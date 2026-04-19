Dimove celebra sus cinco años en Elche entre el orgullo y la reivindicación
La asociación concentra a 300 personas en una gala que reconoce a entidades y medios como INFORMACIÓN y carga contra la LGTBIfobia poniendo el acento en los retos pendientes para garantizar la igualdad plena del colectivo
Una velada que puso de relieve todos los motivos por los que Dimove nació hace cinco años con la misión de defender la diversidad y la inclusión del colectivo LGTBIQ+ en Elche, especialmente en el ámbito deportivo. La gala organizada por la asociación con motivo de su quinto aniversario llenó este sábado el Centro de Congresos de espectáculo y reivindicación además del reconocimiento, como fue el caso del galardón dirigido a INFORMACIÓN por la labor de difusión sobre la entidad.
Si bien, la música y el baile pusieron la primera nota de la tarde con una actuación del grupo Positive Dance. Precisamente los bailarines también contribuirían a protagonizar uno de los momentos más aplaudidos de la jornada cuando la artista drag Alen Santander, que hizo las veces de presentadora junto a Víctor Sánchez, salió al escenario arropada por el cuerpo de baile para estrenar su primera canción "Me van a criticar". La pieza, compuesta por Raúl Jardínes, caló de una forma especial, teniendo en cuenta que muchas de las presentes sintieron la letra desde muy cerca por los prejuicios y las críticas que puede percibir el colectivo, en particular las artistas transformistas.
Además de ella, también dieron color al encuentro la drag queen Kika Lorace y la cantante María Gálvez, que también emocionaron desde el humor y la serenidad. Las actuaciones se fueron intercalando con vídeos y bloques de intervención que repasaron el papel del activismo y la comunidad en la evolución de Dimove.
Reconocimientos
Uno de los ejes centrales de la gala fue la entrega de los Premios Arrels, creados para reconocer a personas, entidades y colectivos que han respaldado a la asociación en sus cinco años de trayectoria. El galardón a los medios de comunicación recayó en Radio Elche Cadena SER y diario INFORMACIÓN. El periodista José Ramón Esquinas recogió el galardón y enfatizó la importancia que tiene el periodismo para contribuir a una sociedad concienciada en defensa de los derechos humanos, en este caso enfocados a la comunidad LGTBI donde hay personas que siguen sufriendo discriminación por su orientación sexual e identidad de género.
También fue distinguido el Club Esportiu LGTBIQ+ Samarucs València, premiado como entidad LGTBIQ+ por su trayectoria y su papel en la creación de espacios deportivos seguros, mientras que el Cádiz Club de Fútbol recibió el premio al activismo contra la LGTBIfobia por sus iniciativas en favor de la igualdad dentro del deporte.
Cómplices
Más allá de los galardones principales, la organización sorprendió al público con la entrega de premios en la categoría “Cómplice”, dirigidos a personas y entidades que han colaborado estrechamente con Dimove. Entre los reconocidos figuraron Triboo Sports Academy, el empresario Jesús Ojeda del grupo 7 pecados y propietario de Rumore, la deportista Maje Sánchez, por su visibilización del no binarismo; personal técnico municipal como Rosa Guilló y Andrés Vidal, y la creadora de contenido Elena Boix (@yonoestabapreparada), en un tramo final marcado por la emoción y las sorpresas.
Discurso
Uno de los momentos más significativos llegó con el discurso final del presidente de Dimove, Iván Jiménez, quien puso el acento en la importancia de la comunidad como motor de la asociación y recordó el impacto que esta ha tenido en la vida de muchas personas. En su intervención, reivindicó que el objetivo último del colectivo es alcanzar una igualdad real que haga innecesaria su propia existencia, al tiempo que alertó del aumento de agresiones y discursos de odio contra el colectivo LGTBIQ+.
Igualdad real
Jiménez reivindicó por su parte que el objetivo último del colectivo es alcanzar una igualdad real que haga innecesaria su propia existencia, al tiempo que alertó del aumento de agresiones y discursos de odio. Criticó también el retroceso en algunos derechos por parte de las administraciones, haciendo énfasis en la reforma del PP de la ley trans en la Comunidad Valenciana, y recordó episodios recientes como el «veto» de PP y Vox a la celebración en una sala municipal de la gala solidaria en favor de las infancias trans que tuvo lugar el pasado diciembre. ç
"El alcalde ni está ni se le espera"
Es más, el propio representante de la asociación LGTBI se dirigió directamente a la edil de Acción Social, Celia Lastra, para agradecerle su presencia en la gala, pero también aprovechó para afear que el alcalde, Pablo Ruz, "ni está ni se le espera" en citas clave para visibilizar al colectivo, teniendo en cuenta que desde que tomó la vara de mando junto a Vox no ha acudido a ningún Orgullo. "Gracias Celia, ojalá el resto del equipo de gobierno siguiera tus pasos", sentenció.
La titular de Acción Social fue la única edil del equipo de gobierno que acudió a la gala, mientras que también estuvieron presentes concejales de PSOE, como el portavoz Héctor Díez, y la portavoz de Compromís, Esther Díez.
Discurso de Iván Jiménez
Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Seguramente el protocolo requeriría saludar en primer lugar a autoridades, y demás. Nunca he sido muy de protocolo, así que mis primeras palabras quiero dedicároslas a vosotras. A todas esas dimovers y amigues que nos han acompañado durante estos cinco años y, muy especialmente, a quienes estáis aquí esta tarde. Comenzaba esta gala con un resumen en vídeo de estos cinco años de activismo, deporte y comunidad. Y voy a empezar deteniéndome en esto último, en la comunidad. Es, sin duda, lo mejor y más bonito que tiene Dimove. Hace justo una semana, en su boda, un amigo me daba las gracias porque Dimove le había dado la vida en un momento de soledad. Tras años viviendo fuera, había vuelto a casa. Tuvo que reconstruir muchas cosas, entre ellas su círculo social, y gracias a acercarse a patinar con nosotres, encontró esa red y apoyo que necesitaba. Y nosotres le encontramos a él, así que en realidad salimos ganando. Para mí es el ejemplo perfecto de qué debe ser una asociación LGTBI, sea del ámbito que sea. En nuestro caso, el deporte y la cultura son los canales de lucha para un activismo que va mucho más allá de brindar esos espacios seguros para la práctica deportiva. Unos espacios donde no tengamos que escuchar palabras como maricón, bollera, travelo, desviados y un largo etcétera como un insulto.
Si acaso, como una muletilla cariñosa, porque si de algo sabemos el colectivo LGTBI es de apropiarnos los insultos y resignificarlos, al más puro estilo de la zorra de Nebulossa. No hay espacio para el machismo tampoco, por cierto, en nuestras filas. Hoy conmemoramos estos cinco años, y no deja de venirme a la cabeza un pensamiento, a priori, contradictorio: Ojalá no tengamos que cumplir cinco más. Ojalá ni tan siquiera uno. Porque eso significaría que hemos alcanzado nuestra la meta, que no es otra que lograr la igualdad plena de los derechos LGTBI. Y no me refiero solamente a nivel legislativo. ¡Cuántas veces hemos escuchado aquello de “¿qué más reivindicáis, si ya tenéis todos los derechos?”! Hoy en día ya hay igualdad. La Constitución ya recoge que todos somos iguales. Ya… “El COI anuncia que sólo las mujeres biológicas podrán participar en las disciplinas femeninas de los Juegos Olímpicos” Una mujer trans sufre una paliza por parte de una decena de personas en un pueblo de León Las agresiones físicas contra el colectivo LGTBI+ se triplican en España desde 2024 Este último titular es de ayer, en RTVE… el resto, de las últimas semanas. ¿Conocéis algún caso, habéis visto algún titular, o alguna denuncia por agresión al grito de “heterosexual de mierda”? No hay más preguntas, señoría. Pero es que ni siquiera el argumento de que “la ley ya recoge todos los derechos” es cierto. En los últimos años, tras décadas de grandes avances, la lucha del colectivo ha dejado de ir hacia adelante para centrarse en mantener el frente. Incluso hemos retrocedido. No hay que irse muy lejos. El recorte a la ley trans valenciana es un ejemplo claro. Nos podemos quedar en Elche, de hecho. Hace apenas 4 meses se nos vetó un espacio municipal para celebrar una gala solidaria para que los campamentos para niñes trans de Chrysallis puedan seguir adelante. Para esta gala, la Concejalía de Bienestar Social sí nos ha cedido este espacio. Gracias Celia, de verdad, somos conscientes de tu compromiso, de tu trabajo y de tu cariño hacia nosotres.
Ojalá el resto del equipo de gobierno siga tus pasos. Empezando por nuestro alcalde, que ni está ni se le espera. Ni en la lucha por las infancias trans, ni en la del resto del colectivo LGTBI. Aprovecho para deciros, madres y padres de Chrysallis, una vez más: ojalá todas las madres y padres fuesen como vosotres. Haber podido trabajar juntes es, sin duda, una de las cosas que me voy a llevar conmigo siempre como presidente de Dimove. Seguiremos. Y seguiremos poniendo el acento precisamente en las personas trans, que en los últimos años están siendo las mayores víctimas de los discursos de odio contra el colectivo. Hago aquí un llamamiento firme al resto de las letras del colectivo, especialmente a la G: es hora de estar con nuestras compañeras. De arrimar el hombro por ellas. Su lucha es la nuestra. Llega el orgullo y muchos salimos a las calles, a las manifestaciones, a las carrozas, a las fiestas… pero luego se convoca una protesta para defender los derechos de las personas trans y somos, son, las cuatro de siempre. Tenemos que ser conscientes de todo lo que está en juego. Van ahora a por ellas, pero el resto de las letras del colectivo vamos detrás. No puedo terminar, y sé que esta es la parte, quizás, más aburrida de actos como este, sin dar las gracias. Pero las gracias de verdad. Con la boca llena y el corazón en la mano. Y aquí me vais a permitir que mezcle mi papel como presidente con la parte más personal. Gracias Víctor. Lo voy a focalizar en el esfuerzo, las ganas y la maestría con la que te has currado esta gala. Pero tú, yo y muchas de las que estamos aquí esta tarde sabemos que este agradecimiento es por un millón de cosas más. Te conozco hace más de 15 años, y nunca me has dicho que no a nada.
Ni como activista LGTBI, ni como organizador de saraos ni, y esto es lo más importante, como amigo. Gracias a Alen Santander. Por tu predisposición siempre, para todo. Gracias por el regalo que nos has hecho estrenando este temazo esta tarde, en exclusiva, con nosotres. Te van a criticar igual. A todes nos van a criticar igual. Lo sé. Eres Alen Santander ¿Y qué? Pues que eres maravillosa y ojalá podamos seguir teniéndote cerca. Gracias a Raúl Jardines, que se ha hecho un trabajo brutal con el diseño de los premios, los visuales de la gala y que todo luzca espectacular. Gracias Laura, mi vice. Por tu dedicación y por estar siempre dispuesta para todo. Por tu ánimo, tu cariño, tu apoyo y por estar siempre. Por y para Dimove pero también para mí. Y gracias infinitas a Enrique. Para ti no tengo palabras… Ahora secretario, vocal de comunicación, responsable de running, senderismo y mil cosas más. Pero desde hace cinco años, compañero de batalla y amigo incondicional. No estaría aquí sin ti. Ni Dimove, ni yo. Así que gracias siempre. Gracias a todo el equipo de Dimove, responsables de actividades, voluntarios… os necesitamos. Necesitamos más gente como vosotres, y os animo a que colaboréis con nosotres. Haciéndoos socies, ayudando en la organización de actividades, como podáis, pero os necesitamos. Gracias a todos los artistas y personal que está haciendo posible esta gala. Gracias a entidades, asociaciones y amigues que nos estáis acompañando esta tarde. Mil gracias a todas las personas premiadas por vuestro trabajo. Y perdón a todas aquellas que, haciéndolo igual o incluso más, se han quedado fuera en estos primeros premios arrels. Y recordad siempre que, ante su odio… NUESTRO ORGULLO
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