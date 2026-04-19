Dimove celebra sus cinco años en Elche entre el orgullo y la reivindicación

Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Seguramente el protocolo requeriría saludar en primer lugar a autoridades, y demás. Nunca he sido muy de protocolo, así que mis primeras palabras quiero dedicároslas a vosotras. A todas esas dimovers y amigues que nos han acompañado durante estos cinco años y, muy especialmente, a quienes estáis aquí esta tarde. Comenzaba esta gala con un resumen en vídeo de estos cinco años de activismo, deporte y comunidad. Y voy a empezar deteniéndome en esto último, en la comunidad. Es, sin duda, lo mejor y más bonito que tiene Dimove. Hace justo una semana, en su boda, un amigo me daba las gracias porque Dimove le había dado la vida en un momento de soledad. Tras años viviendo fuera, había vuelto a casa. Tuvo que reconstruir muchas cosas, entre ellas su círculo social, y gracias a acercarse a patinar con nosotres, encontró esa red y apoyo que necesitaba. Y nosotres le encontramos a él, así que en realidad salimos ganando. Para mí es el ejemplo perfecto de qué debe ser una asociación LGTBI, sea del ámbito que sea. En nuestro caso, el deporte y la cultura son los canales de lucha para un activismo que va mucho más allá de brindar esos espacios seguros para la práctica deportiva. Unos espacios donde no tengamos que escuchar palabras como maricón, bollera, travelo, desviados y un largo etcétera como un insulto.

Si acaso, como una muletilla cariñosa, porque si de algo sabemos el colectivo LGTBI es de apropiarnos los insultos y resignificarlos, al más puro estilo de la zorra de Nebulossa. No hay espacio para el machismo tampoco, por cierto, en nuestras filas. Hoy conmemoramos estos cinco años, y no deja de venirme a la cabeza un pensamiento, a priori, contradictorio: Ojalá no tengamos que cumplir cinco más. Ojalá ni tan siquiera uno. Porque eso significaría que hemos alcanzado nuestra la meta, que no es otra que lograr la igualdad plena de los derechos LGTBI. Y no me refiero solamente a nivel legislativo. ¡Cuántas veces hemos escuchado aquello de “¿qué más reivindicáis, si ya tenéis todos los derechos?”! Hoy en día ya hay igualdad. La Constitución ya recoge que todos somos iguales. Ya… “El COI anuncia que sólo las mujeres biológicas podrán participar en las disciplinas femeninas de los Juegos Olímpicos” Una mujer trans sufre una paliza por parte de una decena de personas en un pueblo de León Las agresiones físicas contra el colectivo LGTBI+ se triplican en España desde 2024 Este último titular es de ayer, en RTVE… el resto, de las últimas semanas. ¿Conocéis algún caso, habéis visto algún titular, o alguna denuncia por agresión al grito de “heterosexual de mierda”? No hay más preguntas, señoría. Pero es que ni siquiera el argumento de que “la ley ya recoge todos los derechos” es cierto. En los últimos años, tras décadas de grandes avances, la lucha del colectivo ha dejado de ir hacia adelante para centrarse en mantener el frente. Incluso hemos retrocedido. No hay que irse muy lejos. El recorte a la ley trans valenciana es un ejemplo claro. Nos podemos quedar en Elche, de hecho. Hace apenas 4 meses se nos vetó un espacio municipal para celebrar una gala solidaria para que los campamentos para niñes trans de Chrysallis puedan seguir adelante. Para esta gala, la Concejalía de Bienestar Social sí nos ha cedido este espacio. Gracias Celia, de verdad, somos conscientes de tu compromiso, de tu trabajo y de tu cariño hacia nosotres.

Ojalá el resto del equipo de gobierno siga tus pasos. Empezando por nuestro alcalde, que ni está ni se le espera. Ni en la lucha por las infancias trans, ni en la del resto del colectivo LGTBI. Aprovecho para deciros, madres y padres de Chrysallis, una vez más: ojalá todas las madres y padres fuesen como vosotres. Haber podido trabajar juntes es, sin duda, una de las cosas que me voy a llevar conmigo siempre como presidente de Dimove. Seguiremos. Y seguiremos poniendo el acento precisamente en las personas trans, que en los últimos años están siendo las mayores víctimas de los discursos de odio contra el colectivo. Hago aquí un llamamiento firme al resto de las letras del colectivo, especialmente a la G: es hora de estar con nuestras compañeras. De arrimar el hombro por ellas. Su lucha es la nuestra. Llega el orgullo y muchos salimos a las calles, a las manifestaciones, a las carrozas, a las fiestas… pero luego se convoca una protesta para defender los derechos de las personas trans y somos, son, las cuatro de siempre. Tenemos que ser conscientes de todo lo que está en juego. Van ahora a por ellas, pero el resto de las letras del colectivo vamos detrás. No puedo terminar, y sé que esta es la parte, quizás, más aburrida de actos como este, sin dar las gracias. Pero las gracias de verdad. Con la boca llena y el corazón en la mano. Y aquí me vais a permitir que mezcle mi papel como presidente con la parte más personal. Gracias Víctor. Lo voy a focalizar en el esfuerzo, las ganas y la maestría con la que te has currado esta gala. Pero tú, yo y muchas de las que estamos aquí esta tarde sabemos que este agradecimiento es por un millón de cosas más. Te conozco hace más de 15 años, y nunca me has dicho que no a nada.

Ni como activista LGTBI, ni como organizador de saraos ni, y esto es lo más importante, como amigo. Gracias a Alen Santander. Por tu predisposición siempre, para todo. Gracias por el regalo que nos has hecho estrenando este temazo esta tarde, en exclusiva, con nosotres. Te van a criticar igual. A todes nos van a criticar igual. Lo sé. Eres Alen Santander ¿Y qué? Pues que eres maravillosa y ojalá podamos seguir teniéndote cerca. Gracias a Raúl Jardines, que se ha hecho un trabajo brutal con el diseño de los premios, los visuales de la gala y que todo luzca espectacular. Gracias Laura, mi vice. Por tu dedicación y por estar siempre dispuesta para todo. Por tu ánimo, tu cariño, tu apoyo y por estar siempre. Por y para Dimove pero también para mí. Y gracias infinitas a Enrique. Para ti no tengo palabras… Ahora secretario, vocal de comunicación, responsable de running, senderismo y mil cosas más. Pero desde hace cinco años, compañero de batalla y amigo incondicional. No estaría aquí sin ti. Ni Dimove, ni yo. Así que gracias siempre. Gracias a todo el equipo de Dimove, responsables de actividades, voluntarios… os necesitamos. Necesitamos más gente como vosotres, y os animo a que colaboréis con nosotres. Haciéndoos socies, ayudando en la organización de actividades, como podáis, pero os necesitamos. Gracias a todos los artistas y personal que está haciendo posible esta gala. Gracias a entidades, asociaciones y amigues que nos estáis acompañando esta tarde. Mil gracias a todas las personas premiadas por vuestro trabajo. Y perdón a todas aquellas que, haciéndolo igual o incluso más, se han quedado fuera en estos primeros premios arrels. Y recordad siempre que, ante su odio… NUESTRO ORGULLO