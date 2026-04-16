Elche Acoge prevé tramitar unas 700 regularizaciones de inmigrantes en dos meses

El nuevo proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno ya está en marcha y permitirá que miles de personas migrantes en situación irregular accedan a un permiso de residencia y trabajo en España. En Elche, la Fundación Elche Acoge ha anunciado que podrá gestionar alrededor de 700 expedientes en apenas dos meses, en un contexto marcado por la alta demanda y la necesidad de cumplir requisitos estrictos. Así lo tiene previsto la entidad, que ya hace unas semanas comenzó a dar citas a aquellas personas susceptibles de poder disfrutar de la medida, que fue aprobada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de abril y en vigor desde el día siguiente, 16 de abril.

Un proceso con plazo limitado y requisitos estrictos

Según explicaban hoy en rueda de prensa los responsables de Elche Acoge, la regularización permitirá que las personas en situación administrativa irregular, así como solicitantes de protección internacional, puedan obtener una autorización legal de residencia y trabajo con una vigencia inicial de un año. Tras ese periodo, deberán adaptarse a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. El plazo para presentar solicitudes se extiende hasta el 30 de junio de 2026, un margen que desde las entidades sociales consideran “relativamente corto” dada la complejidad del procedimiento.

Desde el 16 de abril ya es posible tramitar la solicitud de forma telemática o pedir cita previa para la atención presencial, que comenzará el 20 de abril. Para acceder a este proceso, los solicitantes deberán acreditar que han llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y demostrar una permanencia continuada de al menos cinco meses. Esta estancia deberá justificarse mediante documentación como el padrón histórico, citas médicas o facturas.

Además, será obligatorio presentar el pasaporte completo, un certificado de antecedentes penales del país de origen y, en determinados casos, un informe de vulnerabilidad que permita evaluar la situación personal del solicitante.

Elche Acoge presentaba este jueves su actividad en torno a la regularización extraordinaria de inmigrantes / INFORMACIÓN

Refuerzo del equipo jurídico en Elche

Ante la previsión de un elevado volumen de solicitudes, la Fundación Elche Acoge ha reforzado su estructura interna para dar respuesta a la demanda. La entidad, integrada en la red estatal Red Acoge y reconocida como colaboradora en el Registro de la Administración de Colaboradores de Extranjería, ha ampliado su departamento jurídico con el apoyo de su equipo técnico multidisciplinar. Este refuerzo permitirá tramitar aproximadamente 700 expedientes, una cifra significativa si se tiene en cuenta la limitación temporal del proceso. "La organización ya había comenzado a preparar el dispositivo semanas antes de la publicación oficial de la norma, anticipando la demanda y concediendo citas a personas potencialmente beneficiarias".

Desde la entidad también han querido aclarar algunas cuestiones "ante la proliferación de bulos y desinformación en torno a este proceso". Subrayan que "se trata de una regularización exigente, con condiciones que limitan su acceso".

Entre ellas, destaca que solo podrán acogerse quienes hayan llegado al país antes de 2026, "lo que descarta cualquier posible efecto llamada”. Asimismo, quedan excluidas las personas con antecedentes penales. Otro aspecto relevante es que "este permiso no equivale a la obtención de la nacionalidad española. Por tanto, no otorga derechos políticos como el voto en elecciones estatales o autonómicas".

Un procedimiento clave pero "exigente"

El proceso de regularización extraordinaria "supone una oportunidad relevante para mejorar la situación administrativa de miles de personas, pero también plantea importantes desafíos tanto para los solicitantes como para las entidades que gestionan los trámites. La necesidad de reunir documentación, acreditar la permanencia en el país y cumplir con todos los requisitos en un plazo limitado convierte este procedimiento en un proceso complejo y exigente".

En Elche, el papel de organizaciones como Fundación Elche Acoge será determinante para canalizar las solicitudes y acompañar a los migrantes durante el proceso. La previsión de gestionar centenares de expedientes en pocas semanas refleja la magnitud de una medida que, pese a su carácter extraordinario, tendrá un impacto directo en la realidad social de la ciudad.

Claves del proceso

El proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en España incorpora una serie de novedades operativas y administrativas que amplían las posibilidades de acceso y detallan el funcionamiento del sistema más allá de los requisitos generales ya conocidos.

Una de las claves del proceso es la documentación exigida, que deberá acreditar tanto la identidad como la permanencia en España. Se aceptarán múltiples pruebas válidas en derecho, desde sellos en el pasaporte hasta contratos de alquiler, certificados de formación o movimientos bancarios. Además, quienes no hayan solicitado protección internacional deberán justificar una de estas tres situaciones: haber trabajado en España, contar con cargas familiares o encontrarse en situación de vulnerabilidad acreditada por servicios sociales o entidades autorizadas.

El procedimiento también establece mecanismos de acompañamiento. Los solicitantes podrán recibir asesoramiento gratuito a través del Registro de Colaboradores de Extranjería, formado por entidades sociales y sindicatos, o recurrir a profesionales especializados que actúen como representantes durante la tramitación.

En cuanto a la gestión posterior, la Administración priorizará la comunicación por la misma vía utilizada (presencial o telemática) para presentar la solicitud. En caso de actuar mediante representante, será este quien reciba las notificaciones. Una vez concedida la autorización, el beneficiario deberá tramitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en el plazo de un mes ante la Policía Nacional.

El proceso incluye además efectos inmediatos relevantes. La comunicación oficial de inicio del expediente —emitida por la unidad tramitadora— habilita automáticamente para trabajar en cualquier sector y en todo el territorio nacional, además de generar un número de Seguridad Social y el acceso al sistema sanitario.

Por último, el Ministerio ha puesto en marcha una página web específica con información actualizada, acceso a trámites y recursos de ayuda, así como un servicio telefónico de atención en el 060. Todo ello con el objetivo de facilitar un procedimiento que, por su alcance y volumen de potenciales beneficiarios, se prevé de elevada demanda en las próximas semanas.