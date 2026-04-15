El Hospital General de Elche impulsa un certamen para innovar en Enfermería

El Departamento de Salud Elche - Hospital General, en colaboración con la Fundación Fisabio, ha puesto en marcha el I Certamen de Ideas Innovadoras en Enfermería, una iniciativa dirigida a fomentar la innovación entre los profesionales sanitarios y mejorar tanto la práctica asistencial como la experiencia del paciente. La convocatoria se enmarca dentro de la jornada “Cuidar, innovar e inspirar”, organizada con motivo del Día Internacional de la Enfermería.

El objetivo principal del certamen es identificar y reconocer propuestas surgidas del trabajo cotidiano del personal de Enfermería, con el fin de transformar las dificultades detectadas en el día a día en oportunidades que permitan mejorar la calidad asistencial y la eficiencia del sistema sanitario. La iniciativa busca, por tanto, poner en valor el conocimiento práctico de los profesionales y su capacidad para impulsar mejoras reales en el entorno sanitario.

Áreas clave para la innovación

Las ideas que se presenten podrán centrarse en distintos ámbitos estratégicos dentro del sistema sanitario. Entre ellos destacan la seguridad del paciente y del profesional, la humanización de la atención, la mejora del entorno laboral o la incorporación de innovación tecnológica aplicada a los cuidados.

Desde la organización destacan que este enfoque multidisciplinar permitirá abordar diferentes retos del sistema desde la perspectiva directa de quienes trabajan en primera línea, favoreciendo soluciones prácticas y aplicables en el contexto asistencial.

Participación y evaluación

Podrán participar en el certamen profesionales de Enfermería que desarrollen su labor tanto en atención especializada —en el Hospital General Universitario de Elche— como en los centros de Atención Primaria del departamento. La convocatoria está abierta a candidaturas individuales y también a equipos formados por un máximo de cuatro integrantes.

El plazo para presentar propuestas permanecerá abierto hasta el 20 de abril de 2026 a las 15 horas. Una vez finalizado, un tribunal especializado se encargará de evaluar los proyectos presentados en función de criterios como la innovación, la originalidad, la viabilidad de implantación y el impacto potencial sobre la salud de la ciudadanía.

Los diferentes equipos premiados recientemente de Enfermería del Hospital General Universitario de Elche / INFORMACIÓN

De entre todas las candidaturas, se seleccionarán un máximo de cinco ideas finalistas. Sus autores tendrán la oportunidad de defenderlas públicamente el próximo 12 de mayo en el Salón de Actos del Hospital General Universitario de Elche, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Enfermería.

Premio y proyección de las ideas

La propuesta ganadora se dará a conocer durante la misma jornada. Además del reconocimiento institucional, el proyecto premiado —en caso de tratarse de una iniciativa de investigación o innovación— contará con una dotación económica valorada en 3.000 euros, respaldada por la Fundación Fisabio.

Este incentivo permitirá desarrollar la idea mediante servicios científico-tecnológicos, facilitar su publicación en revistas especializadas o impulsar acciones de valorización orientadas a convertirla en una mejora real dentro de la organización asistencial.

La organización recuerda que las bases completas del certamen y el procedimiento para presentar candidaturas pueden consultarse a través del enlace habilitado para ello, con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de profesionales interesados en contribuir a la mejora del sistema sanitario.