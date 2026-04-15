Vecinos de Torrellano se concentrarán el sábado para exigir un centro de salud

"No queremos parches en la Sanidad". Vecinos de Torrellano se concentrarán este sábado a las puertas del consultorio médico para reclamar una de las reivindicaciones más repetidas en la pedanía más poblada de Elche, y que vuelve a resonar: un centro de salud propio que dé respuesta al volumen de población y a las carencias asistenciales que, según denuncian los residentes, arrastran desde hace años las instalaciones actuales.

La protesta será de 11 a 12 horas en la plaza del Mestre Antonio Cutillas, frente a las citadas dependencias, y llega impulsada por la Asociación Vecinal Torrellano Alto, que ya ha tramitado los permisos necesarios, con el respaldo de la Unión de Asociaciones de la pedanía.

La convocatoria, que fue aprobada en una reunión vecinal reciente, no es una más y es que no se recuerda, al menos en los últimos años, una concentración vinculada a la sanidad, lo que da idea del malestar creciente que se ha ido acumulando en torno a la atención médica. El objetivo de la movilización será exigir al Ayuntamiento de Elche que reclame formalmente a la Conselleria de Sanidad la construcción de un centro de salud para Torrellano y que abandone, según sostienen los colectivos vecinales, la vía de las soluciones parciales.

Desprendimientos

La movilización se producirá apenas cuatro meses después de uno de los episodios que más indignación generó entre los residentes tras el desprendimiento de parte del techo del consultorio médico, una incidencia que obligó a cerrar las instalaciones durante dos semanas y a desplazar toda la asistencia sanitaria a El Altet. Aquella clausura temporal, adoptada tras detectarse problemas en varios techos interiores, dejó sin servicio de proximidad a muchos usuarios y reavivó con fuerza la sensación de que las instalaciones actuales son insuficientes para atender a una población que no deja de crecer.

Cartel que llama a la movilización para el próximo sábado en Torrellano / INFORMACIÓN

En su momento la caída de parte del techo no solo obligó a interrumpir la actividad en el edificio, sino que volvió a poner sobre la mesa la dependencia de Torrellano respecto a El Altet cuando surge cualquier incidencia. Durante aquellas dos semanas, los residentes tuvieron que desplazarse siete kilómetros para ser atendidos, una situación especialmente gravosa para personas mayores, vecinos con movilidad reducida o familias sin vehículo propio. A ello se sumó la queja de quienes aseguran que se enteraron del cierre al llegar al consultorio y encontrárselo clausurado, sin una información previa suficientemente clara.

Bajas

Desde la asociación vecinal sostienen que el problema no se limita al estado del edificio, sino que afecta también a la falta de personal y a la respuesta asistencial que se ofrece a diario. “Desde la asociación pensamos que hacen falta más médicos y hay gente derivada ”, apuntan. El colectivo alerta además de que hay bajas que no se están cubriendo y reclama que se sustituyan los médicos cuando faltan para evitar que se siga deteriorando el servicio.

Desde la Unión de Asociaciones insisten en que la pedanía no quiere “parches”, sino una solución de fondo, de ahí que demanden incluso un edificio nuevo en el que se pueda más tarde ampliar en un Centro de Salud, remarcan. Aunque admiten que, de momento, "hay que conformarse con lo que tenemos", lo que no quita que exijan mejor servicio y atención, porque también ponen de relieve que faltan médicos "y no es lógico que te den cita para más de 15 días de demora e ir a El Altet no es una solución; reivindicamos mejor atención e instalaciones”, manifiestan.

Negativa

Ahora bien, este sentir choca con la posición que la Conselleria de Sanidad viene manteniendo desde finales de 2024. Fue entonces, en una primera visita a la ciudad del conseller Marciano Gómez, cuando la Generalitat cerró la puerta a esa infraestructura al considerar que Torrellano no reúne el nivel de habitantes necesario para acceder a un centro de salud propio, a pesar de superar los 7.600 habitantes y contar con partidas rurales que se podrían beneficiar a escasos kilómetros. Frente a esa negativa, la solución planteada por la administración autonómica fue ampliar el actual consultorio médico una vez esté construido el futuro centro social y puedan trasladarse allí servicios municipales como la OMAC y el retén de la Policía Local.

Como ya se explicó en su momento, ese planteamiento pasaría por redistribuir los espacios que queden libres cuando esos servicios abandonen el actual inmueble y destinarlos a ampliar las consultas, además de conectar distintas dependencias mediante un patio interno para ganar superficie útil. Sin embargo, esa intervención está supeditada a la ejecución del nuevo centro social, una obra que condiciona todo el calendario y que, en el mejor de los casos, aplaza la actuación sanitaria a medio plazo. En Torrellano, muchos vecinos consideran que esa respuesta no está a la altura de las necesidades actuales y que vuelve a dejar en el aire una solución estable.

La frustración se agrava porque el propio alcalde de Elche, Pablo Ruz, llegó a defender públicamente la necesidad de esa infraestructura. En septiembre de 2023 aseguró que Torrellano se merecía un centro de salud, no un simple consultorio, y que iba a luchar por conseguirlo. También durante la campaña electoral insistió en que exigiría con firmeza mejoras sanitarias para la pedanía. Sin embargo, con el paso de los meses, la posición institucional se fue difuminando hasta desembocar en el escenario actual, donde la Generalitat ha venido manteniendo su negativa y el Ayuntamiento se remite a una futura ampliación del consultorio.

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Las asociaciones recuerdan que los servicios continúan siendo prácticamente los mismos que antes de la ampliación acometida hace un lustro y subrayan que la mejora que se ejecutó en 2019 no ha sido suficiente para dar respuesta al crecimiento de población ni para evitar demoras en las citas.