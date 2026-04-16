Hallazgo del IDiBE de la UMH de Elche que revoluciona el tratamiento de la migraña y la artritis: un antes y un después contra el dolor

La Universidad Miguel Hernández ha logrado un avance científico que puede marcar un antes y un después en el tratamiento del dolor crónico y la inflamación. El Instituto de Investigación en Biotecnología y Salud (IDiBE) ha desarrollado nuevos compuestos capaces de actuar sobre una enzima considerada hasta ahora inaccesible, lo que abre la puerta a terapias más eficaces, más seguras y comenores efectos secundarios contra patologías como la migraña crónica, la artritis reumatoide o diversas enfermedades inflamatorias digestivas. Este avance se daba a conocer precisamente en la conmemoración este jueves del Día Nacional de la Cefalea, cuando se ha dado a conocer que más del 70% de la población española padece o ha padecido algún tipo de cefalea primaria: la migraña y la cefalea tensional, las patologías dolorosas más frecuentes.

El trabajo, liderado por el catedrático Antonio Ferrer Montiel y publicado en la revista Biomedicine & Pharmacotherapy, se centra en la fosfolipasa tipo C-beta, una enzima clave en la transmisión del dolor y en los procesos inflamatorios. El propio investigador subraya la relevancia del hallazgo al señalar que “sabíamos que esta enzima era una diana terapéutica muy prometedora para tratar el dolor, pero hasta ahora se consideraba prácticamente intratable, porque no existían compuestos capaces de inhibirla o ‘apagarla’ de forma selectiva”.

Una nueva estrategia frente al dolor

El equipo del IDiBE ha logrado diseñar una forma eficaz de intervenir sobre la enzima clave. “Lo que nosotros hemos dado ha sido un cambio irruptivo y hemos puesto la base para generar a continuación la primera generación de potenciales medicamentos, que en un futuro que van a ir dirigidos específicamente a esta enzima, lo que generará menos riesgos y efectos secundarios”, explica Ferrer Montiel.

Este cambio de enfoque resulta clave para enfermedades muy extendidas. “Uno de los dolores que se puede tratar es la migraña crónica que sufren las mujeres”, señala el investigador, en referencia a una dolencia que afecta aproximadamente al 15 % de la población. A esta se suman otras patologías inflamatorias como la artritis reumatoide, la colitis o la gastritis.

El avance se basa en el diseño de péptidos que imitan una región natural de la propia enzima encargada de frenar su actividad. Esta aproximación permite actuar con mayor precisión que los métodos tradicionales. “En lugar de bloquear directamente el centro activo de la enzima —una estrategia que suele fallar por falta de especificidad—, los péptidos que hemos diseñado regulan la accesibilidad a esa cerradura”, detalla Ferrer Montiel.

El avance se basa en el diseño de péptidos que imitan una región natural de la propia enzima encargada de frenar su actividad / INFORMACIÓN

Ensayos y resultados en laboratorio

El diseño de estas moléculas se ha realizado mediante simulaciones computacionales por parte de los investigadores Jorge de Andrés y David Cabañero. Según explica De Andrés, “esta estrategia permite que la enzima solo sea susceptible de inhibición en condiciones patológicas, cuando está continuamente activada”.

Los ensayos han confirmado que estos péptidos pueden penetrar en las células y bloquear la actividad de la fosfolipasa tipo C-beta sin afectar a otras proteínas similares, lo que supone un avance en términos de selectividad y seguridad.

En neuronas sensitivas, la inhibición de esta vía redujo la excitabilidad celular y la sensibilización de receptores implicados en el dolor, como TRPV1. “Este efecto se traduce en una menor transmisión de señales dolorosas en condiciones de inflamación”, explica Ferrer Montiel.

Además, el equipo evaluó el compuesto más eficaz en un modelo experimental de dolor inflamatorio en ratón. La administración local del péptido antes de inducir la inflamación redujo de forma notable la hinchazón y la hipersensibilidad al dolor en las primeras fases del proceso.

Menos efectos secundarios que los tratamientos actuales

Uno de los aspectos más relevantes del descubrimiento es su potencial para reducir los efectos secundarios asociados a los tratamientos actuales, especialmente los opiáceos. “Los efectos secundarios son por una parte la tolerancia y la adicción que pueden generar, pero también tienen otra serie de efectos secundarios”, advierte Ferrer Montiel.

El investigador explica que estos fármacos pueden afectar a funciones básicas del organismo: “Si te pasas en dosis, los opiáceos puede ser muy letales”, señala, recordando también problemas como la dependencia o la necesidad de aumentar progresivamente la dosis por la tolerancia.

Frente a ello, los nuevos compuestos desarrollados en el IDiBE de la UMH presentan una acción más específica, lo que podría permitir tratamientos más seguros y eficaces en el futuro.

Un primer paso con gran potencial

Pese al avance, los investigadores insisten en que aún queda camino por recorrer. “Este es el primer paso; ya tenemos algo en que poder empezar a trabajar para controlar la actividad de estas enzimas”, afirma Ferrer Montiel, quien define el resultado como un avance “esperanzador”.

Más allá de su aplicación terapéutica, estos péptidos también representan una herramienta científica de gran valor. Hasta ahora, el estudio de esta familia de enzimas estaba limitado por la falta de inhibidores específicos. “Nos permitirá entender mejor cómo se modula el dolor a nivel celular”, añade.

El trabajo también abre la puerta al desarrollo de nuevas estrategias dirigidas a controlar la familia de enzimas fosfolipasas en patologías como el cáncer o enfermedades neurológicas, psiquiátricas, inmunológicas y cardiovasculares.

Un proyecto internacional con financiación pública

El estudio ha sido desarrollado por un equipo internacional formado por investigadores del IDiBE de la UMH, la Universidad de Leeds y el Instituto de Química Médica del CSIC. Entre los autores figuran Jorge de Andrés López, David Cabañero Ferri, Isabel Devesa Giner, Gregorio Fernández Ballester, Asia Fernández Carvajal y Antonio Ferrer Montiel, junto a Shihab Shah, Nikita Gamper, María Ángeles Bonache y Rosario González Muñiz.

La investigación ha contado con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Generalitat Valenciana, la Wellcome Trust y el Biotechnology and Biological Sciences Research Council del Reino Unido. Con este avance, la UMH consolida su posición en la vanguardia de la investigación biomédica, aportando una nueva vía para abordar el dolor crónico desde un enfoque más preciso, seguro y adaptado a las necesidades actuales de la sociedad.

Al artículo completo sobre esta investigación se puede acceder en este enlace: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2026.119272.