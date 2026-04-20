Elche renueva la avenida de Alicante con una inversión de 250.000 euros

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado las obras de renovación integral de la avenida de Alicante, una de las principales arterias de la ciudad, con una inversión superior a los 250.000 euros y un plazo de ejecución aproximado de dos meses. La actuación, que ya está en marcha, responde al avanzado estado de deterioro de este eje urbano y persigue transformar de forma completa tanto su imagen como sus condiciones de uso para vecinos y peatones.

El alcalde, Pablo Ruz, ha visitado este lunes el inicio de los trabajos acompañado por el concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, y la edil de Distrito, Loli Serna. Durante la visita, el regidor ha insistido en la urgencia de la intervención al tratarse de “un espacio muy deteriorado, con más de 40 años prácticamente sin renovar, con aceras en mal estado y numerosas deficiencias acumuladas”.

Las obras en la avenida de Alicante ya han comenzado y el Ayuntamiento de Elche ha puesto de plazo dos meses / V. L. Deltell

Una actuación integral en una vía clave

La intervención abarca el tramo comprendido desde el inicio de la avenida hasta la gasolinera Mora y contempla la demolición del pavimento actual, la instalación de un nuevo acerado más resistente y duradero, así como la renovación de diferentes elementos del espacio público. El objetivo es modernizar por completo una vía que soporta un elevado tránsito diario y que se encontraba en condiciones claramente mejorables.

El proyecto incluye la sustitución de la baldosa existente por un nuevo material de hormigón más resistente, pensado para reducir el desgaste y facilitar el mantenimiento. Además, se procederá a la renovación del sistema de iluminación mediante la instalación de luminarias de tecnología LED, lo que permitirá mejorar la eficiencia energética y la calidad lumínica del entorno.

El alcalde de Elche comprobó sobre el terreno el inicio de la reurbanización de aceras en la avenida de Alicante / V. L. Deltell

Junto a ello, se ejecutará la creación de nuevos alcorques con sistema de riego, la mejora del mobiliario urbano y la adecuación de elementos que presentaban un notable deterioro. “Esta renovación total va a transformar por completo la imagen de la avenida de Alicante y va a mejorar sustancialmente la calidad de vida de los vecinos”, ha señalado el alcalde.

Obras por fases para reducir molestias

Uno de los aspectos destacados de la actuación es su planificación por tramos. Tal y como ha explicado Guilabert, los trabajos se ejecutarán de forma progresiva para minimizar el impacto sobre residentes y comercios. “Vamos a ir actuando manzana a manzana para garantizar una intervención ágil y ordenada”, ha indicado el edil.

Este sistema permitirá mantener la accesibilidad en la zona durante el desarrollo de las obras, aunque desde el equipo de gobierno se reconoce que será inevitable que se produzcan molestias puntuales. En este sentido, Ruz ha pedido “paciencia a vecinos y comerciantes porque toda obra genera molestias”, al tiempo que ha insistido en que “era necesario actuar en esta avenida, una de las principales arterias de la ciudad, y el resultado final merecerá la pena”.

Durante la comparecencia, el alcalde también ha subrayado que la actuación no se limita únicamente al cambio de pavimento, sino que responde a una estrategia más amplia de mejora del espacio urbano. En concreto, ha señalado que se incorporará un modelo de baldosa similar al utilizado en otras zonas renovadas de la ciudad, como el entorno de Ruperto Chapí o el Sagrado Corazón, caracterizado por ser menos poroso y facilitar la limpieza.

Más mejoras previstas en Altabix

La renovación de la avenida de Alicante se enmarca dentro de un plan más amplio de actuaciones en el barrio de Altabix, que el Ayuntamiento prevé seguir desarrollando en las próximas semanas. Según ha avanzado Guilabert, este proyecto será el primero de una serie de intervenciones destinadas a mejorar diferentes calles y espacios públicos de la zona.

Obras para renovar aceras en Altabix iniciadas ya por el Ayuntamiento de Elche / V. L. Deltell

Entre las actuaciones previstas se encuentra la ampliación y mejora del arbolado, especialmente en tramos donde la ausencia de sombra genera problemas durante los meses de verano. En este sentido, el alcalde ha señalado que existen zonas próximas a la gasolinera Mora que actualmente presentan una imagen “muy dura” y que serán objeto de futuras intervenciones con la incorporación de árboles y sistemas de riego.

Asimismo, se llevarán a cabo labores de poda en el arbolado existente, una cuestión que había generado quejas vecinales por la falta de mantenimiento en algunos puntos. Estas actuaciones complementarán la renovación del espacio urbano y contribuirán a mejorar el confort térmico y ambiental de la avenida.