

Cuidar en casa también implica asumir tareas sanitarias complejas. Preparar pastilleros, recordar horarios, ajustar dosis o vigilar posibles efectos de los fármacos forma parte ya de la rutina de muchas familias que atienden a personas dependientes en su propio hogar. Según un estudio liderado por los investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), en colaboración con un equipo multidisciplinar de varias universidades y centros de salud en España, la sobrecarga emocional de estos cuidadores se asocia con un aumento en la probabilidad de incidentes relacionados con la seguridad en el uso de medicamentos en casa.

La investigación

El estudio, publicado en Journal of Healthcare Quality Research, analizó a 176 cuidadores de personas dependientes. Los resultados indican que el cansancio y la responsabilidad constante aumentan la probabilidad de de cometer errores. Así, uno de cada cuatro cuidadores informales reconoce haber cometido algún error con la medicación en los últimos seis meses. De estos casos, el 2% requirió atención sanitaria, aunque la mayoría no tuvo consecuencias graves.

Entre los fallos más habituales se encuentra confundir medicamentos de apariencia similar, equivocarse en las dosis, repetir una toma, olvidarla o conservar mal un fármaco. A ello se suman problemas de coordinación cuando varias personas comparten el cuidado. Según explica el catedrático del Departamento de Psicología de la Salud de la UMH y coautor del estudio, José Joaquín Mira, "en ocasiones no es solo un cuidador, sino varios, y la comunicación entre ellos puede fallar".

Sobrecarga emocional

La sobrecarga emocional es uno de los factores que más influyen. Los cuidadores que soportan una mayor presión psicológica llegan a duplicar el riesgo de cometer errores con la medicación. En palabras del experto, "la fatiga acumulada acaba pasando facturas incluso en tareas rutinarias", explica. No obstante, cuando ocurre un error, el impacto no es solo práctico.

Los investigadores también hablan de una "doble victimización": un fenómeno que apunta a que la sobrecarga del cuidador no solo se asocia con más errores, sino también con un impacto emocional adicional cuando estos ocurren. Así, Mira desarrolla que hay dos fenómenos que conviven, hasta el extremo de que cita "la carga emocional del cuidado y el impacto de haber cometido un error". Esa reacción suele traducirse en una mayor ansiedad o en un intento de control más estricto. No obstante, en algunos casos, ese miedo e hipervigilancia pueden propiciar nuevos errores. El coautor advierte que "tener precauciones estandarizas es útil, pero pasarse de la raya puede tener el efecto contrario".

Uno de cada cuatro cuidadores informales ha cometido errores con la medicación de las personas dependientes a su cargo. / Áxel Álvarez

Diferencias en el género

Pero esas no son las únicas conclusiones que determina el estudio. El trabajo ha sido llevado a cabo por las investigadoras del Grupo de Investigación Atenea, Pura Ballester, Eva Gil Hernández y Clara Pérez Esteve; los investigadores de la UMH Mercedes Guilabert, Irene Carrillo y José Joaquín Mira; además de Almudena Arroyo, de la Escuela de Enfermería San Juan de Dios de Sevilla, y Ángel Cobos, del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. En él también se detectan diferencias según el género del cuidador, de manera que los hombres presentan una mayor probabilidad de cometer errores que las mujeres.

Según Mira, estos "se atreven a hacer más cosas porque siguen menos las pautas de prescripción que las mujeres y, por tanto, pueden cometer más errores por esta razón”. Este fenómeno, según el mismo experto, puede estar relacionado con cambios demográficos y sociales, puesto que "los hombres vivimos más años que antes. Esto provoca que más hombres lleguen a una edad en la que su pareja puede necesitar cuidados. Antes no estaban para poder cuidarla; ahora sobrevivien y pueden hacerlo", explica el investigador, quien matiza que estos hombres "se enfrentan a nuevas dificultades que las mujeres, por tradicionales sesgos de género, han asumido toda su vida". También señala que, aunque no se puede establecer causalidad, estos resultados pueden orientar el diseño de intervenciones formativas adaptadas a perfiles distintos de cuidadores.

Aislamiento

A la presión del cuidado se suma, además, el aislamiento que viven muchas personas cuidadoras. En muchos casos asumen la responsabilidad sin descansos suficientes y terminan normalizando el agotamiento porque no ven una alternativa clara: "Las personas que están en esta situación se identifican a sí mismas; el problema es que no tienen salida", destaca Mira. Durante la investigación, algunos participantes expresaron una idea que llamó la atención de los investigadores: "Es la primera vez que alguien me pregunta". Por ello, el investigador reivindica la necesidad de reforzar el apoyo a los cuidadores desde el propio domicilio y mejorar el acceso a recursos disponibles, algo esencial para ayudar a reducir la sobrecarga y mejorar la seguridad en el cuidado.

Según el experto, "más personas necesitan cuidados en casa y esta es la razón por la que algo que ha existido siempre, la figura del cuidador no profesional, ahora tenga mayor relevancia". Al final, la esperanza de vida, la mayor prevalencia de condiciones crónicas y las políticas de desinstitucionalización han trasladado una parte de la atención sanitaria al entorno doméstico, algo que no siempre va acompañado de formación específica ni de los sistemas de control y seguridad del paciente que existen en los centros sanitarios.

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