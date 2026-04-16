El bipartito renovará las aceras de más de 20 calles de Elche para reducir las reclamaciones patrimoniales por caídas

Más de una veintena de calles del nícleo urbano de Elche, además de otras más en las pedanías, se remodelarán en los próximos meses con el objetivo no sólo de mejorar la accesibilidad si no de reducir las reclamaciones patrimoniales de particulares por caídas en la vía pública.

El plan, que cuenta con una inversión de 450.000 euros para reponer el mal estado del pavimento. Muchas de las intervenciones previstas tienen su origen en el deterioro de aceras que presentan desperfectos por el paso del tiempo, lo que ha provocado numerosas quejas vecinales y reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento como reconoció este jueves el edil de Espacios Públicos, Claudio Guolabert.

En este sentido, el objetivo con la inversión será la de actuar de forma preventiva para minimizar accidentes y, al mismo tiempo, reducir el coste económico asociado a este tipo de expedientes que inician los particulares cuando, por el mal estado de la vía pública, sufren tropiezos que pueden desembocar en caídas y daños físicos.

Procedimiento

El contrato, actualmente en fase de valoración de ofertas, se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y ya ha recibido propuestas de tres empresas. La previsión municipal es que las obras puedan comenzar en el mes de junio.

El grueso de las actuaciones se concentrará en el Pla-Sector V y Altabix, donde se intervendrá en al menos 20 calles para dar respuesta a "reivindicaciones históricas" de los vecinos, mientras que en pedanías se están definiendo todavía las ubicaciones concretas de los trabajos.

Guilabert detalló que no se trata de un plan uniforme, sino que las soluciones se adaptarán a la realidad de cada vía. Tal y como expuso, en aquellos casos en los que el ancho de la calzada lo permita y no existan condicionantes como el aparcamiento, se procederá a ensanchar las aceras para facilitar el tránsito peatonal y mejorar la accesibilidad universal.

Sin embargo, en otras arterias donde la configuración urbana no permite ampliar espacio, las obras consistirán en la renovación completa del pavimento existente, sustituyendo aceras deterioradas que actualmente suponen un riesgo para los peatones.

Expedientes

Ahora bien, en el último año se han desarrollado diferentes programas de urbanización que contemplan remodelación de aceras en sectores. El pasado abril PP y Vox iniciaron uno de los expedientes más ambiciosos por 587.000 euros, con el 21% del IVA incluido en esta estimación, para el entorno de El Pla, Altabix y Sector V,

En aquel momento el propio documento de contratación indicaba que era «con cargo a la partida de reparación de arcenes y aceras de pedanías» donde se consignaban 87.000 euros en el presupuesto y que la cantidad restante se iba a ejecutar a través de préstamos con la modalidad de «licitación que se tramita anticipadamente». Desde entonces a ahora se han anunciado varios planes específicos de renovación de aceras, como en septiembre de 300.000 euros.

Este tipo de actuaciones se enmarcarían en la estrategia del bipartito de modernización del espacio público, que en los últimos años ha incluido actuaciones en barrios como Carrús, donde se han renovado calles como José García Ferrández o Ausiàs March, integradas esas obras en mejoras de plazas y zonas de estancia con nuevos juegos infantiles, plantación de arbolado o instalación de alumbrado.

Plataformas únicas

Guilabert también puso de relieve las intervenciones en el Raval o San José, con actuaciones como la implantación de plataformas únicas, el soterramiento de cableado o la mejora de la iluminación.

El plazo de ejecución de este contrato es de un año, aunque desde el área de Espacios Públicos apuntan que este tipo de obras suelen completarse en menos tiempo, como ha ocurrido en anteriores planes de renovación. Tal y como exponen a nivel municipal, existen numerosas baldosas en mal estado, picadas, rotas, agujereadas, afectadas por la pérdida de continuidad del rozamiento y de la unión bordillo-acera.

Nuevos toldos

De forma paralela a la mejora de aceras, el titular de Espacios Públicos confirmó que en las próximas semanas empezará el montaje de toldos vela y que se incluirá algún punto más en el plan de sombraje urbano.

Una acera en mal estado, en imagen de archivo / ÁXEL ÁLVAREZ

Este proyecto, en el que se comprometieron cerca de 300.000 euros del presupuesto para entoldar 3.200 metros cuadrados de vía pública se puso en marcha la pasada primavera y el Ayuntamiento ampliará a puntos que quedaron pendientes en 2025 como la calle Major de la Vila en sustitución de la calle Major del Pla.

En 2025 los técnicos constataron que buena parte de los edificios en este último vial son tan antiguos que sus fachadas no tienen capacidad para soportar la tensión de los cables, que se multiplica con fenómenos como el viento. Con lo cuál, el bipartito tuvo que buscar una calle alternativa, de similares características, donde se realizaron pruebas, pero no se terminó de implementar.

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Precisamente este planteamiento municipal para favorecer el uso del espacio público y mitigar los efectos de las altas temperaturas, especialmente en áreas con gran tránsito peatonal, también tuvo sus dificultades a la hora de delimitar donde colocar el toldaje, en vista de que la protección de edificios que figuran en el Catálogo Municipal impidió en su momento la colocación de estos anclajes, como ocurrió en las Cuatro Esquinas o en la calle Obispo Tormo, con el edificio parroquial.