Así sale el agua del grifo en el Hospital del Vinalopó en Elche

La sección sindical de UGT Serveis Públics del País Valencià en el Hospital del Vinalopó de Elche denunciaba este martes que el centro sanitario no garantiza el acceso a agua potable segura ni para la plantilla ni para las personas usuarias, una situación que considera contraria a la normativa sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo. El sindicato ha formalizado ya una queja y ha presentado además una denuncia ante la Inspección de Trabajo tras constatar, según expone, episodios de agua marrón en los grifos y casos de contaminación cruzada.

La organización sindical sostiene que el hospital incumple de forma continuada las condiciones mínimas exigibles en un entorno laboral y sanitario de estas características. En concreto, recuerda que el Real Decreto 486/1997 obliga a proporcionar agua potable gratuita y en cantidad suficiente, mediante fuentes adecuadas y seguras, una exigencia que, a juicio de UGT, cobra todavía más relevancia en un centro hospitalario por la elevada afluencia diaria de profesionales, pacientes y acompañantes.

Fachada lateral del Hospital Universitario del Vinalopó en Elche / INFORMACIÓN

Queja sin solución desde 2024

UGT explica que el conflicto no es reciente. Según detalla, ya presentó una queja formal en septiembre de 2024, pero asegura en un comunicado que hacía público este martes que desde entonces la dirección del centro no ha ofrecido una solución efectiva al problema. Ante esa falta de respuesta, el sindicato decidió trasladar el asunto a la Inspección de Trabajo, sin que hasta la fecha, según denuncia, haya recibido contestación escrita ni por parte de la empresa ni del organismo inspector.

La única comunicación que asegura haber recibido fue verbal. Según expone la organización, se le trasladó que “los grifos del hospital son totalmente potables”. Sin embargo, UGT rechaza de plano esa afirmación y sostiene que la realidad observada en el centro no permite dar por garantizada la seguridad del agua que sale de la red interna del hospital.

El sindicato insiste en que la instalación de fuentes de agua no es una medida opcional ni una mejora accesoria, sino una obligación legal y una cuestión básica de salud laboral. A su juicio, disponer de puntos de agua potable certificados no solo mejora el bienestar cotidiano del personal, sino que también protege de forma directa la salud de quienes trabajan en el centro y de quienes acuden a él.

Agua marrón y desconfianza entre la plantilla

La denuncia sindical se apoya en varios episodios que, según UGT, han generado una desconfianza generalizada entre los trabajadores. La organización asegura que se han reportado situaciones de contaminación cruzada alimentaria, biológica y química, además de la salida de agua de color marrón por algunos grifos del hospital.

Para el sindicato, estos hechos impiden aceptar sin más garantías verbales sobre la potabilidad del agua. Considera que, en un entorno sanitario donde la seguridad debería extremarse, no basta con afirmar que la red es apta para el consumo si no existe una acreditación técnica clara, independiente y accesible. Fuentes sindicales califican la situación de “inadmisible” precisamente por producirse en un hospital, donde cualquier duda sobre higiene, salubridad y prevención debería resolverse con la máxima rapidez.

Entrada al servicio de Urgencias del Hospital del Vinalopó en Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

La central remarca además que la salud de la plantilla no puede quedar supeditada a impresiones, respuestas informales o suposiciones. En su opinión, la situación exige medidas concretas y verificables, ya que afecta a un recurso tan básico como el agua de consumo en el trabajo.

Exigencias a la empresa y a la Inspección

Ante este escenario, UGT Serveis Públics reclama tres actuaciones inmediatas. En primer lugar, exige la instalación urgente de fuentes de agua potable certificada en el hospital. En segundo término, solicita la elaboración de un informe técnico independiente que acredite con garantías la potabilidad del agua actual. Y, por último, pide una respuesta formal y por escrito tanto de la empresa gestora como de la propia Inspección de Trabajo.

El sindicato considera que estas medidas son imprescindibles para despejar cualquier duda y para asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. También entiende que, mientras no se adopten esas decisiones, persiste un problema que afecta tanto a las condiciones de trabajo como a la confianza de los profesionales en la seguridad del centro.

La denuncia abre así un nuevo frente en torno a las condiciones materiales del Hospital del Vinalopó, al situar el foco sobre un servicio tan elemental como el acceso a agua potable en condiciones seguras. UGT sostiene que no se trata de una cuestión menor ni de una incidencia puntual, sino de una carencia que incide directamente en la salud laboral y en la calidad del entorno asistencial.