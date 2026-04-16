El alcalde de Elche, "satisfecho" por lo sembrado en China: "Ahora hay que cosechar"

El alcalde de Pablo Ruz ha cerrado su viaje oficial a China con un "balance positivo" tras presentar las oportunidades de inversión de la ciudad ante más de un centenar de empresarios chinos y españoles, en un encuentro que ha servido para reforzar la estrategia de internacionalización del municipio. La delegación ilicitana, en la que también ha participado el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, ha puesto el foco en el potencial empresarial, industrial y logístico de la ciudad.

La presentación, celebrada este jueves en el país asiático, ha contado con la presencia de representantes institucionales y económicos de primer nivel, entre ellos el secretario del distrito de Panyu de la ciudad de Guangzhou, Huang Biao; el cónsul general de España, Emilio de Miguel Calabria; el consejero de Economía de la Embajada de España en China, Jame Lorenzo, y el presidente de la Cámara de Comercio España-China, Javier Torá.

Reunión con empresarios chinos del alcalde de Elche / INFORMACIÓN

Proyección internacional y oportunidades económicas

Durante el acto, los responsables municipales han expuesto las principales fortalezas de Elche como destino de inversión. Entre ellas, han destacado un tejido empresarial formado por más de 24.000 empresas, de las cuales 2.639 superan el millón de euros de facturación anual, así como su papel como principal centro productor de calzado en Europa.

La delegación ha subrayado también el peso creciente de sectores innovadores, con ejemplos como la empresa PLD Space, dedicada a la fabricación de lanzadores espaciales, lo que sitúa a la ciudad en el mapa de la industria tecnológica. A ello se suma la existencia de un Parque Empresarial con más de 2 millones de metros cuadrados y una ampliación prevista de 500.000 metros cuadrados, además de un Campus Tecnológico de más de 93.000 metros cuadrados.

Otro de los argumentos expuestos ha sido la conectividad de la ciudad, con acceso a infraestructuras clave como el aeropuerto de Alicante-Elche, que roza los 20 millones de pasajeros, la red ferroviaria de alta velocidad y la proximidad al puerto de Alicante, elementos considerados estratégicos para la atracción de inversión extranjera.

El alcalde presenta la ciudad de Elche a los empresarios chinos este jueves por la mañana / INFORMACIÓN

Encuentros institucionales y empresariales

El viaje ha incluido no solo esta presentación, sino también una agenda más amplia de contactos con instituciones, empresas y entidades educativas del país asiático. Según ha explicado el alcalde, la misión ha permitido proyectar la imagen de la ciudad en distintos ámbitos.

“Este ha sido el final de un intenso y positivo viaje a China en el que hemos llevado el nombre de Elche por todo el país después del encuentro con empresarios, pero también la visita a escuelas y ayuntamientos”, ha señalado Pablo Ruz. El regidor ha añadido que “nos vamos satisfechos, sabiendo que hemos sembrado y ahora hay que cosechar”, en referencia a las expectativas generadas tras los encuentros mantenidos.

En la misma línea, el edil de Promoción Económica ha valorado el recibimiento institucional y empresarial obtenido durante la visita. Samuel Ruiz ha indicado que “Seguiremos trabajando para demostrar que este gobierno municipal confía en el potencial de Elche y en llevar su nombre al fin del mundo”, poniendo el acento en la continuidad de esta estrategia exterior.

Datos de población y relaciones con China

El acercamiento institucional también se produce en un contexto de presencia consolidada de la comunidad china en el municipio. Actualmente, residen en Elche 2.169 ciudadanos chinos, lo que representa el 5,37 % del total de población extranjera, un dato que refuerza los vínculos sociales y económicos entre ambas realidades.

Además, la ciudad se ha presentado como un enclave singular con tres Patrimonios de la Humanidad, lo que añade un valor cultural y turístico a su perfil económico. Esta combinación de industria, innovación, logística y patrimonio ha sido uno de los ejes del discurso trasladado a los empresarios asiáticos.

Durante el acto, el alcalde expuso las principales fortalezas de Elche como destino de inversión / INFORMACIÓN

Estrategia a medio y largo plazo

La visita a China se enmarca en una estrategia municipal más amplia orientada a posicionar a Elche en el ámbito internacional y atraer inversiones que impulsen el desarrollo económico local. El Ayuntamiento considera que este tipo de misiones permiten abrir nuevas vías de colaboración y generar oportunidades para el tejido empresarial.

En este sentido, el equipo de gobierno ha insistido en que los resultados de este viaje no son inmediatos, sino que responden a una planificación a medio y largo plazo. La idea, según han trasladado, es consolidar relaciones estables con mercados estratégicos y convertir esos contactos en proyectos concretos.

Con este desplazamiento, Elche refuerza su presencia en Asia y avanza en su objetivo de consolidarse como un destino atractivo para la inversión internacional, apoyándose en su capacidad industrial, su infraestructura y su creciente apuesta por la innovación.