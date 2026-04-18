Las aspirantes a reina de las Fiestas de Elche enfilan la elección desde Murcia

Las 31 candidatas a Reina Mayor y Damas de las Fiestas de Elche 2026 participan durante todo este fin de semana en unas jornadas de convivencia en Murcia, y sufragadas por el Ayuntamiento, donde participan en diversas actividades cruciales para que el jurado vaya despejando las dudas de cara al veredicto final el 6 de junio cuando se celebrará el tradicional acto de elección en la Rotonda del Parque Municipal, encuentro al que le seguirá la proclamación el 27 de junio en la Plaça de Baix.

Aunque iniciaron el viaje el viernes, la expedición ilicitana inició las actividades este sábado, y acompañando a las aspirantes, que iban enfundadas en sus trajes tradicionales, se encontraba la concejala de Festejos, Inma Mora, así como los presidentes de la Gestora de Festejos Populares y la Unió de Festers del Camp d’Elx (Ufece), Fernando Jaén y Andrés Coves, respectivamente, además de la reina mayor saliente, Nuria Tejero, y las damas Marta Martínez y Claudia Cámara.

La agenda arrancó por la mañana con una recepción institucional en el Palacio Almudí y después recorrieron algunos enclaves como el edificio consistorial, la Catedral, la muralla, el Mercado de Verónicas y el Real Casino.

Uno de los momentos más destacados fue la participación en el corte de un arroz con costra gigante que se preparó en la Plaza del Teatro Romea simulando la elaboración que impulsa la Gestora en plenas fiestas de Elche, y que contó con la colaboración de El Corte Inglés ilicitano aportando ingredientes.

La jornada ha continuado por la tarde con un concierto de la Banda Sinfónica de Elche en la Plaza de los Apóstoles, además de visitas culturales al módulo 2 de la antigua cárcel y a una exposición del artista Jaume Plensa. La programación concluyó con una cena en el módulo 1 del recinto y una actuación de humor que puso el broche.

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Hasta este domingo se desarrollan dinámicas de grupo y entrevistas orientadas a que el jurado pueda conocer más de cerca a las aspirantes y valorar cómo se desenvuelven. El tribunal, presidido por la edil de Cultura y Turismo, Irene Ruiz, está integrado por representantes del ámbito jurídico, empresarial y sanitario, entre otros perfiles. La siguiente convivencia será la de la categoría infantil el próximo 26 de abril en Cartagena, con lo que no pernoctarán a diferencia de las mayores, de ahí que la Administración local adjudicase por 20.000 euros a una agencia de viajes la expedición para cubrir los gastos de alojamiento y manutención con un servicio dirigido a 58 personas, según el pliego.