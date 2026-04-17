El bipartito quiere consolidar la Feria del Libro de Elche en el Paseo de la Estación y el sector demanda más promoción

La Feria del Libro de Elche abrió este viernes una nueva etapa, y no solo en lo literario, con su desembarco en el Paseo de la Estación. Un traslado que a la mayoría convenció en la apertura, en vista de que el lugar se presta por sus dimensiones, pero con la duda de si el hecho de alejarse de la basílica de Santa María terminará impactando en la visibilidad, con lo que pesa una doble sensación: la de estar ante un concepto más ambicioso que nunca y al mismo tiempo frente a un experimento por validar.

Lo que es indudable es que la cita ilicitana, adelantada unos días a Sant Jordi, cada año saca más músculo del potencial literario, muestra de ello es que participarán más de 120 autores y se producirán más de 200 firmas de libros a lo largo de las quince carpas, lo que supera en todos los sentidos el número de 2025. Precisamente ese interés se vio este viernes, con el paseo con gran afluencia, un pulso que desde el Ejecutivo local confían en que se mantenga, o que incluso aumente hasta que se ponga el broche el domingo a las 14 horas.

Este encuentro cada vez tiene más adeptos, de ahí que haya terminado produciendo que la plaza del Congreso Eucarístico se quedara pequeña, como reconoció la concejala de Comercio, Caridad Martínez, horas antes de la inauguración, y destacando que se ha realizado una distribución del espacio para hacerlo más atractivo y que se luzcan la quincena de librerías además de asociaciones literarias participantes, y el espacio central donde se van a realizar talleres, presentaciones o ponencias complementado por el rincón infanti a modo de ludoteca.

La feria del libro sirve como lugar de intercambio de ideas acerca de las obras literarias / AXEL ALVAREZ

Martínez dejó entrever que el cambio ha llegado para quedarse: “Cada vez tenemos más carpas, más librerías que quieren participar, y físicamente era imposible seguir en otros enclaves”. Con ello defendió que el lugar elegido, cerrado al tráfico y conectado con el Parque Municipal, ofrece, según defendió, amplitud, seguridad y margen de crecimiento.

Matices

Ese argumento es compartido, con matices, por los propios libreros. María Alfaro, de la librería Diógenes Literario, confiesa a INFORMACIÓN que ve potencial en el emplazamiento por tratarse de una zona de paso en el centro, por lo que para ella la clave está en consolidar esa capacidad de expansión sin perder visibilidad.

No todos lo ven tan claro. Pilar Pérez, de la librería Séneca Elche, representa la otra cara del debate. Reconoce las ventajas del nuevo espacio, pero valora que “Santa María era un sitio recogido, con paso constante durante todo el día. La gente se encontraba la feria”. En el Paseo de la Estación, admite, “hay incertidumbre” porque ya no se trata de un lugar de tránsito espontáneo. Aun así, no lo descarta: “Esto está bien para ampliar. Vamos a ver cómo resulta”, apuntaba en el arranque en vista de las dos jornadas que todavía quedan por delante.

Variedad de todo tipo de géneros en la feria del libro de Elche / AXEL ALVAREZ

Esa incertidumbre no solo tiene que ver con el lugar, sino también con los tiempos. Mavi Pastor, propietaria de la librería Séneca Jove, cree que ha faltado una antelación suficiente para anunciar el cambio. A su juicio, confía que el enclave será muy bueno a largo plazo pero entiende que habría sido importante disponer de más tiempo para difundirlo y convertirlo en una cita plenamente integrada en el calendario cultural de la ciudad. “Junto a la basílica, aunque no hubiera mucha publicidad, la gente se encontraba con la feria. Aquí eso no va a pasar igual”, advierte.

Cambios

Y es que el proceso que ha llevado hasta este punto explica parte de esas dudas. Inicialmente, el Ayuntamiento valoró otras ubicaciones, como el Paseo de Jaca en el entorno de Traspalacio, tal y como se expuso en la junta de gobierno cuando se aprobó la contratación del montaje. Sin embargo, la empresa instaladora descartó esos espacios por resultar “demasiado apretados”, de la misma forma que las propias librerías tampoco terminaron de validar ese punto. La decisión final, el Paseo de la Estación, terminó de quedar clara hace sólo unos días cuando el Ejecutivo local avanzó parte del programa.

Límites

Lo que es indiscutible, como quedó acreditado en la primera jornada, es que la feria ha crecido hasta desbordar sus límites anteriores. El dato más evidente está en los autores. De unos comienzos modestos en los que apenas había firmas, como recuerdan desde las librerías, se ha pasado a una avalancha de nombres que les obliga a hacer encaje de bolillos en cada caseta.

Desde Séneca trasladan que de media tienen cada dos horas a dos autores," y hay momentos con tres o cuatro a la vez”. En total, calculan que han preparado más de una treintena de carteles solo para su espacio. “En Elche la gente no tiene miedo a acercarse al autor, a preguntar, a descubrirlo. Eso los escritores lo valoran mucho”, destacaba por su parte Mavi Pastor, de Séneca Jove, que coincide en ese diagnóstico.

El programa de este año confirma esa expansión. Marina Vicente, en representación de Diecisiete Musas, empresa organizadora del evento, junto a autores consolidados como Jordi Sierra Fabra, Manuel Vilas, Benjamín Prado o Víctor del Árbol, la feria incorpora perfiles que conectan con nuevos públicos, como Lorena Gascón, además de una fuerte presencia de autores locales.

Tendencias

En paralelo, los libreros dibujan un mapa de tendencias que explica también este crecimiento, que pasa por la influencia del audiovisual con libros adaptados a series y películas, mientras la fantasía y la ciencia ficción siguen en auge.

En cuanto a la literatura infantil y juvenil, el género se ha diversificado, desde los trabajos que hablan de historias románticas, thriller, fantasía, temas sociales y se ha convertido en un espacio clave para fidelizar nuevos lectores. “Conocer a los autores en persona les motiva a seguir leyendo”, añaden.