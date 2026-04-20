Interior encarga a la UMH de Elche el nuevo sistema VioGén-2 para proteger a las víctimas de violencia de género

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche participará en el desarrollo del nuevo sistema estatal VioGén-2, una herramienta clave para la valoración policial del riesgo en casos de violencia de género. El proyecto ha sido adjudicado por el Ministerio del Interior a un equipo investigador de la institución ilicitana con el objetivo de revisar, actualizar y perfeccionar los instrumentos que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la detección de situaciones de riesgo.

La iniciativa, formalizada mediante un contrato público ya en marcha, sitúa a la UMH en el núcleo de una actuación estratégica del Estado orientada a reforzar la protección de las víctimas. El encargo se centra en la mejora del sistema VioGén-2, considerado la principal herramienta institucional para evaluar la probabilidad de reincidencia en contextos de violencia de género.

Un equipo especializado en criminología y datos

El proyecto será desarrollado por investigadores del centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia y del Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa (CIO). El equipo está integrado por los catedráticos Fernando Miró Llinares, Juan Aparicio Baeza y Josep Xavier Barber Vallés, expertos en criminología, estadística avanzada e inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones públicas.

La dirección de los trabajos corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad, que asume la coordinación y supervisión del proyecto en colaboración directa con la UMH. Este organismo será el encargado de garantizar que los resultados se ajusten a las necesidades operativas reales del sistema policial y que puedan ser implementados de forma efectiva.

El contrato contempla una duración aproximada de cinco meses y medio, periodo en el que se desarrollarán tanto el análisis técnico como la elaboración de informes detallados. Además, se incluye la validación de los modelos en un entorno piloto, lo que permitirá comprobar su funcionamiento antes de una posible implantación definitiva.

Un agente de la Policía Nacional en la Comisaría de Elche / Áxel Álvarez

Revisión completa de los sistemas actuales

El núcleo del proyecto se centra en el análisis integral de los formularios actualmente utilizados por las fuerzas de seguridad, entre ellos los sistemas VPR, VPER y la escala de riesgo letal. El objetivo es evaluar su eficacia real a la hora de detectar el riesgo de reincidencia en casos de violencia de género.

A partir de este diagnóstico, el equipo investigador trabajará en la identificación de limitaciones tanto operativas como analíticas. Sobre esta base, se propondrán nuevos modelos predictivos más precisos y ajustados a la realidad, capaces de mejorar la clasificación del riesgo y optimizar la asignación de recursos policiales.

El proyecto también contempla la incorporación de nuevos indicadores basados en evidencia científica, así como mecanismos para garantizar la equidad del sistema mediante el control de posibles sesgos. Todo ello con la finalidad de construir herramientas más fiables, transparentes y eficaces que contribuyan a una mejor protección de las víctimas.

Tecnología y ciencia para decisiones más precisas

El proyecto, que recibe el acrónimo ALTEA, se desarrollará mediante un enfoque multidisciplinar que combina conocimientos en criminología con técnicas avanzadas de análisis de datos. Esta integración permitirá abordar el fenómeno de la violencia de género desde una perspectiva más completa, apoyada en modelos predictivos y sistemas de evaluación más sofisticados.

Uno de los aspectos clave será garantizar la trazabilidad, la interpretabilidad de los modelos y el mantenimiento del control humano en la toma de decisiones. De este modo, se busca evitar una dependencia exclusiva de los algoritmos y asegurar que las herramientas tecnológicas sirvan como apoyo a la labor policial, sin sustituir el criterio profesional.

La validación en entorno piloto permitirá a la Administración evaluar con rigor las mejoras propuestas antes de su aplicación real, reduciendo riesgos y asegurando su eficacia en contextos operativos.

Refuerzo del papel de la UMH

La adjudicación de este proyecto consolida a la UMH como un referente en investigación aplicada a políticas públicas, especialmente en áreas como la analítica de datos, la evaluación de riesgos y la criminología. La participación en el desarrollo de VioGén-2 refuerza su posicionamiento en proyectos de alto impacto social.

Además, esta iniciativa representa un ejemplo de colaboración entre el ámbito universitario y la Administración pública para abordar uno de los principales retos sociales actuales: la prevención de la violencia de género. El uso de herramientas científicas avanzadas, con criterios éticos y basadas en evidencia, se plantea como una vía para mejorar la respuesta institucional y optimizar los recursos disponibles.

Con este proyecto, el Ministerio del Interior y la UMH buscan avanzar hacia un sistema más eficaz en la detección temprana del riesgo, capaz de anticiparse a situaciones de peligro y ofrecer una protección más adecuada a las víctimas, en un contexto en el que la mejora continua de los mecanismos de prevención resulta fundamental.