El arte de dibujar entre palmeras en Elche se consolida

Cada año, cuando la luz cae sobre las palmeras y las plazas albergan largas sombras en Elche, algunos cuadernos en blanco comienzan a llenarse casi como por arte de magia. En sus páginas surgen trazos imperfectos que, a lápiz, tinta o acuarelas, capturan miradas, pensamientos y momentos. Esa es la esencia que Cuadernos Viajeros recoge en "Dibujando entre palmeras", un encuentro anual que convierte a la ciudad en escenario de cientas de formas de mirar y que, en esta edición suma más de 280 artistas.

Más artistas

El encuentro, que alcanza ya su duodécima edición, reúne durante todo el fin de semana a aficionados y profesionales del dibujo urbano que salen a las calles del centro con un objetivo común: retratar el oasis ilicitano desde la observación directa y compartir sus cuadernos, que serán expuestos este domingo a partir de las 11 horas en el Passeig de les Eres de Santa Llúcia agarrados con pinzas a cuerdas dispuestas entre árboles "como si fueran calcetines en un tendedero", detalla el artista local, colaborador de INFORMACIÓN, y promotor de la iniciativa, Juan Llorens.

Además, el evento se consolida con un aumento de participantes, ya que, en palabras del creador, "el año pasado éramos unos 140 o 150, y este año ya somos más de 280". Buena parte de ese aumento se debe a la implicación de profesores de arte de la ciudad que animan a sus alumnos a participar en esta experiencia. Según explica Llorens, cerca de 80 de los inscritos son niños, algo que "para ellos es muy especial porque luego van a exponer sus dibujos junto a los de los mayores y ver su trabajo colgado allí les hace sentirse artistas", añade.

Dibujante en la plaza de Santa Isabel. / Áxel Álvarez

Espíritu viajero

El espíritu del encuentro se inspira en una tradición muy antigua: la de los cuadernos de viaje de exploradores marítimos y antropólogos, "que dibujaban en ellos todo lo que encontraban a su paso", explica Llorens. Así, la singularidad de este proyecto reside en su enfoque, que lejos de estar destinado a la exposición en un museo, como ocurre con otro tipo de obras, se sitúa en el ámbito de lo íntimo. En palabras del artista ilicitano, "esto se palpa con la mano: el pasar de las hojas, acariciar el dibujo... Es algo más poético".

La historia del grupo se remonta a 2010 y nace de manera casi accidental. En aquel momento, varios aficionados al dibujo formaban parte del taller de pintura del Centro de Adultos Mercè Redoreda de Elche. Sin embargo, la dirección del centro decidió cancelar la actividad al inicio del curso y estos, lejos de tirar la toalla, trasladaron sus sesiones al aire libre, impulsados por la filosofía del movimiento internacional Urban Sketchers. Con el tiempo, esas quedadas se convirtieron en una rutina semanal que aún hoy se mantiene. Según explica Llorens, "hacemos quedadas entre semana, todos los sábados por la mañana y, una vez al año, hacemos el encuentro internacional".

Para todo el mundo

Durante este fin de semana, desde este mismo viernes, los participantes se reparten por distintos puntos emblemáticos de Elche. Los lugares más concurridos suelen ser el Palacio de Altamira, el Parque Municipal o el entorno de la Torre de la Calahorra y su jardín vertical, además del Centro Cultural Las Clarisas, desde donde parte esta experiencia. No obstante, otros artistas prefieren buscar rincones más remotos, "puesto que muchas personas llevan varios años viniendo y quieren dibujar otros lugares", explica Llorens.

Los cuadernos serán expuestos el domingo en el Passeig de les Eres de Santa Llúcia / Áxel Álvarez

El encuentro, que culminará a las 13.30 horas del domingo, también alberga dimensión digital. Los dibujos de los participantes serán subidos al blog del colectivo y a las redes sociales, donde las imágenes viajarán por todo el mundo, otra de las esencias de este certamen.

Pero esta ampliación de fronteras no solo se evidencia en la faceta tecnológica, sino que también en las personas inscritas, ya que cualquiera puede sumarse durante el fin de semana acercándose al punto de recepción en Las Clarisas, donde recibirán, hasta agotarse, un obsequio ofrecido por VisitElche y los comercios locales de material de bellas artes Art&Things, Dintelpa, Dolça Bellas Artes y Lloc d’Art; además de una acreditación con acceso gratuito a los museos municipales. Llorens recalca que, "si alguien llega sin cuaderno o sin lápiz, no pasa nada, porque tenemos cuadernos y rotuladores en las bolsas". De esta forma, quien se acerque sin pincel ni lápiz también podrá trasladar al papel un poquito de su forma de mirar.