Los viajes de negocios se imponen al turismo en los hoteles de Elche en marzo

Un turismo sostenido en Elche y donde imperan los viajes de negocios para llenar habitaciones de hotel. Es la tendencia que registró la ciudad en marzo, según los datos de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), que ha cifrado la tasa de ocupación hotelera en el 78 % el pasado mes. Y no terminan de ser números negativos, ya que el registro supera en 1,6 puntos porcentuales el alcanzado en el mismo mes de 2025, aunque, eso sí, no llega a igualar el de febrero, que fue 2,9 puntos superior.

Por su parte, el precio medio por habitación se ha situado en 74,09 euros, lo que equivaldría a 38 céntimos más que hace un año. Una subida que el colectivo ve insuficiente, e incluso alertaron este viernes que estos datos comprometen la rentabilidad como consecuencia de la creciente inflación y el correspondiente aumento de costes que soportan los negocios hoteleros.

Fines de semana

¿Cuando se ha notado más la presencia de los turistas? Los fines de semana. Del viernes al domingo se han logrado mejores cifras de ocupación, con tasas cercanas al 90%, y desde la entidad consideran que los eventos profesionales, culturales y deportivos han contribuido también a incentivar el alojamiento.

Si bien, la motivación mayoritaria de las reservas era por viajes de negocios, con un 53,6% de la ocupación, frente a una clientela vacacional que se ha situado en el 46,4%. En cuanto a la procedencia, el cliente nacional (60,4%) superó al internacional (39,6%). De los viajeros venidos de fuera de España, los más numerosos fueron los de Reino Unido (23,2%), seguidos de los llegados de Francia (12,8%), Italia (11,1%), Alemania (10,8%), Países Bajos (8,34%), Bélgica (5,1%), Polonia (4,8%), o Irlanda (3,8%).

En cuanto al contexto turístico nacional (con datos referidos a febrero) refleja una tasa de ocupación del 53,5%. Los precios medios se situaron en los 116,32 euros y la estancia media en 2,82 días. Desde AETE recuerdan que el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró en marzo 1.609.368 pasajeros con una "espectacular" subida interanual del 9,1%, lo que sería un nuevo récord para este mes.

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Irán

En cuanto a abril, desde la entidad manifiestan que la evolución del turismo ilicitano esperada es positiva, pero se acogen a la cautela, en vista de la evolución del conflicto bélico en Irán, "que puede tener efectos indeseados en la demanda internacional como consecuencia de la incertidumbre en el suministro de combustibles, así como del alza generalizada de precios", señalan.