Luz verde a la intervención arqueológica y la musealización de los Baños Árabes del Mercado Central en Elche

Justo cuando se cumple un año desde que el Servicio Territorial de Cultura de Alicante, dependiente del Consell, remitió al Ayuntamiento de Elche el informe de la Inspección del Patrimonio Histórico que daba al traste con el proyecto de intervención arqueológica y de conservación y puesta en valor de los Baños Árabes del Mercado Central, la Generalitat ha dado el plácet a la Administración local para comenzar con la nueva hoja de ruta para la actuación arqueológica y la musealización del complejo islámico. Hasta el extremo de que este mismo viernes no solo compareció el vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, para dar cuenta de los avances en este sentido, sino que los cambios eran visibles en la Plaça de Dalt, junto al Ayuntamiento. No sólo porque el vallado se ha ampliado sensiblemente, hasta comer la parte de calzada que quedaba. También porque el movimiento era evidente en el recinto donde se encuentran los vestigios. Todo cuando, además, las grúas continuaban con el desmontaje de lo que en su día fue la crujía del antiguo mercado de abastos, justo en la parte en la que se retranqueará la fachada por los Baños Árabes precisamente.

Los técnicos ya han comenzado a trabajar sobre el terreno en los Baños Árabes. / Áxel Álvarez

Desde el 1 de abril

La autorización por parte de la Conselleria de Cultura, de hecho, según precisó Soler, llegó el pasado 1 de abril. La idea de los técnicos es que la próxima semana se retire la cubierta de los Baños Árabes, algo que se quería completar esta semana pero no ha sido posible por la crujía. También se quitará el vallado y los muretes que han tratado de garantizar la protección de los restos, con más o menos éxito. Entre otras cosas, porque es llamativo que este viernes no sólo había botellas de agua o vasos de plásticos entre muro y muro islámico, también se podía ver una botella de güisqui, dejando claro que el vandalismo no entiende de historia ni de patrimonio, y justificando así la petición de Cultura, en el sentido de que, visto lo visto, no parece un capricho que, para garantizar la salvaguarda de los Baños Árabes, se haya optado por levantar una construcción propia, frente a la idea inicial de que se hiciera un soportal. Se busca así con esta edificación que debe reproducir lo que fueron los Baños Árabes que el visitante se lleve una imagen fiel de lo que eran estos complejos, y, de paso, se evita que algún descerebrado utilice ese recinto como vertedero en noches de borrachera y botellones. Todo en un contexto en el que, por si faltaba algo, también se puede ver la altura que ya han alcanzado algunos matojos que han crecido entre las piedras.

Los trabajos sobre el terreno este mismo viernes. / Áxel Álvarez

Estado originario de los siglos XII y XIII

La conselleria en mayo del año pasado ya puso como condición para la aprobación del proyecto por parte de los servicios de Patrimonio de la Generalitat Valenciana la adaptación de la intervención en los Baños Árabes con un ajuste del proyecto de conservación y musealización que permitiera la visita del espacio, recreando el estado originario de los siglos XII y XIII, lo que implicará que se construya ese nuevo edificio siguiendo el modelo de lo que se cree pudo haber en su día, aunque, de momento, Soler dijo que habrá que esperar al proyecto para ver qué diseño tiene la construcción. A lo más que llegó es a reconocer que será un inmueble más bajo que el de la plaza de abastos nueva, entre otras cosas, porque los restos islámicos están en una cota inferior.

El estado en el que se encuentran los Baños Árabes en estos momentos. / Áxel Álvarez

Más zona vallada

Sea como fuere, y antes de que se construya esa “cobertura” de los Baños, llegará la intervención arqueológica con un vallado, que, prácticamente, llega hasta el área soterrada de las escaleras de acceso al refugio de la guerra civil, y con la que también se quiere llegar al leñero localizado en su momento, cerca del supermercado de la esquina de Major de la Vila. Asimismo, se trabajará junto a la acera situada en lo que era el acceso al mercado. Una intervención que, en cualquier caso, no parece que vaya a variar el proyecto del Mercado, porque según indican desde el Ejecutivo local, precisamente por eso se optó por retranquear la fachada, para evitar sustos de última hora.

Los trabajos desarrollados mientras tanto en lo que queda del Mercado Central. / Áxel Álvarez

Cota

Por otra parte, parece que se bajará de cota para ver si puede haber más restos de valor. En paralelo, en cuestión de semanas se comenzará a trabajar en el pavimentado del área más próxima al Ayuntamiento, dentro de la fase de reurbanización del entorno que también contempla el proyecto de rehabilitación del Mercado Central. La situación es tal que el propio Francisco Soler llegó a subrayar que “esto es un paso importante para que el nuevo Mercado Central sea una realidad en diciembre de este año”.

Una vista general de los trabajos en la zona este viernes. / Áxel Álvarez

Más costes

“Estos trabajos no formaban parte del proyecto inicial, suponen un ajuste y para ello se requiere la modificación del proyecto que permita la inclusión y ejecución de los mismos, y con ello el cumplimiento de la resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana con la supervisión del servicio técnico de arqueología municipal”, se sostenía recientemente en el expediente en el que apuntaba a esta nueva construcción para cubrir los Baños Árabes y también se justificaba el incremento del presupuesto destinado a la obra. Hasta el punto de que ese cambio se estima que tiene un coste de un millón de euros más, lo que implica que el presupuesto total para la rehabilitación del Mercado Central y su entorno suba en un 14 %.

Cambios

Todo en el marco de unos cambios con un aumento global del 43,20% en el coste de los trabajos, lo que conlleva que la inversión suba hasta los 10,4 millones de euros, y 12,6 millones de euros aproximadamente si se suma el IVA. De esa subida, 1,2 millones de euros más IVA son por los refuerzos de las estructuras, tras detectarse que los pilares y los muros presentaban un estado más deficiente del que se esperaba; un millón por las musealización de los Baños Árabes y en torno a los 860.000 euros se destinarían a los sistemas de ventilación y climatización. Estas modificaciones, asimismo, suponen que se amplíe la ejecución en cuatro meses más, que se sumarían a los 15 que se establecieron en los pliegos de condiciones, lo que llevaría el total a 19 meses, trasladando el final de los trabajos para tener el nuevo Mercado Central de Elche al 26 de diciembre, en plena campaña navideña, aunque una vez pasada ya la Nochebuena.