El instituto Misteri d'Elx revalida título en el Aula de Debate tras una final ajustada con Newton College

El IES Misteri volvió a imponerse en la IV edición del Aula de Debate de Elche tras derrotar en una final muy ajustada al Newton College en un evento que reunió a cerca de un centenar de estudiantes de Secundaria y Bachillerato para reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la democracia. La cita, celebrada este viernes en el área cultural de El Corte Inglés, giró en torno a la pregunta de si “Una democracia digital fortalece la soberanía popular o debilita la democracia representativa”, eje sobre el que los participantes construyeron sus argumentos.

La jornada, organizada por el docente universitario y experto en habilidades comunicativas Miguel Molina, congregó a diez centros educativos ilicitanos que midieron sus capacidades de oratoria, análisis y argumentación en un formato competitivo que ya se ha consolidado en la ciudad. El equipo del Misteri, que ya había ganado las anteriores ediciones, volvió a demostrar su dominio en este tipo de competiciones, consolidándose como el referente a batir.

Mejor Orador, del instituto La Devesa, del IV Aula de Debate de Elche celebrada en El Corte Inglés / INFORMACIÓN

Debate sobre el futuro democrático

El Aula de Debate se estructuró en distintas fases que permitieron evaluar de forma progresiva a los equipos participantes. En primer lugar, se desarrolló una fase de grupos en la que solo cuatro equipos lograron clasificarse para la siguiente ronda. Posteriormente se disputaron las semifinales, donde se aplicó una norma que limita a un solo equipo por centro en esta fase, con el objetivo de favorecer la participación de más institutos en las rondas finales.

Este sistema, implantado en anteriores ediciones por el propio Molina, busca fomentar la diversidad de participantes y equilibrar las oportunidades. La competición culminó con una final muy disputada entre el IES Misteri y el Newton College, en la que el jurado valoró tanto la solidez de los argumentos como la capacidad de exposición y la creatividad en la defensa de las ideas.

Creatividad y argumentación

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la capacidad de los estudiantes para poner a prueba su creatividad a la hora de defender sus posiciones. Los equipos utilizaron diferentes recursos visuales y estrategias comunicativas para reforzar sus intervenciones, demostrando un alto nivel de preparación y originalidad.

El tema elegido, centrado en la posible implantación de una democracia digital, permitió abordar cuestiones de gran actualidad relacionadas con la participación ciudadana, el papel de las nuevas tecnologías y los límites del sistema representativo. Este enfoque contribuyó a que los debates fueran dinámicos y enriquecedores, tanto para los participantes como para el público asistente.

Mejor Oradora del IV Aula de Debate de Elche / INFORMACIÓN

Premios y reconocimientos

Además del triunfo del IES Misteri, la organización reconoció el talento individual de los participantes. El premio al “Mejor orador” recayó en Rafael Agulló, del colegio La Devesa, quien repitió galardón por segundo año consecutivo. Por su parte, Irene Alemañ, también de La Devesa, fue distinguida como “Mejor oradora”, en ambos casos con un obsequio de El Corte Inglés.

Todos los finalistas recibieron además un libro cortesía de la concejalía de Educación, en una iniciativa que busca fomentar la lectura y el pensamiento crítico entre los jóvenes. El trofeo principal, una pieza de acero oxidado elaborada por un artesano local que representa la torre de la Basílica de Santa María, volvió a quedar en manos del equipo del Misteri.

La jornada contó con la colaboración de diversas entidades como GrupoAntón, la concejalía de Educación, Agencia Arrova, Cafetería Royal, Crevinet y la Jefatura de la Policía Local, además del apoyo de estudiantes voluntarios de Comunicación Audiovisual de la UMH y del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP), que participaron en la organización del evento.

El Aula de Debate permite la participación de hasta tres equipos por centro, con grupos formados por entre tres y cinco estudiantes de edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. Asimismo, la organización garantiza la imparcialidad del proceso mediante un jurado sin vinculación directa con los participantes.

Con esta cuarta edición, Elche consolida una iniciativa que promueve entre los jóvenes el desarrollo de habilidades comunicativas, el pensamiento crítico y el interés por cuestiones sociales y políticas, en un formato que combina competición, aprendizaje y reflexión sobre los retos contemporáneos.