Elche marcha por el autismo con exigencias a Sanidad y Educación: "¡Qué se cumpla la ley!"

Elche volverá a teñirse de azul este sábado con motivo de la marcha por la visibilidad del autismo, una cita que este año adquiere un tono más reivindicativo. Padres y madres de menores que padecen el conocido como trastorno del espectro autista (TEA) han aprovechado la presentación de la jornada para denunciar carencias en Sanidad y Educación, especialmente en formación de profesionales, falta de apoyos y retrasos en diagnósticos.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento junto a las asociaciones Asociación Mentes Divergentes, AITEAL y Soles sin Voz, arrancará este sábado a las 11 horas desde la Oficina de Turismo de Elche y finalizará en la Plaça de Baix, donde se celebrarán talleres, actividades familiares y la lectura de un manifiesto.

La concejala de Discapacidad, María Bonmatí, subrayaba durante la presentación de la marcha el carácter inclusivo del evento al señalar que “se trata de una jornada de convivencia para dar visibilidad a las personas y niños que día a día viven con un trastorno del espectro autista”.

Organizadores de la V Marcha Por la Visibilidad del Autismo en Elche / V. L. Deltell

Una marcha para visibilizar y convivir

Las entidades organizadoras han insistido en la necesidad de que la participación vaya más allá de las familias directamente afectadas. “Queremos que la ciudadanía sepa lo que es el autismo y nos acompañe en esta marcha. Si no estamos todos, no vale de nada”, han explicado la presidenta de la Asociación Mentes Divergentes, Soraya Salazar, y Carmen Cano desde la Plataforma Soles sin Voz.

El recorrido concluirá sobre las 11.30 horas en la Plaça de Baix, donde se instalarán mesas informativas, talleres dirigidos a menores y una actuación reivindicativa. Entre las novedades, destaca la interpretación de una canción original compuesta por Teresa, madre de un menor con autismo, quien ha explicado que se trata de una obra “con mucho sentimiento” que refleja el proceso emocional tras el diagnóstico y las fortalezas de las personas neurodivergentes.

La jornada también busca fomentar la convivencia directa entre menores. Desde las asociaciones insisten en que los niños compartan experiencias, jueguen juntos y comprendan la diversidad desde edades tempranas.

Falta de formación en Sanidad

Más allá del carácter festivo, el acto ha servido para poner sobre la mesa las principales reivindicaciones del colectivo. Una de las más repetidas es la necesidad de mejorar la formación de los profesionales sanitarios. “Nosotros no pedimos que cambien los especialistas, lo que queremos es que se formen”, han señalado desde las asociaciones, que denuncian que muchos profesionales siguen manejando información desactualizada sobre el autismo. En este sentido, han advertido de que el conocimiento sobre el TEA ha evolucionado notablemente en los últimos años, especialmente tras la revisión de los criterios diagnósticos en el DSM-5.

Las familias insisten en que esta falta de actualización afecta directamente a la calidad de la atención. Consideran que no solo médicos o neurólogos deben formarse, sino también otros perfiles que interactúan con personas con autismo en su vida diaria, desde enfermería hasta conductores de transporte público.

El Ayuntamiento de Elche se ha encargado este año de la organización del evento para dar visibilidad al autismo / V. L. Deltell

Educación: falta de recursos y apoyos

El ámbito educativo es otro de los focos principales de las críticas. Las familias denuncian la falta de recursos, la elevada ratio en las aulas y la escasez de profesionales de apoyo. Según han explicado, es “inviable” gestionar clases de hasta 25 alumnos con varios menores con necesidades específicas sin contar con refuerzos adecuados. Reclaman la presencia de figuras como especialistas en pedagogía terapéutica (PT), audición y lenguaje (AL) o educadores, tal y como establecen los dictámenes oficiales.

También alertan de la escasez de aulas específicas en el municipio. Con más de medio centenar de centros educativos, solo existen tres colegios con este tipo de recursos, lo que obliga a muchos alumnos a integrarse en aulas ordinarias sin el apoyo necesario o, en otros casos, a ser derivados a educación especial sin encajar plenamente en ese perfil.

“Necesitamos que se actualicen, que se manden los apoyos que nos pertenecen”, han insistido, al tiempo que reclaman una reducción de ratios y una mejor adaptación del sistema educativo a la diversidad. En definitiva, "necesitamos que se cumpla la ley".

Burocracia y retrasos en diagnósticos

Otro de los problemas señalados es la lentitud de los procesos administrativos. Las familias denuncian que obtener un diagnóstico y el reconocimiento de discapacidad puede prolongarse durante años. Este retraso tiene consecuencias directas, ya que impide acceder a ayudas y recursos en etapas clave del desarrollo infantil. Según han expuesto, hay casos en los que un menor puede recibir un posible diagnóstico a los dos años pero no obtener el reconocimiento oficial hasta los cuatro, lo que limita la intervención temprana.

Además, critican la excesiva burocracia asociada a estos procedimientos, que consideran un obstáculo añadido para las familias.

La marcha en Elche para visibilizar el autismo ha llegado a su quinta edición / INFORMACIÓN

Una jornada entre reivindicación y concienciación

Al margen de las críticas, las asociaciones han querido poner en valor la implicación del Ayuntamiento en la organización de la marcha y han agradecido el apoyo institucional. También han destacado la importancia de seguir generando espacios de encuentro y sensibilización.

La jornada del sábado se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, celebrado el pasado 2 de abril, y busca combinar actividades lúdicas con un mensaje claro: avanzar hacia una sociedad más informada, inclusiva y preparada para atender la diversidad.

El objetivo, coinciden las entidades, es doble: por un lado, visibilizar la realidad de las personas con autismo y, por otro, impulsar cambios estructurales en ámbitos clave como la sanidad, la educación y la administración pública.