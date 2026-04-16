El escritor Pablo Maurette abre la Feria del Libro en Elche: "Puede ser una utopía hoy en día vivir de la escritura"

Pablo Maurette ha viajado desde Italia para abrir este viernes, a las 18 horas, las puertas de la Feria del Libro de Elche, este año ubicada en el Paseo de la Estación, donde, posteriormente, firmará libros en la caseta de Ali i Truc. El escritor, con una trayectoria literaria que abarca tres novelas y varios ensayos, mantiene una estrecha vinculación con la ficción, pero también con la no ficción.

El año pasado fue galardonado con el Premio Herralde de Novela. Además del prestigio que conlleva en la narrativa en español, ¿qué ha supuesto para usted este reconocimiento?

Me ha abierto camino a oportunidades, me ha otorgado el respaldo de una editorial y me ha dado la ilusión de llegar a más lectores. Aun así, creo que los premios son arbitrarios y subjetivos, no demuestran nada. Pero sí pueden acercar al autor al sueño de todo escritor: tener más tiempo para escribir y no depender de otro trabajo. Puede ser una utopía hoy en día, pero un premio ayuda a avanzar en esa dirección.

¿En qué momento decidió empezar a escribir?

Escribo desde que tengo uso de razón, toda la vida. Cuando aprendí a escribir, hice cuentos y tenía un periódico con noticias inventadas. Más adelante empecé a crear cuentos un poco más serios. Después comencé a publicar en el periódico, donde hice artículos sobre turismo y académicos. Di muchas vueltas hasta finalmente publicar mi primer libro y luego volví a la ficción, que es en realidad donde había empezado de niño.

Los referentes

¿Qué autores han sido fundamentales en su formación como escritor?

Borges es un autor que leí en muchos momentos de mi vida y que es fundamental en mi formación, hay mucho para aprender de él en economía con el lenguaje y técnicas narrativas. También hay autores más antiguos que fueron clave para mí, como Ovidio, Apuleyo o Proust. En no ficción, una autora a la que vuelvo siempre es Susan Sontag, que sus ensayos me parecen de lo más inteligente que se ha escrito sobre escritura, fotografía… la modernidad en general.

Como lector, ¿qué tipo de géneros le interesan más?

Yo me considero un lector omnívoro. Últimamente leo más ficción, pero también me interesa la historia, la historia del arte… Me formé en filosofía, que es otra forma de no ficción y ahora estoy con una novela de Philip Roth y también con la Biblia, pero viéndola como obra literaria. Leo de todo: mitología, novela contemporánea y mucha literatura antigua, del mundo medieval y renacentista. Me atrae especialmente lo remoto y lo exótico, aunque no me cierro a nada.

¿Es la ficción algo importante para el ser humano o solo un entretenimiento?

No sé si es o no importante; sin duda no es necesario para la vida, como lo son la alimentación o la reproducción. Es algo extra, pero al mismo tiempo universal: todos los pueblos han contado historias y nosotros no podemos evitar hacerlo. Incluso cuando creemos estar narrando hechos reales con total fidelidad, acabamos introduciendo algo de ficción. El lenguaje nos lleva directamente a ello, en los adjetivos que elegimos y en la forma en que ordenamos la historia. En el fondo, estamos hechos de ficción.

Cartel de la Feria del Libro 2026. / INFORMACIÓN

Su trayectoria

Su obra abarca tanto ensayos como novelas, ¿con qué género se siente más cómodo?

Con los dos porque, al menos en mi caso, la ficción y la no ficción vienen del mismo lugar, de la misma necesidad de expresarme. No hay gran distinción en mi interior, pero después, cuando sale a través de la escritura, ese impulso creativo tiene que adquirir alguna forma y en algunos casos adquiere la forma de no ficción y en otros la de ficción. De todos modos, mis ensayos son muy narrativos y mis novelas tienen muchos momentos muy ensayísticos, entonces se mezclan bastante ambos géneros.

En obras como El sentido olvidado, La carne o Atlas ilustrado del cuerpo humano explora lo físico y lo anatómico del ser. ¿De dónde nace ese interés por el cuerpo?

El interés por el cuerpo creo que siempre lo tuve. Mi abuelo era médico y siempre me atrajo la anatomía. De hecho, mi primer libro es sobre el sentido del tacto: trata la historia de su concepción, porque siempre fue entendido como un sentido más degradado, mientras que la vista fue el más puro, más pulcro y más inteligente. Entonces, investigando este sentido empecé a descubrir muchos temas relacionados con el cuerpo como la piel, los distintos sentidos o su fuerza.

¿En qué momento sabe que un texto está terminado?

En mi caso el final se me revela bastante antes de terminar de escribir. El comienzo y el final son puntos claves que sí me hacen falta durante el proceso de escritura para saber a dónde estoy yendo. Es vivir en el mundo del libro que uno está escribiendo constantemente, no solo cuando estás con él, sino cuando se sale a caminar, cuando se va a dormir… Así es como surgen estas revelaciones. Pero también tengo que estar muy atento de no atenerme a ese mapa, porque puede cambiar y tiene que cambiar.

¿En qué punto considera que un autor puede llegar a vivir de la escritura?

Es muy difícil, porque hay que vender muchísimos libros o hacer muchos trabajos de escritura. Por eso muchos escritores buscamos otros empleos que nos den tiempo libre y así no depender de la literatura para vivir. Yo soy profesor y director de una biblioteca, lo que me permite seguir en el mundo de los libros sin preocuparme por si no me alcanza para vivir cuando mi libro no vende.

La feria de este año

Se ha producido un aumento en el número de puestos en esta Feria del Libro. ¿Percibe que hoy en día la gente lee más?

No sé si se lee más o menos, pero sí que cada vez más gente acude a este tipo de eventos. Yo vivo en Italia y por lo que veo allí, lo que he visto en España y lo que veo en Argentina, a la gente le gusta mucho participar en estos eventos literarios. No sé si eso necesariamente después se traduce en más lectura, pero sí que hay un gran entusiasmo y eso ya es muy importante.

¿Cuál es su opinión sobre el posible elitismo en el ámbito literario?

El elitismo y el prestigio existen, y es una categoría incómoda que nos puede parecer a veces tonta, arbitraria y caprichosa, pero es real. Por ejemplo, uno de mis libros es policial y en las estanterías está con su género, que no tiene un altísimo prestigio. A mí no me interesa tanto esta distinción como lector. De hecho, lo que más me importa es que un libro me divierta y me entretenga, sin importar su categorización.

¿Está trabajando actualmente en algún nuevo proyecto?

Estoy con proyectos cortos: escribiendo un prólogo para un libro que va a sacar Anagrama, un cuento para una revista… Cosas cortas, porque todavía estoy metido en el mundo de mi última novela, El contrabando ejemplar. Tiene que pasar un periodo de tiempo para que pueda salir de ese mundo y empezar a pensar en otros.