Vox dice en Elche que las mujeres están menos seguras que hace un año y pide refuerzos de Policía Nacional para parar las agresiones sexuales

Más Policía Nacional para poner coto a las agresiones sexuales en Elche. Es la moción que llevará Vox al próximo pleno de abril en la que carga contra el Gobierno central por no reforzar la seguridad en las calles tras un repunte del 30% de las agresiones con penetración en el último año, porcentaje que trasladan los de Abascal en base al informe de criminalidad del Ministerio del Interior con cifras del último trimestre en las que consta que en 2025 se produjeron 39 agresiones sexuales con penetración frente a las 30 del 2024, sin entrar en más detalle sobre otro tipos de delitos contra la libertad sexual que bajaron un 27% según consta también en el balance al que se remiten.

De cualquier manera, desde Vox cargaron contra el Gobierno de Pedro Sánchez, apuntando que es una "hipocresía intolerable que se envuelva en banderas de falso feminismo mientras las mujeres de Elche están hoy menos seguras que hace un año", señala el texto.

Con lo cuál, los socios del PP le reclaman al ministerio que tome medidas inmediatas ante lo que consideran una "degradación sin precedentes" de la seguridad pública en el municipio e incluso alertan de que el avance del primer trimestre de 2026 del Ministerio del Interior también es "preocupante". Entre las demandas, instan al Ministerio del Interior a rectificar su gestión en el municipio mediante una "reestructuración profunda" de los recursos de seguridad.

Unidades específicas

La iniciativa propone no solo alcanzar la operatividad máxima de la Comisaría, mediante la actualización de su catálogo de puestos, sino también la implantación de unidades tácticas especializadas para combatir el crimen organizado. Asimismo, la formación reclama un marco legislativo más severo que ponga fin a la reincidencia, priorizando la protección de los barrios frente a la impunidad delictiva.

"No podemos permitir que los ilicitanos paguen impuestos de primera para recibir una seguridad de tercera. Es hora de que el Ministerio del Interior deje de amparar al delincuente y empiece a proteger a las familias honradas de Elche", concluye la formación.

Bandas organizadas

El grupo municipal exige más medios porque entiende que se están sucediendo sucesos de extrema violencia, y se remiten a algunas operaciones como las detenciones recientes en Madrid tras un 'vuelco' de droga a tiros entre narcotraficantes en Elche, con lo que reafirman desde este grupo en el gobierno que con este tipo de operaciones policiales se evidencia la actividad de bandas organizadas en las calles de la ciudad.

Es más, desde Vox incluso hablan de que Elche se ha convertido en el escenario de sucesos "que parecen sacados de una crónica negra internacional", y que, por tanto, el término municipal ya no es ajeno a la violencia extrema. Manifiestan incluso que están proliferando grupos juveniles violentos y que esta situación amenaza con crear "barrios de exclusión". Argumentos con los que el grupo municipal se ampara en busca de que el Gobierno central aumente la dotación en seguridad.

Déficit policial

La formación subraya que la Comisaría de Elche arrastra un déficit de plantilla del 20%, situando a la ciudad con una de las ratios de agentes por habitante más bajas de España para municipios de su rango (más de 235.000 habitantes).

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Trasladan, sin desvelar la fuente, que se han producido casi 24.000 infracciones penales en 2025, incluyendo 452 robos en domicilios y 160 robos con violencia, con lo que desde el partido ultraconservador exigen que se recupere de inmediato el principio de autoridad.