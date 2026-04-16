Dimove celebra sus cinco años de lucha por los derechos LGTBI con una gala este sábado en Elche

Cinco años han pasado desde que la asociación Dimove se abrió camino en Elche en defensa de la diversidad y la igualdad del colectivo LGTBIQ+, especialmente en el mundo del deporte, y este sábado lo celebrará con una gala en el Centro de Congresos en la que reconocerá a INFORMACIÓN por la labor informativa y de difusión.

El encuentro, que está abierto al público mediante invitación gratuita previo formulario, será a partir de las 18 horas y reunirá a representantes institucionales, asociaciones y a la ciudadanía en una jornada que combinará actuaciones con la entrega de reconocimientos a personas y entidades que han apoyado durante este lustro la labor del colectivo.

Actuaciones

El evento estará presentado por Víctor Sánchez y la artista drag Alen Santander, quien se intercalará durante el evento con la artista invitada Kika Lorace para ofrecer actuaciones a través de las cuales se repasará la trayectoria de la asociación y se pondrá de relieve el papel del activismo en la construcción de espacios inclusivos. El programa incluirá también las actuaciones en directo del grupo Positive Dance y la cantante María Gálvez.

Cartel de la gala de Dimove por su quinto aniversario / INFORMACIÓN

Premios

Uno de los momentos centrales del quinto aniversario será la entrega de los Premios Arrels, unos galardones con los que Dimove quiere agradecer el apoyo recibido durante estos cinco años por parte de personas, colectivos, instituciones y empresas que han contribuido a impulsar la visibilidad y los derechos del colectivo LGTBIQ+. El nombre del premio hace referencia a las raíces del proyecto asociativo y al apoyo que ha permitido consolidar su actividad.

Entre los reconocimientos figura el Premio Arrels a los Medios de Comunicación, que recaerá en el Diario Información y Radio Elche Cadena SER por la labor informativa y de difusión realizada en relación con la realidad del colectivo LGTBIQ+ y las iniciativas impulsadas por Dimove desde su creación.

La gala también reconocerá al Club Esportiu LGTBIQ+ Samarucs València con el Premio Arrels a Entidad LGTBIQ+, en reconocimiento a su trayectoria como uno de los clubes deportivos LGTBIQ+ más veteranos de la Comunitat Valenciana y por su papel en la promoción de entornos deportivos seguros e inclusivos.

Fútbol

Asimismo, el Premio Arrels al Activismo contra la LGTBIfobia será para el Cádiz Club de Fútbol, por las acciones impulsadas desde su fundación para combatir la discriminación y promover la igualdad dentro del ámbito deportivo.

Además de estos reconocimientos, desde el colectivo anticipan que la gala incluirá otras sorpresas que se irán desvelando durante el acto. Las invitaciones son gratuitas y pueden obtenerse a través de la web www.dimoveelche.com.

Desde la entidad refieren que pretenden con la celebración de la efeméride poner en valor el trabajo desarrollado desde su fundación para impulsar el deporte inclusivo, el activismo social y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ en Elche y en el conjunto de la Comunidad Valenciana. La asociación, por ejemplo, fue reconocida por la Agrupación Deportiva Ibérica en febrero desde el Ministerio de Igualdad por la lucha frente a la LGTBIfobia y por el desarrollo de su gala solidaria en apoyo a las infancias trans celebrada el pasado 14 diciembre, una cita que finalmente tuvo que celebrarse en un local privado porque según ya denunció en su momento el colectivo se había producido un "veto ideológico" por parte de PP Y Vox al no disponer de dependencias municipales.

Microrrelatos

A lo largo del año Dimove organiza actividades como vóley playa, running, patinaje o fútbol sala, además de otras propuestas como senderismo, yoga, crossfit o pádel. Además, también se desarrollan en el seno del colectivo iniciativas como un concurso de microrelatos LGTBI, que en la última edición ha recibido obras de toda España e incluso de Latinoamérica.

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El concurso, mantiene las inscripciones abiertas hasta el 30 de abril y premia relatos de menos de 250 palabras, incorporando además una categoría en valenciano. Los premios serán de 200 euros para el mejor relato en castellano y otro para el mejor en valenciano.