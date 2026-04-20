Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías

Más control de acceso de mercancías al puerto pesquero de Santa Pola. Es uno de los objetivos que se va cumplir con las obras de medio millón de euros que el Consell va a iniciar y que se prolongarán previsiblemente hasta final de año con el fin de ganar en seguridad en la infraestructura portuaria. El lavado de imagen a la zona de trabajo de los marineros estará financiado por la Dirección General de Puertos, órgano dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación con apoyo de la cofradía de pescadores y del propio Ayuntamiento.

Cerramiento

Precisamente uno de los pasos más importantes que va a iniciar es el cerramiento de un tramo del recinto portuario en el entorno de la lonja, lo que permitirá llevar más orden de accesos, incrementando la seguridad tanto en el entorno de la lonja como de los equipos y mercancías. En estos momentos se han tomado mediciones y desde la cofradía están a la espera de que arranque el vallado perimetral.

El sector y el Ayuntamiento venían reclamando estas mejoras desde hace tiempo. En marzo tuvo lugar la penúltima reunión, que sirvió precisamente para reforzar esa petición conjunta y trasladar a la Generalitat la urgencia de intervenir en determinados puntos críticos del puerto.

En el orden del día de aquel encuentro figuraban diversas reivindicaciones relacionadas con la mejora del puerto y de las condiciones de trabajo de los marineros. El patrón mayor de la cofradía de Pescadores, José López, ya expuso en esa reunión con responsables autonómicos que era necesario mejorar la seguridad en el puerto. Expuso que está abierto a todo transeúnte todo el día y, especialmente en verano, convirtiéndose en lugar social de los jóvenes y otras personas que realizan actos de vandalismo. "Nos han roto artes de pesca, se han subido a los barcos, nos han robado, han roto lunas de coches,...”. Entonces la cofradía anunciaba que había presentado un proyecto de vallado del recinto portuario que estaba siendo estudiado por Puertos, y finalmente parece ser que se han tomado en consideración las demandas de la cofradía pero solo parcialmente, ya que no se vallará todo el recinto si no solo la parte próxima a la cofradia.

Al margen, se reforzará también el cantil de la lonja en la zona más próxima al agua, uno de los puntos más sensibles por su exposición constante al desgaste. También se acometerá el reasfaltado de las áreas más deterioradas, una intervención clave para mejorar la movilidad dentro del recinto y evitar riesgos tanto para vehículos como para peatones.

Atraques

A estas actuaciones se sumará la renovación de los puntos de atraque, fundamentales para garantizar la operatividad de la flota pesquera, así como la instalación de nueva señalética y cartelería que ordene mejor los espacios y refuerce la seguridad. Además, se procederá a la mejora de las puertas de las casetas de pertrechos, utilizadas diariamente por los profesionales del mar. Las mejoras en seguridad y accesibilidad no solo afectarán a la operativa interna, sino también a la competitividad del sector y a su capacidad para seguir siendo un motor económico local.

El conseller Vicente Martínez Mus ya dijo hace días que el modelo elegido de cooperación público-privada era la mejor vía para agilizar las mejoras en las infraestructuras sin depender exclusivamente de recursos públicos.

El conseller Martínez Mus con la alcaldesa de Santa Pola y la cofradía de Pescadores / INFORMACIÓN

Futuro

El titular de Medio Ambiente señaló que estas actuaciones supondrán un paso importante para garantizar el futuro de los marineros porque esperan que esta mejora redunde en las condiciones de trabajo, en optimizar espacios y reducir riesgos, además de permitir un mayor control de las operaciones.

Por su parte, la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, valoró el inicio de las obras como un hito largamente esperado. Incidió en que las actuaciones responden a necesidades “imprescindibles” para el municipio, especialmente en una zona tan estratégica como el puerto, que concentra buena parte de la actividad económica local, teniendo en cuenta que es el puerto pesquero de la Comunidad Valenciana con más embarcaciones y más cantidad de capturas.

En esa reunión de hace algo más de un mes también solicitaron la optimización de algunos recursos. Entonces apuntaban a que la cercanía entre la gasolinera y la fábrica de hielo provoca que cuando un barco está repostando combustible no puede hacer hielo al mismo tiempo, por lo que se propuso una modificación para que se pudieran compaginar ambos suministros.

Toma de luz

En esa batería de demandas, también le solicitaron la instalación de más puntos de toma de luz de tierra, siendo insuficientes los actualmente existentes, la renovación del generador del puerto, la sustitución de norays en mal estado, la reparación del hormigón en el cantil del muelle y de las puertas de algunas casetas de pertrechos rotas por el vandalismo, actuaciones en las que, mayoritariamente, se va a actuar.

Entonces se informó que la subdirección general de Pesca se encargará de mejorar las zonas de sombra donde trabajan los rederos y la posibilidad de instalar un punto limpio. En esa reunión también se puso sobre la mesa el mal estado del pantalán de artes menores, la falta de personal de limpieza y recogida de residuos y los contenedores de basura de la Isla de Tabarca.

Autoabastecimiento

Más allá de esta inversión, la Generalitat también aseguró que el sistema de abastecimiento energético mediante placas solares, financiado con fondos europeos y con una inversión superior a los 240.000 euros, estará operativo en el corto plazo en el puerto de la villa marinera.

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Este sistema, con los paneles ya colocados, permitirá el autoabastecimiento energético del puerto y se adelanta que supondrá un importante ahorro para los usuarios, especialmente para los pescadores, que dependen de un consumo energético constante para actividades como la producción de hielo, con lo que defienden a nivel autonómico que la combinación de eficiencia energética y modernización de infraestructuras reforzará la apuesta por un modelo más sostenible.