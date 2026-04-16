Ni licencias ni inspecciones del Ayuntamiento en los parkings junto al aeropuerto de Alicante-Elche pese a las quejas vecinales

Ni una licencia de campas para aparcamientos de vehículos durante los años 2024 y 2025 en el término municipal ilicitano y, por tanto, tampoco junto al aeropuerto de Alicante-Elche, y mucho menos inspecciones de este tipo de actividades durante esos dos mismos ejercicios, por lo que no se han abierto expedientes al respecto. Todo, además, pese a las quejas vecinales, en particular en Torrellano y El Altet, con residentes denunciando que este tipo de negocios siguen implantándose con fuerza en el entorno. Esa es la respuesta que acaba de dar el bipartito de PP y Vox a través de la concejala de Mujer, Comercio, Hostelería y Desarrollo Local, Caridad Martínez, después de que la portavoz de Compromís, Esther Díez, presentara un escrito el pasado 4 de febrero por registro preguntando por el número de licencias de campas para el aparcamiento de vehículos de corta estancia que se habían concedido en 2024 y 2025, los dos primeros años completos del Ejecutivo local, y también interpelara sobre las inspecciones y los expedientes abiertos a este tipo de negocios en Elche. La conclusión: cero licencias y cero inspecciones y expedientes, pese a que el propio equipo de gobierno anunció en abril de 2024, hace ahora dos años, que estaba llevando a cabo un “estudio pormenorizado” para conocer en profundidad cuál era la situación de las áreas destinadas a acoger vehículos de alquiler y también aquellas convertidas en zonas de aparcamiento en las inmediaciones del aeropuerto de Alicante-Elche.

Coches estacionados alrededor del aeropuerto Alicante-Elche. / Rafa Arjones

Ni límites ni controles

Tras la respuesta del bipartito, la portavoz de la formación valencianista incide en que, “para Compromís, esta respuesta del Gobierno municipal del PP y Vox sobre la inexistencia de inspecciones ni expedientes sobre las campas que están proliferando en el Camp d’Elx sin regulación viene a demostrar que el alcalde, Pablo Ruz, está permitiendo que todas estas actividades se estén desarrollando sobre la zona este del Camp d’Elx, además, generando problemas en los vecinos y vecinas del entorno sin poner ningún tipo de límite ni de control”. En esta línea, pone el foco en que el Ejecutivo de derechas “ha tenido tres años para continuar con ese plan especial que, en el anterior mandato, desde el Gobierno de izquierdas elevamos a consulta pública y que permitía ordenar todo este entorno del aeropuerto y, al mismo tiempo, solucionaría el problema de acumulación de agua que están viviendo los vecinos y vecinas de este entorno”.

Los vecinos denuncian la desaparición de terrenos de cultivo para convertirse en aparcamientos de coches en las partidas rurales de Elche de Torrellano y El Altet / Áxel Álvarez

De las campas a los vertidos

Para Esther Díez, esta situación evidencia que “Pablo Ruz hace muchos anuncios, muchas promesas, pero después todo eso no se materializa en nada”. Es más, Díez incide en que “estas grandes promesas y esta grandilocuencia las sufrimos también con los vertidos, donde se vio que al alcalde le encanta hacer vídeos y después, cuando preguntamos, se habían tramitado como mucho tres expedientes de sanción desde el inicio del mandato”. Así las cosas, desde Compromís, su portavoz exige que “se continúe con la tramitación urbanística que pueda ordenar todo este tipo de actividades en este entorno rural con suelos, además, que son agrícolas”. El objetivo, apostilla, es que “este tipo de actividades se desarrollen con las garantías urbanísticas necesarias para minimizar el impacto que puedan tener sobre las vecinas y los vecinos de El Altet y Torrellano, aunque aquí estamos nosotros para defender sus intereses”.

Esther Díez durante una rueda de prensa, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Con una macrocampa en el foco

La respuesta del equipo de Ruz llega después de que a mitad de marzo residentes de Torrellano volvieran a quejarse públicamente por la proliferación de este tipo de actividades en la zona. En concreto, por la apertura de una macrocampa para vehículos de alquiler con capacidad para 5.000 coches en el entorno del aeropuerto Alicante-Elche. La denuncia partía de la Asociación de Vecinos Vial del Aeropuerto, cuyo presidente, Juan José Mateo, advertía de que la situación “es la misma que hemos tenido años anteriores”, sin que, según afirmaba, haya habido intervención municipal alguna, algo que constata el equipo de gobierno, en esta respuesta a Compromís fechada el 31 de marzo, unos días después de que salieran a la luz las reivindicaciones de este colectivo vecinal. "Vengo denunciando ante Pablo Ruz lo mismo, aunque ahora lógicamente es mucho más grave, desde antes de que tomara posesión como alcalde. No han hecho nada", aseguraba Mateo, que incluso llegaba a sostener que los negocios de rent-a-car “crecen como setas”, superando actualmente los 120 entre las partidas de Torrellano y El Altet, cifras que nunca ha llegado a confirmar el Ejecutivo local, pese a que hace dos años afirmó que se estaba haciendo un censo.

Modificación del PGOU

Es más, el alcalde, Pablo Ruz, el pasado 20 de marzo, una semana y media antes de la respuesta firmada por su concejala de Aperturas tras la pregunta de Compromís, explicaba que el tema ya se había tratado en junta de gobierno, y que “pronto” habría noticias sobre las medidas que se querían tomar. Una propuesta que pasaba por una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y también por una ronda de reuniones con los vecinos y vecinas de la zona, sin que cuando estamos a unos días de que se cumpla un mes desde que el regidor ilicitano pronunció esas palabras se haya dado cuenta públicamente de por dónde pasa ese cambio de planeamiento. Encima cuando, a la sazón, el propio bipartito ha llegado a admitir que no se han concedido licencias en los dos últimos años y tampoco ha habido inspecciones ni expedientes en el término municipal ilicitano, pese a las denuncias públicas de los vecinos y vecinas por la apertura de nuevas instalaciones de este tipo en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche.