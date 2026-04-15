El PSOE de Elche denuncia recortes y exclusión de hasta el 16 % de familias en ayudas al IBI y el PP defiende que ha destinado más presupuesto

El debate sobre las ayudas al pago del IBI en Elche ha abierto un nuevo enfrentamiento político entre el PSOE y el equipo de gobierno municipal formado por PP y Vox. Mientras los socialistas han registrado una moción para modificar las bases de la convocatoria vigente, el ejecutivo local defiende que ha ampliado la dotación económica y ha introducido cambios para focalizar mejor las ayudas.

La controversia surge tras la modificación de los requisitos de acceso a estas subvenciones municipales, destinadas a aliviar el pago del impuesto a las familias con menos recursos. El principal punto de conflicto es la reducción del valor catastral máximo exigido para optar a la ayuda, que ha pasado de 70.000 a 45.000 euros.

El PSOE denuncia exclusión de beneficiarios

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, ha advertido de que este cambio dejará fuera a un número significativo de familias. Según sus estimaciones, hasta un 16% de los solicitantes podrían quedar excluidos respecto a convocatorias anteriores, una medida que, a su juicio, contradice el objetivo de estas ayudas.

Díez ha criticado que “el hecho de que se reduzca el valor catastral máximo hará que muchas familias se queden fuera”, y ha puesto como ejemplo el caso de una jubilada ilicitana. “En 2025 obtuvo 165 euros de ayuda para pagar el recibo del IBI, mientras que este año, con el nuevo límite, no recibirá nada”, ha explicado, ilustrando el impacto de la medida sobre pensionistas con viviendas antiguas pero de valor catastral superior al nuevo umbral.

Además, los socialistas denuncian que el presupuesto destinado a estas ayudas también se ha reducido en 200.000 euros, pasando de 1,7 millones a 1,5 millones, lo que, según su versión, agrava la situación.

Una moción para revertir los cambios

Ante este escenario, el PSOE ha presentado una moción para su debate en el pleno municipal con tres propuestas concretas. En primer lugar, instan al gobierno local a recuperar el valor catastral de 70.000 euros como límite para acceder a las ayudas.

En segundo lugar, reclaman que se incremente el presupuesto en al menos 200.000 euros para alcanzar los niveles de convocatorias anteriores. Y, en tercer lugar, solicitan la ampliación del plazo de presentación de solicitudes, actualmente abierto hasta finales de mayo, para permitir que más ciudadanos puedan beneficiarse de las ayudas.

Los socialistas recuerdan que estas subvenciones se pusieron en marcha en 2016 y han ido creciendo progresivamente hasta superar las 10.000 ayudas concedidas y un importe global de más de 1,6 millones de euros en 2025.

En este sentido, Héctor Díez ha insistido en que la modificación de los criterios supone un cambio injustificado que altera el espíritu con el que se diseñaron estas ayudas. El edil socialista ha criticado que la decisión se haya adoptado “sin informar a nadie”, ni a los grupos de la oposición ni a la ciudadanía, lo que, a su juicio, evidencia una falta de transparencia en la gestión de un instrumento clave para muchas economías domésticas.

Críticas

El portavoz socialista ha subrayado que estas ayudas no solo tienen un componente económico, sino también social, al permitir que miles de familias puedan hacer frente a un impuesto obligatorio como es el IBI. En este sentido, ha recordado que el programa se consolidó en los últimos años como una herramienta de apoyo directo a colectivos vulnerables, especialmente pensionistas, personas con ingresos reducidos y unidades familiares con dificultades para asumir el coste del recibo.

Díez también ha cuestionado la coherencia del equipo de gobierno al aplicar restricciones en estas ayudas mientras, según ha señalado, se destinan importantes cantidades a otros proyectos municipales. En esta línea, ha afirmado que “no se entiende” que se reduzcan recursos en este ámbito cuando existen inversiones previstas en otras actuaciones que, a su juicio, podrían compatibilizarse con el mantenimiento del nivel anterior de ayudas.

Las oficinas de la OMAC en Elche gestionan la información sobre las ayudas al pago del IBI a las familias ilicitanas / Áxel Álvarez

Impacto en familias con menos recursos

Además, el concejal ha advertido de que el cambio en el valor catastral puede generar situaciones de desigualdad entre contribuyentes con rentas similares pero características distintas en sus viviendas, lo que podría dejar fuera del sistema a personas con escasa capacidad económica. Según ha explicado, este tipo de situaciones ya se ha detectado en casos concretos, donde el tamaño o antigüedad del inmueble eleva el valor catastral sin reflejar necesariamente la situación económica real de sus propietarios.

Por todo ello, desde el grupo socialista insisten en la necesidad de revisar de forma inmediata las bases de la convocatoria vigente para evitar que, en plena campaña de solicitud, se consolide un modelo que consideran restrictivo. Asimismo, han remarcado que la ampliación del plazo sería una medida imprescindible para garantizar que los posibles cambios puedan aplicarse sin perjudicar a los solicitantes.

En paralelo, el PSOE ha reiterado que su propuesta no solo busca recuperar las condiciones anteriores, sino también reforzar el sistema de ayudas como una política estructural dentro del presupuesto municipal, con el objetivo de ofrecer mayor estabilidad a las familias beneficiarias en los próximos ejercicios.

El gobierno defiende su gestión

Frente a estas críticas, la portavoz del PP en Elche, Inma Mora, ha defendido la actuación del gobierno municipal y ha trasladado tres ideas clave sobre la política fiscal en relación con el IBI. En primer lugar, ha subrayado que el actual ejecutivo ha incrementado la partida destinada a estas ayudas hasta 1,5 millones, lo que supone, según su versión, 200.000 euros más que en la etapa anterior gobernada por PSOE y Compromís.

En segundo lugar, ha explicado que la reducción del valor catastral a 45.000 euros responde a la intención de dirigir las ayudas hacia las familias con mayor necesidad económica. Según ha señalado, el objetivo es que “todas aquellas familias que realmente necesitan acceder a esta ayuda lo puedan realizar”.

Por último, la portavoz popular ha destacado una medida de carácter general que afecta al conjunto de la ciudadanía: la rebaja del recibo del IBI en un 5% en tres años, una reducción que el gobierno presenta como parte de su política de alivio fiscal.