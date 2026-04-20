Más descuentos en la tasa de basura de Elche: el PSOE plantea rebajas por discapacidad, a familias monoparentales y víctimas de violencia de género

Reducciones en la tasa de basura de Elche a familias monoparentales, a víctimas de violencia de género y a personas con diversidad funcional. Son las demandas que elevará el PSOE al próximo pleno. La moción que presentaron este lunes los socialistas pretende ampliar las bonificaciones contempladas en la ordenanza fiscal, poniendo el foco en nuevas situaciones de vulnerabilidad que, según defendieron, no están contempladas en el texto actual.

La iniciativa también incluye medidas para incentivar el reciclaje, agilizar trámites administrativos y exigir mayor transparencia al equipo de gobierno sobre el futuro de los recibos. La propuesta parte del marco establecido por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que contempla la posibilidad de aplicar reducciones en la tasa en función de prácticas como el reciclaje o la situación socioeconómica de los contribuyentes.

En este contexto, los socialistas consideran insuficientes las bonificaciones recogidas en la ordenanza aprobada para 2026, pese a incluir reducciones por uso de puntos limpios, menor generación de residuos o beneficios para familias numerosas, pensionistas y personas en riesgo de exclusión social.

Modificaciones

La moción pone el acento en la necesidad de incorporar nuevas bonificaciones dirigidas a colectivos específicos. En concreto, plantea incluir en el apartado 6.1 de la ordenanza reducciones para familias monoparentales con al menos un hijo a cargo; así como unidades familiares o de convivencia en las que alguno de sus miembros tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33% o acredite situación de dependencia o enfermedad incapacitante de forma permanente. El perfil que esperan que sea bonificable también es el de víctimas de violencia de género, conforme a la legislación vigente.

Premio

Además, el texto defiende la introducción de bonificaciones progresivas vinculadas a la correcta gestión de residuos y al reciclaje, con el objetivo de premiar a los hogares que separan adecuadamente sus desechos y contribuyen a reducir el impacto ambiental.

Otra de las demandas clave se centra en la gestión administrativa de la tasa. La moción insta al bipartito de PP y Vox a agilizar los trámites para revisar los recibos anulados en el segundo semestre de 2025, especialmente aquellos relacionados con bonificaciones que han sido suprimidas.

Sentencia

Por último, los socialistas reclaman al ejecutivo local que aclare qué postura va a adoptar tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre la ordenanza, en relación con las reclamaciones ciudadanas de los recibos emitidos en el primer semestre de 2026. La iniciativa subraya la necesidad de ofrecer certidumbre a la ciudadanía ante las dudas generadas por el fallo judicial y sus posibles efectos sobre la aplicación de la tasa.

La moción se sustenta, según señalaron este lunes, en las quejas trasladadas por vecinos ante la falta de bonificaciones en determinadas situaciones de vulnerabilidad y en la necesidad de ampliar el alcance de las ayudas fiscales para beneficiar a un mayor número de personas.