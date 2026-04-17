El vicealcalde de Elche, Francisco Soler, recibe el premio del Rotary por su carrera jurídica e institucional

El vicealcalde de Elche y concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, recibirá esta noche el Premio a la Trayectoria Profesional que concede el Rotary Club Elche en el marco de su tradicional cena de gala, un acto que además tiene carácter solidario al destinar sus fondos a la Fundación Salud Infantil. El galardón reconoce una amplia carrera vinculada al ámbito jurídico, económico y empresarial, así como su implicación en distintas entidades sociales e institucionales de la provincia.

La distinción se entrega en una velada en la que también será reconocido el empresario José Navarro Pomares, fundador de la firma de calzado Gioseppo, en un evento que cada año pone en valor el compromiso profesional y social de figuras destacadas del tejido económico local.

Una trayectoria ligada al ámbito jurídico y empresarial

Francisco Soler, nacido en Elche en 1963, es licenciado en Derecho y desarrolla su actividad profesional como socio-director de FJ. SOLER & ASOCIADOS, una consultora jurídico-económica, así como de la firma AUDIBERS AUDITORES, especializada en auditoría de cuentas. A ello suma una formación académica centrada en la especialización, con un máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal y otro en Auditoría de Cuentas, además de su acreditación como experto contable inscrito en el Registro de Economistas Contables.

Francisco Soler, en un momento de una entrevista reciente realizada por INFORMACIÓN, en su despacho. / Áxel Álvarez

En la actualidad, Soler mantiene una intensa actividad en el ámbito institucional y asociativo. Es tesorero del Rotary Club de Elche, miembro de la Asociación de expertos en cumplimiento normativo y desempeña responsabilidades en distintas entidades económicas y sociales. Entre ellas, figura como miembro del Consejo de Administración de IFA-Fira Alacant y vicepresidente del Consejo de Administración de PIMESA, dos organismos clave en el desarrollo económico del entorno.

Además, ocupa el cargo de vicepresidente y tesorero del Club Náutico de Santa Pola, consolidando su presencia en diferentes ámbitos de gestión tanto empresarial como social. Esta implicación multidisciplinar ha sido uno de los aspectos valorados por el Rotary Club a la hora de concederle el reconocimiento.

A lo largo de su carrera, Soler ha estado estrechamente vinculado a la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), donde ha desempeñado distintos cargos de relevancia. Ha formado parte del Consejo Social y de la Junta de Gobierno de la institución académica, y ha sido también vicepresidente del Patronato y del Consejo Ejecutivo de la Fundación Quórum Parque Científico.

Su participación en estos órganos refleja su implicación en el impulso de la innovación, la transferencia de conocimiento y la conexión entre universidad y empresa, aspectos considerados estratégicos para el desarrollo económico del municipio y su entorno.

Experiencia en organizaciones empresariales

El reconocimiento a su trayectoria incluye también su paso por diversas organizaciones empresariales y profesionales. Ha sido vicepresidente de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana y delegado provincial en Alicante de esta misma entidad, además de tesorero de CEPYME Alicante y miembro de su comité ejecutivo.

Igualmente, ha formado parte de la junta directiva de la Asociación de Terciario Avanzado y ha participado en iniciativas estratégicas para la ciudad, como el plan Futurelx o el Plan de Impulso de la Economía Ilicitana, lo que evidencia su contribución a la planificación económica local.

El perfil de Francisco Soler destaca por una trayectoria desarrollada en gran medida en Elche, tanto en el ámbito profesional como institucional. Su participación en múltiples organismos y su implicación en proyectos estratégicos lo sitúan como una figura relevante dentro del tejido económico local.

El reconocimiento del Rotary Club llega en un momento en el que Soler compagina su actividad profesional con su responsabilidad política como vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Hacienda y Urbanismo, áreas clave en la gestión del Ayuntamiento.

El vicealcalde y edil de Estrategia Urbana, desde la terraza del Ayuntamiento, con el Mercado Central al fondo. / Áxel Álvarez

Reconocimiento con carácter solidario

El Premio a la Trayectoria Profesional se entrega en el marco de la Cena de Gala del Rotary Club Elche, un evento consolidado en la agenda social y empresarial de la ciudad que combina el reconocimiento público con un objetivo solidario. En esta edición, la recaudación obtenida se destinará a la Fundación Salud Infantil, reforzando el carácter benéfico de la iniciativa.

El galardón, representado por la escultura de los valores empresariales, simboliza principios como el compromiso, la responsabilidad y la excelencia, valores que el club organizador considera reflejados en la trayectoria del vicealcalde.

Distinción compartida con el sector empresarial

La gala también servirá para rendir homenaje a José Navarro Pomares, fundador de Gioseppo, una de las empresas de calzado con mayor proyección internacional surgidas en el municipio. Su inclusión en el acto refuerza el vínculo entre el premio y el tejido empresarial ilicitano.

Con este reconocimiento doble, el Rotary Club Elche vuelve a poner el foco en perfiles que han contribuido al desarrollo económico y social de la ciudad, tanto desde la esfera pública como desde la iniciativa privada.