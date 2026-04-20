La música con sello de Elche triunfa en Aragón con Jayviey

En la Glorieta de Elche, bajo la tienda de ropa Quino Exclusive, aguarda un sótano que, lejos del mundo textil, llena sus paredes de música. Allí encuentra su rincón cada noche Javier Bueno Mas, un joven productor musical de 27 años que, bajo el seudónimo de Jayviey, lleva a sus espaldas casi diez años de trayectoria musical. El sábado pasado, su último proyecto junto a la solista Lu Demie, titulado "La Calleja", se vio recompensado en la XXVII edición de los Premios de la Música Aragonesa. En ellos el artista subió al escenario a recoger el galardón a Mejor Productor. El proyecto, además, recibió las nominaciones a Mejor Portada y Mejor Solista.

"La Calleja"

El album está compuesto por nueve canciones que recorren un periplo musical que indaga en el flamenco, sonidos más electrónicos, afrobeats y pop. Y explora temas que van desde el desamor, la tentación y el engaño a la reconciliación y la esperanza.

Lu Demie y el productor ilicitano se pusieron en contacto en 2024 con motivo de su mutua admiración. En palabras del artista, "le dije a Lucía que me gustaba bastante lo que hacía y ella me dijo que conmigo le pasaba lo mismo, así que nos lanzamos a hacer algo juntos". De esa confesión surgió su primer tema conjunto, "Trepa", el single que les valió para conocerse en el terreno musical en primera persona y que se forjase la idea de materializar "La Calleja". Según el productor, "me dijo que quería hacer un álbum conmigo y, a partir de ahí, empezamos a trabajar", explica.

Sin embargo, la distancia nunca fue un impedimento, a pesar de vivir en puntos lejanos del mapa. La cantante zaragozana y el productor ilicitano encontraron la forma de sacar a flote su proyecto más esperado. "Ella se lo grababa todo en su casa y yo me encargaba de las producciones y las composiciones instrumentales", puntualiza Bueno, señalando, además, que en el proyecto también colaboraron los artistas ilicitanos Didi Stain y Sneaky. Un proceso que se remonta a 2024 y que vio la luz en enero del pasado año.

Mejor Productor

Para recoger el premio, el cantante viajó junto a su madre, Lola Mas, hasta Huesca, donde se celebraba la gala, sin imaginar que regresaría a su tierra con un galardón entre las manos. El artista admite que no esperaba el reconocimiento: "De hecho, fue bastante gracioso porque, como no pensaba que fuésemos a ganar, no me preparé nada", señala el productor.

La sorpresa se hizo evidente también en su discurso de agradecimiento, que comenzó con una confesión espontánesa: "Con los nervios, no me he preparado nada". Desde esa naturalidad, dedicó unas palabras de gratitud a la organización y a los oyentes del álbum, antes de detenerse en el origen del viaje: "Vengo de Elche, en Alicante; me he hecho 600 kilómetros junto a mi madre en coche para venir", recordó, subrayando la distancia recorrida que hizo aún más inesperado el triunfo.

El propio equipo del proyecto pensaba que, en caso de recibir algún reconocimiento, sería más probable en la categoría de Mejor Portada. "Si hubeise tenido que apostar por uno habría dicho que nos lo llevábamos con la portada", admite el artista. En ese apartado participaron varias personas del equipo creativo, entre ellas Leyre Usán, Pablo López, Martín Serrano, Pablo Traid y la propia Lu Demie.

Jayviey junto a Lu Demie recogiendo el premio a Mejor Productor. / INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

Trayectoria

La historia de Jayviey en la producción musical comenzó hace casi diez años. Según explica el propio creador, fue alrededor de 2017 cuando empezó a experimentar con la grabación, la mezcla y la creación musical desde casa. Con el paso del tiempo fue ampliando sus conocimientos y colaborando con distintos artistas, lo que le permitió desarrollar poco a poco su identidad como productor: "Al principio estaba más centrado en grabar, mezclar o masterizar, pero con el tiempo me fui metiendo cada vez más en la composición y en la producción", explica Bueno. Ese proceso terminó consolidándose alrededor de 2020, cuando empezó a definir su estilo artístico.

El artista, aunque cuenta con formación en producción y mezcla, reconoce que su relación con los instrumentos musiciales no es tan protagonista. "A lo mejor se espera que un productor toque el piano o la guitarra de forma increíble, pero mis conocimientos con instrumentos son más básicos", comenta. Aun así, las herramientas digitales y la experiencia acumulada le permiten transformar las ideas que tiene en mente en proyectos tan reconocibles como este.

El panorama musical

El artista también destaca el talento que existe dentro de la escena musical local. A su juicio, en Elche hay cada vez más artistas y productores desarrollando proyectos interesantes. "Puede parecer que no hay muchos nombres, pero hay gente muy buena trabajando como Didi Stein o Sneaky", señala.

Durante la gala de los premios vivió además un momento especialmente significativo al compartir espacio con artistas que formaron parte de la banda sonora de su infancia. Entre ellos estaba Macaco, cuyas canciones recuerda haber escuchado de pequeño en el coche con su padre. "De repente, ver que compartes nominaciones con gente así te hace pensar que algo estás haciendo bien", comenta.

Mirando al futuro

Tras el reconocimiento obtenido con "La Calleja", Javier Bueno continúa trabajando en nuevos proyectos. El productor sigue colaborando con Lu Demie en nuevas ideas que se materializarán en nuevos lanzamientos, además de con otros artistas. Su sonido, explica, se mueve principalmente dentro del ámbito urbano, con influencias del R&B, "un género que me encanta y por el que estoy apostando muy fuerte, aunque esté más complicado porque no es originario de aquí, es americano", destaca.

Para él, además, el papel del productor está empezando a recibir cada vez más reconocimiento dentro de la industria musical. "Durante mucho tiempo el foco estaba solo en quien canta, pero la producción también es una parte creativa muy importante", afirma. Un trabajo del que destaca, por encima de lo técnico, su faceta artística, "porque yo también me siento artista, hay una parte muy grande de mí que se queda en esas canciones", admite. Porque al final, la música sigue siendo su forma de expresión. Desde su estudio, Jayviey continúa trabajando en nuevos proyectos con la misma idea de siempre: seguir creando.