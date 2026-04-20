Omacs al borde del colapso en Elche con colas de tres horas

Las Oficinas Municipales de Atención Ciudadana (OMAC) de Elche se encuentran al límite. La falta de personal, la acumulación de campañas administrativas y la incorporación de nuevos trámites, como el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, han hecho el cóctel perfecto para que se vea a las puertas de las instalaciones municipales una situación de colapso que se traduce en colas masivas, esperas de varias horas y una atención claramente insuficiente para la ciudadanía. Un contexto que está desesperando a muchos usuarios después que quemasen todos los cartuchos y sólo les quedase la opción de ir presencialmente a probar suertes, y no por primera vez en cuestión de días.

Y es que el sistema de citas online no ofrece turnos disponibles en ninguna OMAC del término municipal ni en lo que queda de abril ni en mayo, salvo para el 4 de mayo, en una franja horaria y en solo dos oficinas, como la de la Universidad y La Marina. Y es que sólo se abren las citas apenas unos días a la semana y en cuanto se llenan ya dejan de ofrecerse nuevos turnos.

Cuando el Ayuntamiento sufrió el ciberataque el pasado agosto la atención se restringió y desde entonces la operatividad ha ido recuperándose de forma muy gradual, aunque aún hay seis OMAC's que siguen sin tener cita previa, y la masificación es evidente, después de también de que no sólo esté inoperativa la vía online si no también la de Whatsapp, con un asistente virtual que se pierde y no ofrece solución, o que por vía telefónica todos los operadores suelan estar ocupados y con esperas de incluso más de 12 minutos para que un técnico atienda a los usuarios, como ha podido comprobar este diario.

"Falta de planificación"

Desde el sindicato Comisiones Obreras alertaron este lunes de una “grave situación” que no es fruto de la improvisación, sino de una “falta de planificación” por parte del Ayuntamiento. Según la organización sindical, en las últimas semanas la coincidencia de campañas como las ayudas del IBI y del agua, junto con los procesos de regularización, ha disparado la demanda de atención sin que se haya producido un refuerzo adecuado de personal.

El sindicato subraya que esta situación “era prevista y no sobrevenida”, por lo que considera especialmente grave que no se haya actuado con antelación. Exponen que la plantilla actual, además, es menor que la del año pasado debido a la no renovación de contratos y a la ausencia de nuevas incorporaciones. A ello han trasladado a través de un comunicado que se suma la falta de personal en prácticas o becarios, que en ejercicios anteriores contribuían a aliviar la carga de trabajo. Desde CCOO advierten incluso de que esta situación también está afectando al personal municipal, que trabaja bajo una presión constante y en condiciones cada vez más difíciles

Cursos

Otro de los factores que agravan el problema es que parte del personal está participando en cursos de promoción interna en horario de mañana, lo que reduce aún más la capacidad de atención diaria. Una circunstancia que, según CCOO, también era conocida de antemano y debería haberse cubierto antes del inicio de la formación.

El resultado, denuncian, es un servicio “claramente deficiente”: colas desde antes de la apertura, esperas interminables y un clima creciente de tensión tanto entre los usuarios como entre los propios trabajadores, que se ven desbordados e incapaces de dar respuesta a la demanda.

Ante esta situación, el sindicato exige medidas urgentes, como contratación inmediata de personal de refuerzo, recuperación de las plantillas anteriores, planificación adecuada de campañas administrativas y dotación de personal estable suficiente. De no adoptarse soluciones, advierten, no descartan nuevas acciones.

Cuello de botella

La realidad sobre el terreno es palpable, y confirma el diagnóstico que hace el sindicato. A las puertas de varias OMAC de la ciudad, las colas se vienen extendiendo desde hace días durante horas desde primera hora de la mañana. Ciudadanos que acuden a realizar gestiones habituales, como empadronamientos, certificados digitales o trámites familiares, comparten espacio con quienes acuden por la regularización extraordinaria, generando un cuello de botella difícil de gestionar.

Usuarios esperando para entrar en la OMAC del centro de Elche este lunes al filo del mediodía. / INFORMACIÓN

“Yo el viernes estuve desde las once hasta las dos de la tarde y no me pudieron resolver nada”, relata una mujer que, junto a otra, aguardaba su turno en la calle en la sede de Alfonso XII esperando para resolver trámites de la regularización. “Es horrible. No se puede entrar y las esperas son larguísimas”, lamentaba.

Ambas coincidían en señalar la falta de organización, porque entienden que "lo lógico" habría sido abrir una oficina aparte para este proceso. "Así todos sabríamos a dónde ir y no habría este lío”, explicaban, al tiempo que señalaban que habían intentado pedir cita Según cuentan, ni siquiera es fácil acceder al sistema porque les daban para julio, con apenas horas en OMAC's que les pillan más lejos.

La situación no mejora dentro de las instalaciones. Para acceder, primero hay que hacer cola para obtener un número, y después esperar a ser llamado. “Los números salen muy de vez en cuando y tienes que estar pendiente todo el tiempo”, añadían, teniendo en cuenta que había gran parte de demandantes esperando en la vía pública y desde fuera apenas podían ver el avance de su número en la pantalla. Es cierto que las colas se fueron difuminando al filo del mediodía en algunos puntos como el centro, aunque la oficina de Carrús era la más colapsada con colas kilométricas, y además tenían que estar soportando el calor bajo un sol de justicia, con lo que había quienes se resguardaban debajo de árboles cercanos.

La OMAC del centro de Elche completamente llena este lunes con solicitantes esperando fuera / INFORMACIÓN

“No tiene ni pies ni cabeza”

Otra pareja, que acudía para realizar un trámite relacionado con su hijo, describe una experiencia similar. “Vinimos la semana pasada y nos fuimos sin poder arreglarlo. Hoy llevamos desde las nueve de la mañana y son las once y media. Dos horas y media esperando”. Lo que más les sorprendía es la falta de ritmo en la atención. “No pasan los números. Ves mesas vacías durante un cuarto de hora sin que llamen a nadie. No tiene ni pies ni cabeza”, denunciaban.

Para ellos, el problema no es solo la falta de citas, sino la gestión interna: “Antes estaba más organizado. Ahora te dan un número general y ya está. Es una barbaridad”, exponían, coincidiendo en la necesidad de medidas urgentes: “Deberían habilitar otros espacios, contratar más personal, lo que sea. Es que lo nuestro es solo entregar unos papeles y firmar, algo rápido, y llevamos aquí toda la mañana”.

No todos los usuarios se mostraban sorprendidos porque entendían que el colapso respondía a una situación extendible en todo el país tras la medida impulsada por el Gobierno central. “Si quieren hacer este tipo de procesos, tienen que habilitarlos de otra manera. No puedes mezclarlo todo y además no ofrecer citas por internet”, reprobaba.