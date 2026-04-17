Medio millón de euros y 4.800 pernoctaciones en 15 días: el tirón de la Capital Mediterránea del Deporte en Elche

Una candidatura que según el bipartito de PP y Vox está teniendo sus frutos también en la parte económica en Elche. Deportes estimó este viernes que los eventos deportivos integrados en la Capital Mediterránea para los próximos quince días generarán un impacto cercano al medio millón de euros y alrededor de 4.800 pernoctaciones gracias a la intensa programación.

Así lo detalló el edil del área, José Antonio Román, que en varios momentos repitió que el deporte ilicitano está en un momento cumbre, todo en una convocatoria que escenificó que detrás de la marca de la capitalidad impulsada por el Ayuntamiento también hay apoyo del tejido empresarial y académico, de ahí que acudiese acompañado de Jorge Pérez, director de desarrollo de la Fundación del Deporte Ilicitano, y Raúl Reina, vicerrector de Inclusión de la Universidad Miguel Hernández (UMH).

Desde la concejalía pusieron en valor tanto el retorno económico como el modelo de colaboración que sustenta el proyecto.El responsable municipal señaló que se prevén eventos de más de diez disciplinas en competición durante las próximas dos semanas que dejarán las instalaciones deportivas prácticamente al completo. Entre los eventos previstos figurarían competiciones internacionales como el campeonato de rugby inclusivo, pruebas de deporte femenino como el challenge ciclista, campeonatos autonómicos de base, como el de voleibol, que reunirá a cerca de 1.500 jóvenes, así como citas nacionales como el Campeonato de España de apnea indoor, donde la ilicitana Isabel Sánchez Arán parte como una de las favoritas.

A ello se sumarán competiciones federadas y partidos clave para los equipos locales, como el encuentro del Elche CF ante el Atlético de Madrid, los ‘playoffs’ de ascenso en voleibol o las fases finales autonómicas de baloncesto y balonmano. "Además de una repercusión deportiva también es económica porque toda esa gente que viene consume en la ciudad, se aloja y dinamiza la actividad local”. A este respecto, Román aplaudió que en estos momentos hay numerosos equipos en fases decisivas de la temporada y opciones de ascenso en varias disciplinas.

Más de 50 empresas

Uno de los factores que explican este impacto es la implicación del tejido empresarial. Según Jorge Pérez, ya se han adherido entre 50 y 60 empresas al proyecto de la capitalidad Mediterránea del Deporte, una cifra que defendió porque entienden que esa participación empresarial va mucho más allá de la financiación directa, porque se forman sinergias en formación, responsabilidad social corporativa o colaboración en eventos. Lo curioso es que aunque la mayoría son firmas de Elche, también se están adhiriendo de otros municipios de la Vega Baja y otras comarcas como l'Alacantí.

Pérz recordó que desde la Fundación se actúa como puente entre firmas, clubes y deportistas, facilitando patrocinios y alianzas que permiten sostener y ampliar la programación deportiva. Además, se están impulsando fórmulas para que también las pequeñas y medianas empresas se sientan parte del proyecto a través de incentivos. Pérez incidió en que el hecho de que participen bajo el paraguas de la capitalidad refuerza la imagen de marca de las empresas, "les aporta prestigio y visibilidad mediática”, además de ofrecer ventajas fiscales.

El edil José Antonio Román con el vicerrector Raúl Reina y el representante de la fundación Jorge Pérez / INFORMACIÓN

Universidad, inclusión y voluntariado: pilares del modelo

El vicerrector de la UMH puso por su parte el acento en el papel de la universidad como socio estratégico dentro de este modelo, y avanzó que están tramitando la incorporación de facilitadores para la práctica deportiva y en proyectos que permitan que Elche sea un referente en inclusión. No pasó por alto tampoco la participación que tiene la institución académica en grandes citas como el torneo autonómico de voleibol, que contará con varias sedes, incluido el pabellón universitario, así como otras pruebas como Vrunning que aglutinará a cerca de 300 corredores. Al hilo, señaló que están detrás de la captación de voluntariado.

Congresos

La capitalidad Mediterránea del Deporte no se limitará a la competición, ya que además la ciudad acogerá actividades formativas. Entre ellas destaca el congreso ‘JA N’HI HA PROU! sobre violencia en el deporte, que se celebrará el próximo miércoles, 22 de abril, en el Centro de Congresos. “Es un evento muy importante para concienciar de que el deporte hay que vivirlo con pasión, pero sin violencia”, matizó el edil.

El encuentro, organizado por la Federación de Futbol de la Comunidad Valenciana junto a la Generalitat y la Real Federación Española de Fútbol, contará con la participación de árbitros nacionales e internacionales. Tal y como indican las federaciones en sus propios portales, donde dieron visibilidad al evento hace unos días, se darán a conocer las mesas de trabajo entre las tres instituciones para que nazcan líneas de actuación contundentes "para erradicar esta lacra".

Este encuentro se enmarca dentro de una estrategia más amplia que incluye futuros congresos, como uno sobre bullying en el deporte previsto para octubre con el respaldo de LaLiga. Además, se desarrollarán otras iniciativas paralelas como exposiciones, concursos fotográficos o acciones formativas para clubes, reforzando la conexión entre deporte, cultura y educación.