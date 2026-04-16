Nuevas salas de estudio para Elche: de las taquillas digitales al control de acceso 24 horas por aplicación móvil

Salas de estudio más modernas y que, además, como antaño, estén abiertas las 24 horas del día, dotándolas con un control de acceso por aplicación móvil, además de habilitar taquillas inteligentes o cabinas insonorizadas. Ese es el plan que tiene el bipartito de PP y Vox para las ocho instalaciones municipales, y que empezará con carácter inminente por la de Altabix, gracias a una subvención de 145.000 euros de la Conselleria de Innovación para poner en marcha este proyecto de modernización e innovación que se quiere exportar a las otras tres dependencias del casco urbano y a las cuatro emplazadas en las pedanías del Camp d’Elx. Todo, en este sentido, dentro de un proyecto promovido por la Concejalía de Espacios Públicos en colaboración con el área de Juventud, para transformar estos espacios en otros “más modernos, accesibles y tecnológicamente avanzados, adaptados a las nuevas formas de estudio, aprendizaje y trabajo colaborativo”, según resaltaron desde el Ejecutivo local.

El aspecto que tendrá la sala de estudios de Altabix, una vez reformada. / INFORMACIÓN

Zonificación

“La nueva sala de estudio estará zonificada y contará con el sistema más avanzado de tecnología, con cabinas insonorizadas, sistema inteligente de control de acceso 24 horas a través de aplicación móvil, cartelería digital, taquillas inteligentes, nuevo mobiliario, y control climático y lumínico inteligente”, señaló el edil de Espacios y Servicios Públicos, José Claudio Guilabert, que, junto a la concejala de Juventud y Educación, María Bonmatí, fue el encargado de dar cuenta del acuerdo adoptado previamente por la junta de gobierno local. En esta línea, Guilabert puso el foco en que se instalarán, además, elementos digitales de apoyo al estudio para los usuarios que no dispongan de ellos.

José Claudio Guilabert y María Bonmatí, este jueves, tras la junta de gobierno. / INFORMACIÓN

De aquí a final de año

Las obras está previsto que estén para el 31 de diciembre de este año a más tardar, hasta el punto de que la idea es que salgan a licitación con carácter inminente. El plazo para los trabajos es de cuatro meses, tiempo durante el que la sala de Altabix permanecerá cerrada por motivos obvios. A partir de ahí, y de cara al año que viene, se quiere intervenir en otras dos, una del núcleo urbano y otra del Camp d’Elx, aunque las instalaciones escogidas dijo Guilabert que se decidirán más adelante. “Es un proyecto que nos hace muchísima ilusión y que, junto con la modernización de los barrios, creo que va a completar esa renovación urbana absoluta, y, además, es una petición de los más jóvenes”, argumentó el concejal.

Museo de la Venida

Por otra parte, tras junta de gobierno local, la portavoz y concejala de Festejos en Elche, Inma Mora, explicó que el Museo de la Venida de la Virgen en el Huerto de las Puertas Coloradas abrirá el próximo jueves 23 de abril, después de que se haya cubierto la plaza de ordenanza. El horario será jueves y viernes, de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas; y sábados y domingos, de 10 a 13 horas.