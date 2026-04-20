Los trabajos ganadores del Palacio de Congresos se expondrán en Elche, y Ayuntamiento y Diputación firmarán el convenio “próximamente”

La Diputación de Alicante entregó este lunes los premios del concurso internacional de anteproyectos para la construcción del Palacio de Congresos de Elche, que ganó el estudio de arquitectura García Rodríguez Alcoba SLP con su diseño “Trencadís”. Lo hizo cuatro meses después de que se hiciera pública la propuesta vencedora, y en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, en Alicante, como escenario. Fue en este marco en el que se anunció que los bocetos y planos de los trabajos expuestos en los jardines de la Diputación viajarán “posteriormente” a Elche para su exhibición. Así sin plazos concretos, más allá del “próximamente”, que es también el término que se empleó para situar temporalmente el convenio que deben firmar la institución provincial y el Ayuntamiento para establecer la colaboración económica y de gestión de estas instalaciones, para lo que es necesario previamente constituir la comisión mixta. A lo más que se llegó es a asegurar que “ya se han iniciado los contactos con el estudio de arquitectura ganador del concurso para avanzar en la redacción del proyecto básico y de ejecución”, pero, de momento, no se habló de cuándo podrían comenzar las obras. Sea como fuere, desde la Diputación insistieron en que “se están cumpliendo los tiempos y que la obra será una realidad, porque se están dando pasos en firme según la hoja de ruta establecida”.

El presidente de la Diputación y el alcalde, viendo la exposición con las obras ganadoras. / Alex Domínguez

Hasta 104 propuestas

El diseño ganador del certamen, firmado por los arquitectos Javier y Carlos Rodríguez Alcoba y escogido entre 104 propuestas, ha conseguido un premio dotado con 108.900 euros y, además, es el que se plasmará en la redacción del proyecto de ejecución y dirección de obra por 5,3 millones de euros. “Trencadís”, tal y como reconoció el jurado en su deliberación, destaca por “su posición estratégica elevada sobre la calle, proporcionando visuales amplias y directas sobre el Palmeral y generando una relación urbana más abierta y transversal”. Los propios artífices de la propuesta, tras recoger el galardón, incidieron en que “el Palmeral de Elche es el gran protagonista de esta actuación, ya que hemos buscado que la propuesta se integrase y dialogase perfectamente con el lugar”.

El acto de entrega de los premios a los proyectos ganadores, este lunes en la Diputación. / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

Espacios de encuentro y un gran mirador

La propuesta obtuvo la mayor puntuación del concurso, con un total de 93 puntos. El jurado destacó en su día de forma especial el planteamiento arquitectónico del edificio, que se eleva estratégicamente sobre la calle para abrir amplias vistas hacia el Palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad. Hasta el punto de que, según la valoración del jurado,“Trencadís” destaca por “su capacidad para generar espacios de encuentro, una volumetría icónica y un excelente funcionamiento interno”. El diseño concibe el Palacio de Congresos como un gran mirador integrado en el paisaje, incorporando una terraza en cubierta que amplía los usos del edificio y refuerza su relación visual y funcional con el entorno natural.

Aspecto que tendrá el futuro Palacio de Congresos de Elche. / INFORMACIÓN

El resto de reconocimientos

Mientras, “Porxà”, de Pablo Sequero Barrero, y “Julio”, de Sastrevielba SLP, obtuvieron el segundo y tercer premio, respectivamente, dotados con 72.600 y 48.400 euros. Los dos accésits, de 18.150 euros cada uno, fueron para “Daraxa” y “Bustan Al’Nakhil”, mientas que el jurado concedió, además, dos menciones honoríficas a las propuestas “Ferriol” y “Mirador del Palmeral”.

Aspecto interior que tendría el edificio del Palacio de Congresos de Elche / INFORMACIÓN

La importancia del proyecto

El acto, como es lógico, estuvo presidido por el mandatario de la Diputación, Toni Pérez, y contó con la participación, como también era previsible, del alcalde de Elche, Pablo Ruz; así como de la diputada de Arquitectura, Carmen Sellés; la vicepresidenta, Ana Serna; y otros diputados como el ilicitano Juan de Dios Navarro y la santapolera Loreto Serrano, junto a ediles del equipo de gobierno de Elche, además de miembros del jurado y representantes de los estudios de arquitectura reconocidos. “Premiamos un proyecto que es la base de un importantísimo equipamiento que va a servir para poner en valor a todos los municipios de la provincia y, en particular, a engrandecer todavía más si cabe a la ciudad de Elche”, defendió Sellés. En paralelo, Ruz defendió que los autores “han entendido muy bien lo que Elche necesita”, haciendo hincapié en que han entendido sus señas de identidad y su idiosincrasia. “Necesitamos este espacio, que es imprescindible para nuestra ciudad, para dar más gloria a Elche y a la provincia de Alicante”, apostilló Ruz, defendiendo la necesidad de esta infraestructura. Toni Pérez no pudo intervenir por una operación quirúrgica que le dificultaba hablar.

Frente a la UMH

El Palacio de Congresos de Elche se ubicará en una parcela ubicada junto a la Estación de Autobuses, frente a la UMH, y tendrá un coste estimado de 50 millones de euros. El inmueble tendrá capacidad para más de 3.000 personas y una superficie de 13.000 metros cuadrados, lo que, según la Diputación, le permitirá compatibilizar la celebración de eventos congresuales con usos musicales. La actuación, que incluye la urbanización del entorno y calles adyacentes, contará, entre otras dependencias, con una sala principal de 2.000 metros cuadrados y 1.200 butacas, así como otras cinco salas auxiliares que albergarán de 150 a 450 asientos. Despachos, cafetería, sala de prensa, oficinas, almacenes y una gran área de exposición de 2.000 metros cuadrados integran también el centro proyectado, que dispondrá de un aparcamiento de tres plantas y 14.000 m2 para 420 plazas.