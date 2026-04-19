Elche culmina la renovación del barrio de San José con nuevas farolas clásicas

El Ayuntamiento de Elche ha completado la renovación integral del barrio de San José con la sustitución total del alumbrado público, una actuación que pone fin a un proceso de modernización urbana que ha transformado de forma profunda este entorno. La intervención, según ha explicado el concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, incluye la mejora de aceras, asfalto, arbolado e iluminación, y se integra dentro de una estrategia global que el equipo de gobierno está aplicando de forma progresiva en todos los barrios del municipio.

Las nuevas luminarias instaladas son de tecnología led, lo que permite mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo eléctrico y optimizar la calidad de la iluminación en calles y plazas. A ello se suma un diseño de carácter clásico, elegido para mantener una coherencia estética con el entorno urbano, especialmente en zonas donde existen elementos de interés histórico y cultural.

Modelo urbano

Guilabert ha incidido en que esta actuación forma parte de una planificación más amplia que busca generar continuidad visual y funcional entre diferentes barrios de la ciudad. «Lo que queremos es introducir como un discurso acerca de esas modernizaciones de los barrios», ha señalado, destacando que la intención es que el ciudadano identifique una misma lógica urbana al recorrer distintos puntos de Elche.

Las farolas del barrio de San José siguen la estética clásica de las luminarias del centro de Elche / Héctor Fuentes

Este planteamiento tiene como eje zonas ya transformadas como los Pisos Azules, el Paseo de Germanías o el entorno del jardín de la Concordia, que actúan como punto de partida de itinerarios que conectan con otras áreas de interés. «Una persona cuando esté en el Paseo Germanías o los Pisos Azules va a ver que todas las calles que tengan árboles, que además se les haya cambiado la iluminación y que se haya puesto el mismo tipo de pavimento te van a llevar a otras zonas que también tienen intereses artísticos y culturales», ha explicado.

El objetivo es que la ciudad funcione como una red continua, en la que los elementos urbanos —arbolado, pavimento e iluminación— sirvan como guía para conectar barrios y reforzar su integración.

La intervención en San José ha abarcado calles como Verónica, San José, San Pascual o Sansó, además de otras vías que estructuran el barrio. En todas ellas se ha llevado a cabo una renovación integral que ha incluido la sustitución de aceras deterioradas, el reasfaltado de la calzada y la incorporación de árboles, en muchos casos inexistentes hasta ahora.

El edil ha detallado que este tipo de actuaciones sigue una secuencia definida: primero la renovación de aceras, después el asfaltado, posteriormente la plantación de arbolado y, finalmente, la modernización del alumbrado. Este esquema permite abordar de forma ordenada la transformación del espacio público y garantizar resultados homogéneos.

Uno de los aspectos más destacados ha sido la sustitución de las antiguas luminarias de vapor de sodio por sistemas led, lo que no solo mejora la visibilidad, sino que reduce el impacto ambiental y los costes de mantenimiento.

En cuanto al diseño, el Ayuntamiento ha optado por un modelo unificado de farolas. «Todo el barrio de San José tiene el mismo tipo de farol», ha indicado Guilabert, quien ha precisado que se trata de modelos clásicos similares a los del centro histórico, como los utilizados en El Salvador o Santa María. Esta decisión responde a la presencia de enclaves como la parroquia de San José, el Asilo o el Jardín de la Concordia, considerados puntos de valor patrimonial.

La actuación también ha incluido la mejora de espacios peatonales y la renovación de plazas, completando así una transformación que no solo afecta a la infraestructura, sino también a la imagen urbana del barrio.

Operarios municipales han trabajado esta semana pasada en la renovación de las farolas del barrio de San José / Héctor Fuentes

Extensión del modelo

El concejal ha subrayado que este modelo de intervención se está replicando en otros barrios de Elche. En Carrús, por ejemplo, se han desarrollado actuaciones que conectan espacios como la plaza de las Chimeneas, la calle José García Ferrández, la plaza de Madrid, el parque de Valencia o el jardín de Andalucía, generando ejes urbanos estructurados.

En estas zonas se han ejecutado trabajos similares: renovación de aceras, asfaltado, instalación de nuevas luminarias, colocación de mobiliario urbano y plantación de arbolado. El siguiente paso será conectar estos ejes mediante actuaciones en calles intermedias, creando una malla urbana continua.

Además, el Ayuntamiento prevé intervenir en el entorno de la plaza de Madrid y la plaza de Barcelona, donde se desarrollarán nuevas reformas. A estas actuaciones se sumará la renovación de parques infantiles, con una licitación en marcha para mejorar suelos y equipamientos, incorporando elementos más seguros y accesibles.

En el barrio de Altabix, tras la construcción de la pasarela con una inversión superior a tres millones de euros, ya han comenzado los trabajos de renovación de aceras, iluminación y arbolado, siguiendo el mismo esquema aplicado en San José.

Guilabert ha destacado que el objetivo del Gobierno municipal es que todos los barrios experimenten mejoras significativas en un plazo de cuatro años. «Lo que hemos conseguido es que en cuatro años ningún barrio de Elche se quede sin ningún tipo de renovación ni modernización», ha afirmado.

Con la finalización de las obras en San José, el Ayuntamiento consolida su estrategia de modernización urbana, basada en la eficiencia energética, la mejora del espacio público y la cohesión territorial, con el objetivo de construir una ciudad más accesible, ordenada y adaptada a las necesidades actuales.