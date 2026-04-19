Detenidos por robar un coche en plena autovía en Elche simulando ser agentes dejando "tirado" al dueño

El susto debió ser mayúsculo, ya no sólo por el robo en sí, sino por el lugar en el que se perpetró. Hasta el extremo de que se vio obligado a echar andar hasta que logró que alguien le prestara auxilio. Esta es la odisea a la que se enfrentó un hombre de 45 años a mediados de diciembre pasado y que, tras la investigación de rigor de los agentes de la Policía Nacional de Elche, ha acabado con siete detenidos en diferentes poblaciones de la provincia de Alicante, aunque el número de implicados se eleva a nueve.

Un agente de la Policía Científica de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

De madrugada

Todo comenzó el 11 de diciembre en torno a las tres y media de la madrugada. La víctima circulaba por la A-7 cuando, a la altura de la salida de Elche-Crevillent, dos vehículos con luces que parecían de la Policía, y, por tanto, simulando ser agentes, le bloquearon el paso, uno por la parte delantera y otro por la trasera, obligándole a bajar del turismo. Fuera pudo comprobar que se trataba de entre seis y siete personas que hablaban español, pero en su declaración posterior ante la Policía Nacional no pudo aportar más datos. En este contexto, dos de los asaltantes, con pasamontañas, le sustrajeron un iPhone, la documentación, tarjetas bancarias y 2.000 euros en efectivo, mientras que otros dos se llevaban el turismo, en el que la víctima dijo llevar un portátil, herramientas de trabajo y su ropa. Un coche que, además, no era de este hombre, sino que se lo había dejado una amiga.

Agente de la Policía Nacional de Elche durante una investigación / INFORMACIÓN

Abandonado en plena autovía

En este contexto, se quedó tirado en plena autovía y no tuvo otra que echar andar, hasta que llegó a la Nacional 340, la que une Elche y Crevillent, donde se encontró con personal de mantenimiento de carreteras que lo llevó a dependencias policiales. Allí, ante los agentes, sostuvo que no vio armas y que no sufrió lesión alguna, pero sí denunció el robo. Empezaba así la investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) adscrita a la Comisaría de Elche, que comenzó con un minucioso trabajo que ha culminado recientemente con la detención de estas siete personas.

Un agente de la Policía Nacional en la Comisaría de Elche. / Áxel Álvarez

Coche destrozado

En este sentido, lo primero fue localizar a los propietarios del coche sustraído, que dieron cuenta de las circunstancias en las que habían adquirido el vehículo, a través de una plataforma, y explicaron que, desde que lo compraron, habían visto a personas en actitud vigilante en el entorno por el que se movían. Sólo un día después del asalto, el vehículo apareció. Lo hizo después de que la Guardia Civil de Abarán, en Murcia, avisara de que se había localizado totalmente destrozado por dentro.

Varias localidades

A partir de ahí, los agentes fueron tirando del hilo, descubriendo que uno de los coches utilizados en el robo había sido alquilado en una empresa de rent a car cercana al aeropuerto de Alicate-Elche. Fue así como descubrieron una red que se dedicaba a arrendar coches para cometer delitos, hasta el punto de que había una persona que era la que daba las órdenes, otra que las transmitía, y otra serie de hombres que eran los encargados de alquilar los coches a cambio de dinero. Finalmente, el operativo de la Policía Nacional se saldó con cuatro detenidos en Elche, uno en Santa Pola, otro en Orihuela Costa y un séptimo en Torrevieja, todos ellos con edades comprendidas entre los 23 y 54 años. Se les acusa de un delito de robo con violencia y otro de usurpación de funciones públicas, a los que se suma en uno de los casos otro de infracción de la Ley de Extranjería. Entre los arrestados, hasta hay uno con casi 150 antecedentes.