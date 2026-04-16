"El aborto no es un asunto moral, es un derecho humano": colectivos feministas se movilizan este jueves contra la moción de Vox apoyada por el PP

Colectivos feministas se concentrarán este jueves en Elche contra la moción antiabortista de Vox que fue apoyada por el PP cuando se cumplen 17 días de la aprobación de un texto que ha levantado ampollas incluso a nivel nacional, después además de que la dirección general del propio Partido Popular se desmarcó y terminó desautorizando al alcalde ilicitano, Pablo Ruz, sobre la petición de la derogación de la ley.

La concentración, que inicialmente se preveía para el sábado, finalmente será a las 18.30 horas de este 16 de abril en la Plaza de la Aparadora-Jardín Lucrecia Pérez, en el barrio de Carrús, y cuenta con el respaldo de 24 entidades, en su mayoría de la ciudad.

Reacciones

La convocatoria llega en un contexto de creciente tensión política y social. Hace apenas una semana, la Coordinadora Feminista también denunciaba la “deriva antifeminista” del primer edil criticando el posicionamiento del equipo de gobierno y reclamando medidas en materia de educación sexual y acceso público a la interrupción voluntaria del embarazo. La controversia fue en aumento tras la aprobación de la moción en el pleno municipal, lo que llevó incluso al PSOE a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario ante la oleada de reacciones en contra.

Como antesala de la movilización, las integrantes de la Asamblea 8M Silvia y Cristina Soto Tarí leyeron este jueves por la mañana un manifiesto en la Plaça de Baix para llama

r a la participación ciudadana. En el texto los colectivos expusieron su rechazo frontal a la iniciativa política y reivindicaron el derecho al aborto como una cuestión de derechos fundamentales.

Intento de reforma

Durante la lectura, las integrantes subrayaron que esta decisión “no sorprende en absoluto” al movimiento feminista, que ha recordando precedentes como el intento de reforma de la ley impulsado por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón en 2014. En ese sentido, reivindicaron la capacidad de movilización del feminismo: “Tenemos memoria y volvemos a salir a la calle para defender la soberanía de nuestros cuerpos y el derecho a decidir”.

Autonomía

Insistieron en que la interrupción voluntaria del embarazo “no es un asunto moral, sino un derecho humano fundamental”, vinculado a la autonomía corporal y a la salud de las personas gestantes. Por ello, defendieron el acceso a abortos “seguros, libres, sin coacciones, sin estigmatización ni criminalización”, además de gratuitos, de calidad y dentro del sistema público sanitario.

Asimismo, advirtieron de que restringir este derecho no elimina los abortos, sino que los empuja a la clandestinidad. “Prohibir el aborto es una forma de violencia”, afirmaron al tiempo que alertaban de los riesgos para la vida y la salud que conlleva la falta de acceso seguro.

Al mismo tiempo, los colectivos reprobaron lo que consideran una ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos impulsada por la derecha y la ultraderecha, y han llamado a la ciudadanía a responder en las calles. Se congratularon de la gran respuesta que han tenido, con más de una veintena de colectivos participantes, y bajo el lema: “Quien pare es quien decide”.

Exigencias

Las tres exigencias que plantean son claras. La primera, que eel Ayuntamiento de Elche retire la petición al Gobierno central por considerarla un ataque a derechos fundamentales; que el Partido Popular local se desmarque de las posiciones de Vox; y que la Administración local reafirme su compromiso con los derechos sexuales y reproductivos y la lucha contra las violencias machistas.

Por último, avanzaron que la movilización no se limitará a la concentración de las 18.30 horas, ya que a las 19 horas está prevista una asamblea abierta para reforzar la organización del movimiento y definir próximas acciones. También destacaron que se ha habilitado un servicio de ludoteca para facilitar la participación. “La maternidad no es obligatoria; defender nuestros derechos y nuestras vidas, sí”. Así concluyeron la lectura.