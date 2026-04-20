El Museo del Mar de Santa Pola dedica una sala a la memoria de Miguel Cuervo

Un lugar donde floreció la memoria en recuerdo a un referente cultural y a uno de los impulsores de uno de los iconos de Santa Pola. Entre los muros del Castillo Fortaleza, y en una jornada cargada de simbolismo, la emoción marcó el paso de un acto este domingo para reconocer a título póstumo a Miguel Cuervo-Arango y Caso de los Cobos.

Un nutrido grupo de familiares y amigos, encabezado por su esposa María del Carmen de Cachavera, asistió a la inauguración de la sala de exposiciones que el Museo del Mar dedica a su legado a título póstumo cuando se cumplen dos años y medio de su fallecimiento. El acto estuvo presidido por la alcaldesa, Loreto Serrano, acompañada por miembros de la corporación municipal, y el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro.

Durante la jornada se sucedieron intervenciones de las autoridades que pusieron de manifiesto el respeto y la añoranza a la figura del que fuese director de la salinera Bras del Port así como Alcaide Honorario Vitalicio del Castillo-Fortaleza de Santa Pola. Precisamente se cumplen más de dos décadas desde que consiguió este reconocimiento. Fue exactamente el 26 de agosto de 2005 cuando el pleno de Santa Pola acordó por unanimidad nombrarlo con este cargo conforme al Reglamento de Honores y Distinciones aprobado en 1988.

La alcaldesa junto a la mujer de Miguel Cuervo en el momento de desplegar la placa / INFORMACIÓN

Carácter humanista

Este reconocimiento se otorgó en consideración a sus excepcionales cualidades, sus servicios a la localidad y sus méritos personales. Destacó especialmente por su carácter humanista, reflejado en valores como el entendimiento, la colaboración, el esfuerzo, la amistad y el diálogo. En el ámbito empresarial, fue director de las Salinas Bras del Port. Como mecenas, apoyó la restauración del patrimonio histórico, destacando la intervención en la Torre del Tamarit, así como su implicación en actividades culturales vinculadas al Museo del Mar.

En el ámbito deportivo, sobresalió por su afición a los deportes náuticos, especialmente el remo y la pesca, lo que le llevó a desempeñar cargos como presidente del Club Náutico de Santa Pola (1987-1991), presidente de la Asociación de Clubes Náuticos de la Provincia de Alicante y vicepresidente de la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana. Ese mismo año 2005, también fue pregonero de las fiestas patronales.

Exposición

Además del reconocimiento tangible con la placa que da nombre a la sala, el Ayuntamiento también quiere honrar la memoria de Miguel Cuervo-Arango utilizando su nombre para la convocatoria pública de proyectos locales de artes plásticas y muestras de interés histórico y artístico, que permitirá a artistas nacidos o relacionados con Santa Pola exponer en esta sala del Museo del Mar.

El jurado de esta primera convocatoria, formado por cuatro personas representativas de las artes y conocedoras del ámbito local, eligió cuatro proyectos de artistas individuales y varios para exposiciones colectivas. La casualidad quiso que entre los primeros figurase la muestra “Tejiendo su estela”, cuya autora es Sofía Cuervo-Arango, sobrina de Miguel. Y precisamente fue ésta la elegida para inaugurar la nueva sala.

Memoria tejida

Tal y como apuntan a nivel municipal, “Tejiendo su estela” convierte el paisaje mediterráneo en memoria tejida. A través de una serie de tapices elaborados con cabos marineros usados, cañas, madera y fibras naturales, la artista transforma el mar, las salinas y la arquitectura costera en estructuras cargadas de experiencia y significado. Una propuesta íntima y matérica que invita a recorrer el paisaje desde la emoción, el tiempo y la memoria.

La autora expresa que la inspiración de estas obras se sitúa en lugares vinculados a su trayectoria vital como Mallorca, donde vivió durante años; Almería, donde reside actualmente; y Santa Pola, donde tiene sus vínculos familiares.

Una de las obras, que lleva el mismo nombre que la exposición, está dedicada a su tío Miguel representando su amor por el mar y la estela que ha dejado con su existencia. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 7 de junio y se puede visitar de forma gratuita en el Museo del Mar todos los días excepto los lunes.