Lorena Gascón, la psicóloga "Japuta", repite en la Feria del Libro de Elche: "La desinformación puede poner en peligro tu salud mental"

Lorena Gascón, popularmente conocida en redes sociales como @lapsicologajaputa, regresa a la Feria del Libro de Elche como una de las autoras firmantes. Con tres libros publicados sobre psicología, la escritora ha sido una de las creadoras presentes estos días en las casetas de El Salvador, Ali i Truc y Monogràfic Comics.

Repite en la Feria del Libro, ¿cómo fue el año pasado la recepción?

Maravillosa. Siempre que puedo voy a intentar venir porque hay una diferencia muy grande de las ciudades más grandes a Elche o Alicante. La gente es más familiar y no me conocen tanto como en Valencia o Madrid. Así que me resulta mucho más entrañable y las cosas son más de verdad. También se acercan personas para preguntarme de qué van mis libros o por qué me he puesto este nombre.

¿Cómo ha evolucionado su forma de escribir desde el primer al último libro?

Yo pensaba que no iba a escribir más de uno, así que el primero lo hice muy general, hablando de muchas cosas que pudieran servirle a casi cualquier persona. Y, según he ido escribiendo más, me he centrado en temas más específicos. En el primero hablo del funcionamiento del cerebro en general, pero en el segundo trato más de autoestima y en el tercero hablo de pérdidas, que son temas más concretos. Así que diría que mi evolución se centra en que cada vez soy más específica.

Lorena Gascón con su último libro, "Cómo sobrevivir a las putadas de la vida", este pasado viernes en Elche. / Áxel Álvarez

Su usuario

¿Por qué "lapsicologajaputa"?

Porque yo, hace años, me creé una cuenta con mis amigas para reírme y no pensé que fuera a llegar más lejos. Por entonces tenía 200 seguidores, que eran mis amigas, y me dedicaba a postear cosas que ni siquiera eran para ayudar, eran para reírme. No es que no tuviera la intención de ayudar, pero no era el objetivo con el que yo inicialmente había creado la cuenta. Entonces no pensé más allá, yo recurrí a un nombre de una cuenta que me permitiera decir tacos, ser directa y usar el humor. Al final se hizo grande, pero no me lo esperaba.

¿Le ha cerrado puertas en algunas ocasiones ese nombre de usuario?

No tengo ni idea, porque si alguien ha estado valorando llevarme a algún sitio y se ha echado para atrás por mi nombre eso a mí no me ha llegado. Sin embargo, sí que ha venido gente con prejuicios a veces en Alicante, pero no tanto por el nombre, sino por mis libros, porque la gente cuando ve que en las portadas pone "coño", "culo" o "putadas", a veces se echa para atrás por ese lenguaje más irreverente. Sin embargo, con otras personas ha conectado incluso más, porque se sienten identificadas con su forma de hablar o de decir las cosas.

Psicología

Desde una perspectiva psicológica, ¿cómo de importante es leer?

Más que la importancia de leer está la de qué se lee, porque hay libros que están muy bien y otros que pueden hacer mucho daño. Leer es buenísimo, pero si lees cosas relacionadas con la desinformación o que no están bien fundamentadas, que no tienen rigor científico y que te están diciendo que hagas cosas que ponen en peligro tu salud mental, ya no es tan sano. En cuanto a lo que es leer novelas e historias y cosas que no son tan específicas de salud mental, ahí sí que es muy sano y muy bueno porque conseguimos activar nuestro sistema de calma y eso hace que regulen mejor nuestras emociones y que tengamos una vida más relajada, que no vayamos tan a tope, que bastante vamos con las redes sociales en el día a día.

¿Qué papel tiene la divulgación psicológica en libros y redes hoy día?

Creo que ayuda mucho, lo que hace que muchas personas se entiendan mejor y que busquen ayuda profesional en el caso de que lo necesiten. También ayuda a que se sientan más humanas, porque muchas veces las personas piensan que lo que les pasa a ellas no les pasa a nadie más y saber que le sucede a más gente alivia mucho. Sin embargo, que haya tantas personas hablando de salud mental y no siempre con la responsablidad y conocimientos que deberían puede hacer mucho daño, porque puede haber personas que sigan a cuentas que tienen muchos seguidores, pero que no tengan ni idea o ningún título sobre lo que hablan, y eso genera que esta gente crea que lo más sano es hacer ciertas cosas que pueden hacer más daño. Con lo cual, por un lado hemos ganado mucho, porque cada vez se habla más, pero por otro lado estamos más expuestos a la desinformación que nunca.

¿Cuáles son los problemas psicológicos que se encuentra con más frecuencia?

De lo que más hay siempre es la ansiedad y la depresión. Pero creo que, según el problema que tengan las personas, eligen un perifl u otro de psicólogo. Por ejemplo, yo soy de decir las cosas claras, con zascas, de forma muy directa y con humor. Por eso a mí me viene mucha gente que ya ha ido a varios psicólogos y que lo que quiere es que les ayude a poner límites, recuperar su vida, sus derechos y poder empoderarse. También llega mucha gente que quiere superar alguna fobia, algún miedo y, sobre todo, vienen por el control de los pensamientos, porque yo divulgo mucho sobre mindfulness y demás, con lo que los problemas de no poder dejar de dar vueltas a la cabecita también son muy frecuentes.

El humor y los prejuicios

¿Cómo de importante es tomarse las cosas con humor?

Yo creo que es importantísimo porque el humor consigue romper barreras que muchas veces nos ponemos de forma inconsciente, porque el humor puede llegar donde no llegan otras cosas. Por ejemplo, a lo mejor una persona razonando con nosotros no consigue que bajemos la guardia, pero el humor sí, porque ayuda a que todo entre mejor y más rápido.

¿Qué le diría a las personas que tienen prejuicios con la psicología?

Creo que quizá no haya nada que yo diga, siendo psicóloga, que pueda convencerlos, pero sí que les diría que nuestro cerebro funciona a través de conexiones entre neuronas que cambian día a día. Por eso, igual que una persona puede adaptarse a cambios en su vida, como buscar otra pareja o trasladarse de casa, también puede adaptarse a cambios internos. Aunque pensemos que somos de una determinada manera y que nunca podremos poner límites o volver a estar felices, el cerebro tiene plasticidad neuronal, lo que significa que las conexiones entre neuronas pueden cambiar. Por eso, animo a esas personas a que, si necesitan ayuda, que la busquen, porque todos merecemos estar en nuestra mejor versión.