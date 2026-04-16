Los mosquitos se adelantan al verano en Elche

Las últimas lluvias y las altas temperaturas que no cesan desde los últimos días han dado pie a un caldo de cultivo ideal para los mosquitos en Elche, hasta el punto que el Ayuntamiento ha tenido que adelantar su plan intensivo de fumigación, que suele realizarse más de cara al verano, en vista de la alta proliferación de estos insectos en plena primavera.

Así lo trasladó este jueves el Consistorio, a través de un comunicado municipal, después de una visita de la edil de Sanidad, Inma Mora, y los técnicos municipales, así como responsables de la empresa adjudicataria, a la zona del Fondet de la Senieta, en el entorno del Clot de Galvany, uno de los puntos más sensibles en estos momentos. Allí explicó que el operativo combina fumigación aérea y terrestre con intervenciones específicas en acequias, saladares y superficies con agua estancada.

Equipamiento que permite la dispersión del tratamiento antimosquitos en las parcelas / INFORMACIÓN

La actuación se despliega de forma simultánea en distintas zonas del municipio, con tratamientos tanto larvicidas como adulticidas, y con especial atención a áreas húmedas y pedanías donde las acumulaciones de agua han favorecido la aparición de focos. por ello se está aplicando esta fórmula en grandes extensiones de agua y zonas húmedas, especialmente donde las precipitaciones han generado más agua estancada, detalló la edil, quien subrayó que el refuerzo se está centrando especialmente en el Camp d’Elx.

Del Clot al litoral y pedanías

Durante estas semanas, los trabajos se están concentrando en varios puntos clave. Por un lado, los tratamientos larvicidas se están aplicando de forma intensiva en el paraje natural del Clot y en distintos focos del casco urbano, donde se han detectado condiciones propicias para la cría de mosquitos.

De forma paralela, los equipos encargados de actuar sobre los insectos adultos están interviniendo en Arenales del Sol, El Altet y Balsares, zonas especialmente sensibles por su proximidad a áreas húmedas y residenciales.

El dispositivo continuará en los próximos días con nuevas actuaciones en Matola, Algoda y Algorós, ampliando así el radio de intervención para tratar de contener la proliferación en todo el término municipal.

Colaboración ciudadana

Desde el Ayuntamiento han insistido en que el control de la plaga no depende únicamente de la actuación municipal. A este respecto el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez, hizo un llamamiento directo a los residentes para evitar la aparición de nuevos focos en propiedades privadas.

Como medidas preventivas, pidió a los vecinos que eliminen acumulaciones de agua en parcelas, jardines o recipientes, ya que estos espacios pueden convertirse en puntos de cría donde los tratamientos públicos no pueden actuar.

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La colaboración vecinal se considera clave en un contexto como el actual, en el que las condiciones climáticas han adelantado la presencia masiva de mosquitos y han obligado a intensificar los trabajos antes de la temporada estival.