Neurociencias de la UMH de Elche identifica células listas para provocar metástasis en los tumores primarios de cáncer de mama

Una nueva investigación científica que parte desde la provincia de Alicante revela que en los tumores primarios de cáncer de mama ya existen células preparadas para formar metástasis. El trabajo identifica el gen Prrx1 como regulador clave del potencial metastásico en este tipo de tumores. Publicado en Nature Communications, el estudio abre nuevas vías para identificar tumores con alto riesgo de desarrollar metástasis y puede mejorar la clasificación de pacientes con cáncer de mama.

Comprender qué células de un tumor formarán metástasis es uno de los grandes retos de la investigación oncológica. Un estudio del laboratorio de Plasticidad Celular en Desarrollo y Enfermedad, dirigido por Ángela Nieto en el Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), aporta una respuesta relevante: las células que darán lugar a metástasis pueden identificarse ya dentro del tumor primario.

Imagen de un tumor de mama en ratón que muestra las distintas poblaciones celulares (células cancerosas en rosa). Tecnologías avanzadas de biología espacial permiten la identificación simultánea de todos los tipos celulares presentes en el tejido / IN CSIC-UMH

Células con potencial metastásico

El trabajo combina el análisis de un modelo de ratón de cáncer de mama con datos procedentes de pacientes. Los resultados muestran que en el borde invasivo del tumor existe una población concreta de células capaz de invadir y, al mismo tiempo, dividirse o entrar en un estado de letargo. Este equilibrio es determinante para que las células que se desprenden del tumor puedan o no iniciar nuevos focos tumorales en órganos distantes, es decir, las temidas metástasis.

El equipo de Nieto ha trabajado durante décadas en el proceso de transición epitelio-mesénquima (EMT), un programa que controla la migración celular durante el desarrollo embrionario y que se reactiva en los tumores para diseminar las células cancerosas. En este estudio, los investigadores avanzan al demostrar que la capacidad metastática no surge por azar ni depende únicamente del microambiente del órgano de destino.

El papel del gen Prrx1

Por el contrario, el potencial metastásico ya está definido en un conjunto de células presentes en el tumor que origina el cáncer, que adoptan un estado altamente metastásico coordinado por un factor clave: el gen Prrx1. Según explica Raúl Jiménez Castaño, primer autor del estudio, este gen actúa como un auténtico regulador maestro del comportamiento tumoral.

“Recientemente descubrimos que Prrx1 era crucial para la diseminación del cáncer y, gracias a este trabajo, ahora sabemos que no solo activa los programas que permiten a las células desprenderse del tumor primario, sino que también controla su capacidad de dividirse y formar metástasis o, por el contrario, entrar en un estado de letargo que puede durar años”, señala.

“Lo más llamativo es que la cantidad de Prrx1 determina el efecto sobre las células cancerosas”, añade Nieto. Este hallazgo ayuda a explicar una paradoja frecuente: las células muy invasivas no siempre generan metástasis, y las más proliferativas tampoco suelen diseminarse.

El estudio lo ha dirigido la científica Ángela Nieto desde el Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche y el CSIC / IN CSIC-UMH

Equilibrio entre invasión y crecimiento

“Sin Prrx1, las células no se diseminan; con niveles muy altos, se diseminan masivamente, pero pierden la capacidad de anidar y crecer en otros órganos. Sólo cuando presentan niveles intermedios alcanzan un equilibrio óptimo entre movilidad y crecimiento”, explica la experta. En estas condiciones, las células combinan invasión y división celular, lo que las convierte en las más peligrosas desde el punto de vista clínico.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo combinó modelos genéticos en ratón, análisis de célula única, estudios de cromatina y técnicas de transcriptómica espacial, que permiten observar la organización y el comportamiento de las células directamente en el tejido tumoral. El procesamiento y análisis de los datos, generados a partir de miles de células, estuvo liderado por el experto en bioinformática del equipo, el investigador Nitin Narwade.

Aplicación clínica y futuro

Además, en colaboración con la catedrática Gema Moreno Bueno, de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación MD Anderson Cancer Center España, los investigadores analizaron muestras de pacientes con cáncer de mama y detectaron patrones similares de expresión de Prrx1, lo que sugiere que el mecanismo descrito podría tener una relevancia directa en la clasificación y el pronóstico clínico.

Este avance científico no solo contribuye a profundizar en el conocimiento del cáncer de mama, sino que también refuerza la importancia de la investigación básica como punto de partida para futuros desarrollos clínicos. La posibilidad de identificar desde fases tempranas qué tumores presentan un mayor riesgo de diseminación permitiría ajustar con mayor precisión los tratamientos, evitando tanto terapias insuficientes como intervenciones innecesarias en pacientes con menor probabilidad de recaída. En este sentido, el hallazgo se sitúa en la línea de la medicina personalizada, uno de los grandes objetivos actuales en oncología.

Además, los investigadores subrayan que el descubrimiento del papel del gen Prrx1 podría facilitar el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas basadas en biomarcadores. La detección de niveles concretos de este regulador en las células tumorales podría servir como indicador del comportamiento futuro del tumor, ayudando a los especialistas a tomar decisiones clínicas más informadas. Aunque todavía se requieren más estudios para trasladar estos resultados a la práctica hospitalaria, el trabajo sienta una base sólida para avanzar en esa dirección.

Por otro lado, el enfoque multidisciplinar del estudio pone de relieve la creciente relevancia de integrar distintas áreas de conocimiento, desde la biología molecular hasta la bioinformática, para abordar problemas complejos como la metástasis. La colaboración entre centros de investigación y el uso de tecnologías avanzadas han sido claves para alcanzar estas conclusiones. Los expertos coinciden en que seguir impulsando este tipo de sinergias será fundamental para lograr avances significativos en la lucha contra el cáncer en los próximos años.

En conjunto, los resultados aportan una nueva perspectiva sobre el origen del potencial metastático y abren la puerta al desarrollo de estrategias destinadas a impedir que las células tumorales alcancen ese estado especialmente peligroso. Asimismo, proporcionan un marco para mejorar la clasificación de pacientes mediante la identificación de marcadores predictivos del riesgo de metástasis.

Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación de la Agencia Estatal de Investigación - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Programa Severo Ochoa para Centros de Excelencia, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), el Programa PROMETEO de la Generalitat Valenciana y el Programa Momentum del CSIC.