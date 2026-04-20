La pasarela de Altabix en Elche se acerca a su apertura tras superar las pruebas de carga

La nueva pasarela peatonal de Altabix entra en su fase definitiva antes de su apertura tras haber superado con éxito las pruebas de carga realizadas el pasado fin de semana. La infraestructura, llamada a conectar dos sectores del barrio históricamente separados por las vías del tren, encara así sus últimos trabajos con la previsión municipal de que pueda estar operativa en las próximas semanas.

El concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, ha explicado que los ensayos técnicos, realizados mediante una grúa y pesos específicos sobre la estructura, han arrojado un resultado “satisfactorio”, lo que permite avanzar con garantías hacia su puesta en servicio. Se trata de uno de los hitos clave en la fase final de una actuación que ha requerido una compleja coordinación técnica y administrativa, según destacaba el propio Guilabert.

Los sacos de arena ejercían de peso para comprobar la resistencia del puente sobre las vías del tren en Elche / INFORMACIÓN

Últimos trabajos antes de la apertura

Superadas las pruebas estructurales, los trabajos se centran ahora en los remates finales. Entre ellos, la instalación de escaleras, la adecuación de los accesos y la finalización de las zonas ajardinadas tanto en el extremo norte como en el sur. También se están ultimando los detalles de urbanización para garantizar la integración de la pasarela en su entorno inmediato.

La actuación incluye además la renovación de alcorques, nuevas plantaciones y mejoras paisajísticas que buscan suavizar el impacto visual de la infraestructura. Estas intervenciones se suman a las ya ejecutadas durante los últimos meses y forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la calidad del espacio público en esta zona de la ciudad.

El Ayuntamiento considera que estos trabajos finales son fundamentales para asegurar no solo la funcionalidad del puente, sino también su aceptación social, especialmente tras las modificaciones introducidas a raíz de las demandas vecinales.

Cambios para mejorar privacidad y entorno

Uno de los aspectos que ha marcado la recta final de la obra ha sido la incorporación de mejoras solicitadas por los residentes más próximos. Durante el desarrollo del proyecto, se detectó que parte de la estructura quedaba a la altura de balcones de viviendas cercanas, lo que generó preocupación por la pérdida de intimidad.

Ante esta situación, el Ayuntamiento decidió introducir cambios en el diseño, incluyendo la instalación de panelados para evitar la visión directa hacia las viviendas. “Estamos mejorando ante los cambios solicitados por los vecinos”, explicó en su momento Guilabert, quien reconoció que “la plataforma se ponía a la altura de los balcones”.

Prueba de peso en la pasarela de Altabix en Elche / INFORMACIÓN

Además de esta medida, también se han introducido mejoras en el sistema de iluminación para reforzar la seguridad y el confort en el uso de la pasarela, especialmente durante la noche. Estas modificaciones, junto a la ampliación de zonas verdes, han contribuido a retrasar ligeramente la apertura prevista inicialmente.

El Ayuntamiento critica la lentitud de Adif en actuaciones urbanas pendientes El Ayuntamiento de Elche ha vuelto a poner de manifiesto las dificultades en sus relaciones con Adif, a la que acusa de ralentizar actuaciones necesarias en distintos puntos del municipio. El edil José Claudio Guilabert ha calificado de “complejas” las gestiones con la entidad ferroviaria debido a la burocracia y a la falta de respuesta en algunos expedientes. Entre los ejemplos citados se encuentra la actuación pendiente en la avenida de la Libertad, junto al puente del ferrocarril, donde el consistorio espera autorización para intervenir en una zona deteriorada por las raíces de los árboles. “Son administraciones complicadas a la hora de la burocracia”, ha señalado el edil, quien ha asegurado que el Ayuntamiento continúa insistiendo mediante requerimientos formales. El regidor ha advertido de que, si Adif no actúa en espacios de su competencia que presentan riesgos o deterioro, será el propio Ayuntamiento quien asuma las obras. En este sentido, ha defendido que el consistorio está “reivindicando” ante otras administraciones para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y mejorar la seguridad en estos entornos.

Una infraestructura clave para la movilidad

La pasarela de Altabix está concebida como una solución a una fractura urbana histórica en el barrio. Con una longitud aproximada de 44 metros y una anchura de 5,5 metros, permitirá el paso simultáneo de peatones, bicicletas y patinetes, facilitando la movilidad en una de las zonas de mayor crecimiento de Elche.

El tablero se eleva unos siete metros sobre las vías del tren para cumplir con la normativa ferroviaria y se apoya en rampas accesibles, además de incorporar escaleras en uno de sus extremos para adaptarse al desnivel del terreno. Su montaje requirió una operación técnica compleja, realizada en horario nocturno y coordinada con Adif para evitar interferencias con el tráfico ferroviario.

Más allá de sus características técnicas, el Ayuntamiento destaca su impacto en la vida diaria de los vecinos. La infraestructura permitirá reducir los tiempos de desplazamiento entre los sectores E-20 y E-24, mejorando el acceso a centros educativos, instalaciones deportivas y zonas comerciales.

Integración urbana y desarrollo del barrio

El proyecto no se limita a la construcción del puente, sino que incluye una intervención integral en su entorno. La adecuación de accesos, la creación de zonas verdes, la instalación de iluminación y la incorporación de elementos de seguridad forman parte de una actuación más amplia que busca integrar la pasarela en el tejido urbano.

Desde el equipo de gobierno se subraya que esta infraestructura responde a una demanda histórica del barrio. Guilabert la ha definido como “una reivindicación histórica de muchísimos años” que permitirá “conectar un barrio separado” por la línea ferroviaria.

La obra, que ha supuesto una inversión cercana a los 2,7 millones de euros, se enmarca dentro de la estrategia municipal de mejora de la movilidad peatonal y de cohesión urbana. Su puesta en funcionamiento supondrá un avance significativo en la conexión entre zonas residenciales y en la consolidación de Altabix como uno de los ejes de crecimiento de la ciudad.