Lucha contra el cáncer: tratamiento individual con abordaje integral, la apuesta de los expertos reunidos en Elche

El campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera acogió este viernes una jornada científica centrada en el abordaje integral en oncología, un encuentro que reunió a especialistas de distintos ámbitos sanitarios y que dejó como principal conclusión la necesidad de avanzar hacia modelos asistenciales más coordinados. La profesora de la Facultad de Salud y coordinadora del evento, Vanesa Escudero, resumió el mensaje central al señalar que “la evidencia muestra que el seguimiento multidisciplinar implementado en la práctica clínica rutinaria mejora la atencion ingetral y la calidad de vida del paciente oncológico”.

La jornada, celebrada en el hall de entrada al edificio Capitolio entre las 9 y las 14 horas, congregó a profesionales de hospitales de referencia como el Hospital General Universitario Doctor Balmis, el Hospital Clínico Universitario de Valencia o el Hospital Quirón Salud Torrevieja, además de investigadores de la propia universidad. El encuentro estuvo abierto también a pacientes, familiares y público general, en una apuesta por acercar el conocimiento científico a la ciudadanía.

Especialistas destacan en la Universidad CEU Cardenal Herrera la necesidad de integrar áreas clínicas, psicológicas y funcionales en el abordaje oncológico / Áxel Álvarez

Una mirada clínica y científica al cáncer

El programa se estructuró en dos mesas redondas que permitieron abordar el proceso oncológico desde diferentes perspectivas. La primera de ellas se centró en la vertiente clínica, con la participación de especialistas como el oncólogo Manuel Sureda, el digestivo Enrique de Madaria y la experta en medicina nuclear Aurora Crespo.

En este bloque se analizaron cuestiones como el cáncer de páncreas, uno de los tumores con peor pronóstico, así como los avances en diagnóstico precoz y en imagen molecular. También se abordó el papel creciente de la medicina nuclear en oncología, especialmente a través de nuevos radiofármacos que permiten mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento.

Los ponentes coincidieron en destacar la importancia de la innovación tecnológica y de la medicina personalizada en la evolución de la atención al paciente, subrayando que el futuro del tratamiento pasa por adaptar las decisiones clínicas a las características individuales de cada caso.

Más allá del diagnóstico: el papel de otras disciplinas

La segunda mesa redonda puso el foco en disciplinas que, aunque tradicionalmente han tenido un papel secundario, resultan clave en el tratamiento integral del paciente. En ella participaron especialistas en psicooncología, nutrición clínica y fisioterapia, quienes expusieron cómo estas áreas influyen directamente en la evolución de la enfermedad.

Escudero explicó que “la oncología no la podemos tratar de forma fraccionada”, insistiendo en que el paciente debe situarse en el centro de todo el proceso asistencial. Desde esta perspectiva, factores como la alimentación, el estado emocional o la recuperación funcional adquieren un peso determinante en la calidad de vida.

Los especialistas explican en Elche que “la oncología no la podemos tratar de forma fraccionada” / Áxel Álvarez

Durante este bloque se abordaron aspectos como la gestión de la ansiedad y la depresión en pacientes oncológicos, la importancia de una nutrición adaptada a cada tratamiento y el papel de la fisioterapia en la reducción de la fatiga y la mejora de la movilidad.

La necesidad de un modelo multidisciplinar

Uno de los mensajes más repetidos durante la jornada fue la importancia de avanzar hacia un modelo de trabajo basado en la colaboración entre especialidades. Escudero destacó que “se ha puesto en valor el trabajo en equipo en oncología y la necesidad de crear colaboraciones entre las diferentes áreas”, una idea que vertebró todo el encuentro.

En este sentido, la coordinadora reconoció que, aunque el sistema sanitario ha comenzado a incorporar comités multidisciplinares de tumores, todavía existen limitaciones estructurales para implementar plenamente este enfoque. “Actualmente se está tratando a los pacientes en grupos de tumores, pero queda mucho por seguir trabajando en esta línea”, indicó.

La jornada sirvió precisamente como punto de encuentro para favorecer ese diálogo entre profesionales y fomentar nuevas sinergias que permitan mejorar la atención sanitaria.

Investigación centrada en el paciente

El encuentro también puso de relieve las líneas de investigación que desarrolla el CEU UCH en el ámbito de la oncología, especialmente en lo relativo a la individualización de tratamientos. El grupo de investigación en Farmacia y Nutrición Clínica trabaja en la monitorización terapéutica de fármacos para ajustar las dosis a cada paciente.

Escudero explicó que este enfoque busca aumentar la eficacia de los tratamientos y reducir su toxicidad. “No nos sirve la misma dosis para todos, sino que hay que ajustar las dosis a las características de cada uno de los pacientes”, señaló, destacando la relevancia de la medicina personalizada.

Este tipo de investigación conecta directamente con el concepto de abordaje integral, ya que tiene en cuenta factores farmacológicos, nutricionales y funcionales que influyen en la respuesta al tratamiento.

Hacia un cambio de paradigma en oncología

Las conclusiones del encuentro apuntan hacia una transformación progresiva del modelo asistencial en oncología. La integración de disciplinas, la personalización de tratamientos y la atención a la calidad de vida del paciente se consolidan como ejes fundamentales.

En palabras de Escudero, el objetivo es claro: construir un sistema en el que el paciente sea el centro y en el que todos los profesionales trabajen de forma coordinada para mejorar tanto la supervivencia como el bienestar. Un reto que, según quedó patente en esta jornada celebrada en Elche, exige no solo avances científicos, sino también una evolución en la organización de la atención sanitaria.