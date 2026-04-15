Servicios Sociales se descentralizará en siete zonas en Elche y habrá un trabajador social asignado a cada solicitante

El Ayuntamiento de Elche dará un giro estructural en los servicios sociales con una nueva zonificación que reducirá el tamaño de las áreas de atención, descentralizará la gestión y permitirá que cada persona o familia cuente con un profesional de referencia, que será un trabajador o trabajadora social, que coordinará toda su atención, de forma similar a lo que ocurre en Atención Primaria con los médicos de familia.

Esta medida pretende evitar la fragmentación actual, en la que los usuarios deben acudir a distintos profesionales según el tipo de trámite o ayuda solicitada, de la misma forma que dispondrán de conocimiento más profundo de cada caso, evitando duplicidades y mejorando la coordinación entre servicios.

Estos son algunos de los principales detalles que tendrá el cambio, que empezará a implementarse el próximo 5 de mayo, por lo que la edil de Acción Social, Celia Lastra, acompañada de técnicos municipales, pidió paciencia a la ciudadanía. Avisó que los cambios serán sustanciales después de una reforma fruto de más de un año de trabajo, y que para que no pille por sorpresa habrá campañas que se difundirán a través de la web municipal, redes sociales, cartelería y atención presencial. Además, se habilitará un teléfono gratuito para resolver dudas.

Menos población

Uno de los ejes de la reforma es la reducción del tamaño de las áreas de atención. Actualmente, cada zona básica atiende a una media de 63.695 personas. Con la nueva zonificación, esa cifra se reducirá hasta las 36.397, lo que supone un descenso del 42,85 %. Con esta redistribución el Ejecutivo local de PP y Vox pretende mejorar la capacidad de atención, reducir la carga de trabajo de los equipos y aumentar la proximidad con la ciudadanía. Y es que según Lastra, disponiendo de zonas más pequeñas, los profesionales podrán conocer mejor la realidad de cada barrio o pedanía, facilitando la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad y una intervención más rápida.

Territorio

El nuevo modelo también reorganiza la estructura territorial. Es decir, se abandona la división actual entre zona este y oeste para pasar a un esquema norte-sur, dentro del cual se distribuyen las siete áreas. La Zona 1, Carrús Oeste, abarca barrios como Toscar, Sagrada Familia, Carrús Oeste o Peña de las Águilas, además de la partida de Carrús, y tendrá como centro de referencia María Teresa Sempere. La Zona 2, Carrús Este incluye Casablanca, Plaza Barcelona, San Crispín o Camí dels Magros, con atención en los centros sociales de Plaza de Barcelona y Victoria Kent.

Por su parte, la Zona 3, Altabix Norte–Candalix, comprende Altabix, la zona universitaria, la Ciudad Deportiva y barrios como La Zapatillera, junto a pedanías como Ferriol, Santa Ana, Vallongas, Jubalcoy o Saladas, y se atenderá desde el centro Manuel Canales Espinosa. La Zona 4, Pla Norte integra Corazón de Jesús, Obispo Siuri y el Pla, con el centro Poeta Miguel Hernández como referencia.

La Zona 5, Pla-Sector V–Centro engloba barrios céntricos como San José, El Raval o El Salvador, así como pedanías como Matola o Algoda, y contará con los centros de Plaza San José y El Raval. En la Zona 6, Altabix Sur–Travalón se incluyen áreas como Palmerales, San Antón, Ciudad Jardín y Travalón, además de Alzabares Alto y Bajo, con atención en los centros de San Antón, Travalón y Palmerales.

Vista aérea a viviendas de Elche, una parcela sobre la que una nueva oficina presta asesoramiento integral. | ANTONIO AMORÓS / INFORMACIÓN

Finalmente, la Zona 7, Pedanías Este, agrupa un amplio conjunto de núcleos rurales y costeros como La Marina, El Altet, Torrellano, Arenales del Sol o Valverde, que dispondrán de varios centros de referencia distribuidos en el territorio, como los de La Marina, La Hoya, Torrellano, El Altet, Valverde, Perleta y Arenales del Sol. Con esta distribución, el Ayuntamiento busca reducir la población por zona, mejorar la proximidad de los servicios y agilizar la intervención social.

Expedientes

Otro de los cambios estructurales más relevantes es la descentralización de la gestión. Tal y como detallaron los técnicos, hasta ahora, muchos expedientes, como los relacionados con la renta valenciana o la dependencia, debían escalar a instancias superiores, lo que ralentizaba los procesos.

Con el nuevo modelo, cada centro social contará con capacidad plena para gestionar los expedientes de su zona. Es decir, las jefaturas de cada centro asumirán competencias que antes estaban centralizadas, lo que permitirá agilizar la tramitación. Este cambio, según la edil, permitirá una intervención más ágil y ajustada a la realidad, al tiempo que reducirá los tiempos de respuesta, especialmente en ayudas urgentes.

Emergencias

La reforma pone especial énfasis en mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de alto riesgo de vulnerabilidad social en vista de que las ayudas de emergencia, recordó Lastra, requieren inmediatez: “Una persona no puede esperar a julio si tiene una necesidad ahora”.

Con centros más pequeños, equipos menos saturados y mayor autonomía, se espera que la detección de casos de vulnerabilidad sea más rápida y que las intervenciones se activen antes, aunque desde la concejalía apuntaron que todavía no pueden cuantificar el impacto que tendrá la nueva zonificación, y que precisamente se harán evaluaciones trimestrales para ir anotando los datos de atención. Lo que sí está claro es que el nuevo modelo permitirá una atención “más integral, más holística y más centrada en la persona”, evitando que los usuarios tengan que repetir su situación ante distintos profesionales.

Por otra parte, uno de los objetivos es equilibrar la carga de trabajo entre zonas. Actualmente existen grandes diferencias, con áreas como Carrús o el centro Poeta Miguel Hernández concentrando un volumen muy elevado de población, en el caso de Carrús, en torno a 80.000 personas.

De igual modo, el análisis también ha revelado una carga significativa en pedanías, donde la dispersión geográfica añade complejidad a la intervención. Precisamente para corregir estas desigualdades se han empleado indicadores organizativos que combinan factores como la población, la dispersión y la intensidad de la demanda, permitiendo ajustar los recursos a cada territorio.

Comisiones

Además, se crearán comisiones técnicas en cada zona, formadas por equipos interdisciplinares, que evaluarán los casos y propondrán soluciones de forma más ágil y cercana.

La implantación del nuevo modelo no implicará, de momento, un aumento de plantilla. Según explicó Marga Galiano, una de las técnicas, el sistema cuenta ya con unos 280 profesionales, incluyendo las áreas de Acción Social, Familia, Mayores, Infancia y Mujer y defendieron que Elche se sitúa casi un 30% por encima de las ratios exigidas por la Generalitat en atención primaria básica.

Si bien, aunque no haya aumento de trabajadores, la clave estará en la reorganización de los equipos, que dejarán de concentrarse en grandes centros para distribuirse en unidades más pequeñas, adaptadas a cada territorio.

Participación

Expusieron que la nueva zonificación es el resultado de un proceso técnico y participativo. Durante el último año se han combinado análisis de datos, como la distribución poblacional, la carga de trabajo o la dispersión territorial, con la participación de profesionales.

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Más de 115 trabajadores de servicios sociales han participado en talleres y encuestas, con un grado de consenso del 90% sobre la necesidad de reducir el tamaño de las zonas. Además, el modelo ha sido validado por expertos del ámbito académico, incluyendo especialistas de la Universidad de Alicante, colegios profesionales y técnicos de la Generalitat, mediante un método Delphi de evaluación.