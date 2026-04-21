Imanol Arias y María Barranco encabezan la semana cultural de Elche

La presencia de Imanol Arias y María Barranco en el escenario del Gran Teatro marcará uno de los principales reclamos de la agenda cultural de Elche esta semana. La ciudad ha reunido para los próximos días una programación que combina teatro, danza, cine, música, humor, títeres y exposiciones en distintos espacios municipales, con propuestas que van desde galas institucionales hasta espectáculos familiares y actividades en barrios y pedanías.

La cita más destacada llegará el viernes 24 de abril, cuando el Gran Teatro acogerá, a las 20:00 horas, la representación de Mejor no decirlo, protagonizada por los conocidos intérpretes Imanol Arias y María Barranco. La obra se presenta como una comedia sobre una pareja que, tras muchos años de convivencia, ha perfeccionado el arte de saber cuándo hablar y cuándo callar. La función tendrá entradas de 20, 22 y 24 euros, disponibles en vivaticket.es y en la taquilla del recinto.

Cartel de la obra con Imanol Arias y María Barranco como protagonistas que se escenifica en Elche / INFORMACIÓN

El Gran Teatro centra los actos principales

La programación del Gran Teatro arrancará el jueves 23 de abril con la gala de entrega de los Premios 55º Dàtil d’Or, con invitaciones gestionadas por la Asociación de Informadores de Elche. Un día después llegará la representación de Mejor no decirlo, mientras que el sábado 25 el mismo escenario albergará la gala de entrega de los Premios FTACV. Ya el domingo 26, el teatro municipal cerrará la semana con Emergentes. XV Festival Abril en Danza, con entradas de 10, 12 y 15 euros.

Sobre Mejor no decirlo, la información facilitada por la organización subraya que él, encarnado por Imanol Arias, y ella, a cargo de María Barranco, forman un matrimonio de largo recorrido cuya aparente estabilidad se sostiene en una fórmula sencilla: saber administrar silencios y palabras. El conflicto aparece cuando ambos se plantean decirlo todo. El director Claudio Tolcachir define así el montaje: “Mejor no decirlo es una provocación, un disfrute de actuación. Dos jugadores encendidos, abriendo las puertas de lo que siempre pensamos que es mejor no mencionar. Poniendo en duda todos los lugares comunes, cambiando el punto de vista con mucho humor, complicidad y una infinita ironía. Para mí es un placer personal este encuentro de gente que admiro y quiero. Para compartir con el público una comedia estimulante y dinámica. Y cada uno sabrá si finalmente era mejor o no: decirlo”.

L’Escorxador suma otra de las propuestas teatrales destacadas

Junto a la actividad del Gran Teatro, L’Escorxador se suma a la programación con la obra Ella, de la compañía Cadillac Teatro, que podrá verse los días 24 y 25 de abril a las 20:00 horas en el Espai Escènic. Las entradas tienen un precio único de 7 euros y podrán adquirirse en vivaticket.com, en la taquilla del Gran Teatro y en la de L’Escorxador una hora antes de cada función.

La pieza gira en torno a Henry, un joven deportista con un futuro prometedor que se dispone a afrontar el mayor reto de su vida hasta que recibe un diagnóstico inesperado que trastoca por completo su situación personal y familiar. Con esta propuesta, la programación municipal refuerza el peso del teatro en la agenda de la semana.

La oferta se amplía a salas, cine, exposiciones y pedanías

Más allá de los dos escenarios principales, la agenda cultural de Elche se completa con citas en La Llotja, el Cine Odeón, La Tramoia, la Rotonda del Parque Municipal, el MAHE, la Sala Kursaal, la Lonja Medieval, el Museu Escolar de Puçol y distintos enclaves de barrios y pedanías. Así, la ciudad ofrece una semana especialmente intensa, pensada para públicos muy distintos y con actividades que abarcan tanto las artes escénicas como el cine de autor, el ciclo infantil, los conciertos al aire libre y varias muestras expositivas en marcha.

Agenda completa

GRAN TEATRO

C/ Kursaal, 1, 03203 Elx, Alicante

Gala: Entrega de los Premios 55º Dàtil d’Or

Jueves 23 de abril a las 20:00 h

Entrada con invitaciones gestionadas por la Asociación de Informadores de Elche

Información: La Asociación de Informadores de Elche concede y entrega, como viene haciendo desde 1971, los Dàtils d’Or, unos premios que reconocen la labor de personas o entidades que han destacado en cualquier ámbito en beneficio de Elche.

TEATRO: Mejor no decirlo, con Imanol Arias y María Barranco

Viernes 24 de abril a las 20:00 h

Precio: 20, 22 y 24 € (sin descuentos)

Duración: 75 minutos

Venta de entradas en la taquilla del Gran Teatro y vivaticket.es

Información: Él (Imanol Arias) y Ella (María Barranco) son un matrimonio que lleva muchos años juntos. Su fórmula imbatible: saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Pero, qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decir todo, absolutamente todo? Mejor no decirlo es una comedia deliciosa, en la que todos nos veremos reflejados. Sobre todo, a los que no nos gusta que nos hablen cuando estamos interrumpiendo.

Claudio Tolcachir, director, señala: “Mejor no decirlo es una provocación, un disfrute de actuación. Dos jugadores encendidos, abriendo las puertas de lo que siempre pensamos que es mejor no mencionar. Poniendo en duda todos los lugares comunes, cambiando el punto de vista con mucho humor, complicidad y una infinita ironía. Para mí es un placer personal este encuentro de gente que admiro y quiero. Para compartir con el público una comedia estimulante y dinámica. Y cada uno sabrá si finalmente era mejor o no: decirlo”.

Gala: Entrega de los Premios FTACV

Sábado 25 de abril a las 19:30 h

Entrada con invitaciones gestionadas por la Federació de Teatre Amateur del País Valencià

DANZA: Emergentes. XV Festival Abril en Danza

Domingo 26 de abril a las 19:00 h

Precio: 10, 12 y 15 € (sin descuentos)

Duración: 90 minutos

Venta de entradas en la taquilla del Gran Teatro y vivaticket.es

Información: Celebramos la 15º edición del Festival Abril en Danza, reafirmando nuestro compromiso con el arte y la innovación. Quince años para festejar e impulsar las nuevas voces de la creación contemporánea. Abril en Danza da visibilidad, dentro de este programa Emergentes, a una diversidad de artistas que llenan de creatividad el Gran Teatro. Impulsamos desde el Festival la llegada de propuestas tanto nacionales como internacionales, dando voz a la labor artística e investigadora de las nuevas generaciones. El Festival es un espacio de cuidado, proyección y visibilización de nuevos proyectos y nuevas caras. Emergentes será una noche única para deleitarse de la vibrante energía de estas prometedoras jóvenes voces del panorama escénico actual. ¡No te lo pierdas!

L’ESCORXADOR

C/ Curtidors, 23, 03203 Elx, Alicante

TEATRO: Ella, con la Cía. Cadillac Teatro

Viernes 24 y sábado 25 de abril a las 20:00 h

Lugar: Espai Escènic

Entrada única de 7 € a la venta en la taquilla del Gran Teatro, vivaticket.com y taquilla de L’Escorxador una hora antes del espectáculo

Información: Henry, un joven deportista con un futuro brillante, se prepara para afrontar el mayor de sus retos, sin embargo, cuando menos se lo espera y contra todo pronóstico, le dan un diagnóstico que pondrá su vida, y la de los suyos, patas arriba.

LA LLOTJA

Carrer José María Castaño Martínez, 13, 03202 Elx, Alicante

HUMOR/IMPROVISACIÓN: Improhéroes. El show más loco de improvisación

Viernes 24 de abril a las 21:00 h

Entrada anticipada: 12 € + gastos

Taquilla: 15 €

Duración: 75 minutos

Edad: +12

Venta de entradas: lomasticket.com y en La Llotja, una hora antes del espectáculo (para las entradas que no se hayan vendido con anterioridad)

Información: ¡Conviértete en un Improhéroe! Defiende la galaxia de la seriedad, en un show más en el que tú tienes el poder. Sobre el escenario, actores preparan historias, escenas y personajes totalmente improvisados… todo nace de ti, del público. Desde una frase, idea o palabra, los intérpretes construyen situaciones hilarantes, giros inesperados… y muchísimo humor.

CANTAUTOR/SONIDOS LATINOS: Pedro Pastor. 10 locos años descalzos

Sábado 25 de abril a las 22:00 h

Entrada anticipada: 20 € + gastos

Taquilla: 25 €

Duración: 90 minutos

Edad: +16

Venta de entradas: lomasticket.com y en La Llotja, una hora antes del espectáculo (para las entradas que no se hayan vendido con anterioridad)

Información: Pedro Pastor celebra diez años de trayectoria con nuevo álbum: 10 locos años descalzos. Un disco, cuidadosamente producido, que recoge 12 grandes temas con colaboraciones de máximo nivel como Silvio Rodríguez, Rozalén o El Kanka. Un viaje de ida y vuelta cruzando el océano Atlántico que destaca por su lírica cuidadosa, el mensaje social y la energía escénica de un estilo que fusiona la canción de autor con ritmos latinos.

CINE ODEÓN

Carrer Juan Ramón Jiménez, 18, 03295 Elx, Alicante

FILMOTECA: Rondallas

Del miércoles 22 al domingo 26 de abril

Horario: 17:30, 20:00 y 20:30 h

Domingo: 17:30 y 20:00 h

Sala A

Nacionalidad: España

Duración: 112 minutos

Edad recomendada: +12 años

Sinopsis: Dos años después del trágico naufragio de un barco pesquero que sacudió a un pequeño pueblo marinero gallego, los habitantes del pueblo deciden que ya es hora de recuperar la ilusión y dejar el luto atrás. Por ello, vuelven a unirse para poner en marcha la rondalla, una agrupación de música tradicional en la que participan desde niños hasta ancianos, con la intención de competir en un concurso contra los pueblos vecinos, pero sobre todo de empezar a mirar hacia delante de nuevo.

Información general de la filmoteca

Entrada general: 3 €

Miércoles (día del espectador): 1,50 € (gratis con la tarjeta dorada del Ayuntamiento)

Jueves: gratis para estudiantes de secundaria, bachillerato y de la Universidad de Elche menores de 30 años (acreditándolo con el carnet del centro educativo).

Filmoteca en VOSE: jueves en las proyecciones de las 20:00 y 22:30 h, la película será en versión original subtitulada.

Información y venta de entradas en instanticket.es y taquilla del cine Odeón, 45 minutos antes de cada sesión

CINE EN VALENCIANO: La invasió dels bàrbars

Jueves 23 de abril

Horario: 17:30 y 20:00 h

Nacionalidad: España

Duración: 117 minutos

Entrada libre hasta completar aforo

Colabora UMH

Edad recomendada: +16

Sinopsis: En 1939, Esperanza, una joven conservadora del Museo del Prado es interrogada por la desaparición de un cuadro que un coronel quiere incautar. Ochenta años después, su nieta Aurora busca sus restos en una de las fosas comunes del franquismo.

CINE CLUB LUIS BUÑUEL: El agente secreto

Viernes 24 de abril

Horario especial: 17:30 y 20:30 h

Nacionalidad: Brasil

Duración: 158 minutos

Edad recomendada: +16 años

Sinopsis: En 1977, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, regresa a la ciudad de Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pronto se da cuenta de que la ciudad está lejos de ser el refugio que busca, que las fuerzas gubernamentales le persiguen y las amenazas de muerte se ciernen sobre él.

Información general del Cineclub Luis Buñuel:

Entrada general: 5 €

Socios del cineclub: acceso con la tarjeta semestral.

Venta de entradas en taquilla del cine Odeón.

Información e inscripciones al Cineclub en www.cineclubluisbunuel-elche.com y en el cine Odeón los días de las sesiones.

CINE INFANTIL: Polloliebre y el secreto de la marmota

Sábado 25 y domingo 26 de abril

Horario: 17:30 h

Nacionalidad: Bélgica

Duración: 89 minutos

Sinopsis: ¡Polloliebre está de vuelta! Un secreto sobre el pasado sale a la luz para arrastrar al héroe y sus amigos en una épica aventura en busca de una misteriosa marmota con el poder de modificar el pasado… y tal vez, de salvar a su especie. Pero en su búsqueda, Polloliebre y sus amigos descubrirán que no son los únicos que quieren hacerse con la magia de la marmota.

ROTONDA DEL PARQUE MUNICIPAL

CONCIERTOS: La Matinal

Fines de semana de marzo, abril y mayo

Inicio de los conciertos: 12:00 h

Apertura de puertas: 11:00 h

Entrada libre

Sábado 25 de abril: Kokoshca + Zona Malva

Sábado 9 de mayo: Laia Alcolea + Agus Priore

Sábado 16 de mayo: Sistema de Entretenimiento + Aniquiladora

Información: La programación incluye 13 conciertos con un total de 23 bandas y “cada sábado actuarán dos grupos completando el ciclo con una ruta gastronómica y cultural paralela para que el público pueda disfrutar de la ciudad antes o después de los conciertos”.

MAHE. MUSEO ARQUEOLÓGICO Y DE HISTORIA DE ELCHE

Carrer Diagonal del Palau 1, 03202, Elx

EXPOSICIÓN: La huella de Dionisos

Del viernes 10 de abril al domingo 11 de octubre

Sala de exposiciones temporales

Información: A lo largo de los últimos ocho mil años, el vino ha acompañado el desarrollo de la humanidad como alimento, símbolo y elemento cultural. Desde las primeras civilizaciones agrícolas, cultivar la vid significó asentarse en un territorio, cuidar la tierra y esperar el paso de las estaciones. Así, el trabajo agrícola se convirtió en cultura.

La exposición La huella de Dionisos brinda una excepcional ocasión de aproximarse a la cultura del vino desde un punto de vista histórico, arqueológico y artístico, y gracias a una de las mejores colecciones que existen en el mundo relacionadas con esta temática, la colección del Museo Vivanco de la Cultura del Vino. Considerado por la UNESCO como uno de los mejores museos, posee una valiosa colección de elevada calidad científica y patrimonial que combina objetos arqueológicos, etnológicos y artísticos que se relacionan de un modo u otro con el vino.

La selección de objetos y obras de arte realizada por los comisarios de la exposición, Santiago Vivanco Sáenz y Miguel F. Pérez Blasco, permite recorrer aspectos económicos, religiosos, artísticos y culturales, con piezas mesopotámicas, egipcias, griegas y romanas, y en las que también se han insertado algunas piezas arqueológicas destacadas de la propia colección del Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE). Desde el punto de vista artístico, obras de Aníbal Carraci, Andrea Mantegna, Giulio Romano, José de Ribera, Manuel Benedito, Eduardo Rosales, Picasso o Dalí permiten aproximar al visitante a la evolución de la imagen mitológica del dios del vino, Dionisos / Baco a través de la Historia.

SALA KURSAAL - GRAN TEATRO

C/ Kursaal, 1, 03203 Elx, Alicante

Acceso desde La Glorieta

EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA: José García Poveda. Investigador y docente

Del viernes 17 de abril al domingo 31 de mayo

Inauguración: viernes 17 de abril a las 20:00 h

Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información: La exposición retrospectiva de José García Poveda (Pinoso, 1948) es un homenaje y el reconocimiento a uno de los artistas que forma parte de la historia contemporánea del dibujo y la pintura ilicitana. Una fantástica colección de obras que representa su excepcional e inconfundible universo creativo, ofreciendo incomparables paisajes, retratos y vibrantes composiciones que lo identifican y que han obtenido importantes premios a lo largo de su amplia carrera.

LONJA MEDIEVAL

Plaça de Baix 1, 03202 Elx, Alicante

EXPOSICIÓN: Bangladesh: La dignidad de un pueblo, de la Fundación FASFI

Del sábado 18 de abril al domingo 10 de mayo

Horario: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información: Esta exposición se enmarca dentro de los actos celebrados por el 75 aniversario del Colegio Jesuitinas en Elche. Una muestra que muestra a través de fotografías la realidad y resiliencia del voluntariado y de una ciudad como Bangladesh.

BARRIOS Y PEDANÍAS

ACTIVIDAD FAMILIAR: Juegos gigantes familiares, con la Cía. Babú Animaciones

Matola. CC Virgen del Carmen, antiguas escuelas

Viernes 24 de abril a las 17:00 h

Entrada libre hasta completar aforo

TEATRO PARA ADULTOS: Con la Cía. Els Teatrers

Torrellano Alto. Centro Social

Viernes 24 de abril a las 18:00 h

Entrada libre hasta completar aforo

TEATRO PARA ADULTOS: El gitano y la cabra, con la Cía. Príapa Teatro

Peña de las Águilas. Centro Cívico

Viernes 24 de abril a las 19:00 h

Entrada libre hasta completar aforo

FESTIVAL DE TÍTERES CALENDURETA: La niña Jaguar, con la Cía. Mosaico Cultural (Brasil)

La Hoya. Plaza Torre del Gallo

Sábado 25 de abril a las 12:00 h

Entrada libre hasta completar aforo

ACTIVIDAD FAMILIAR: Juegos gigantes familiares, con la Cía. Babú Animaciones

Balsares. Plaza de la Iglesia

Sábado 25 de abril a las 17:00 h

Entrada libre hasta completar aforo

MÚSICA: Un mundo de color, con Rosa Gracia

Algoda. Colegio Els Garrofers

Sábado 25 de abril a las 17:30 h

Entrada libre hasta completar aforo

TEATRO: Pequeños secretos de familia, con la Cía. Melpómene Teatro

Puzol. Zona colegio, junto al Museo

Sábado 25 de abril a las 20:00 h

Entrada libre hasta completar aforo

MÚSICA/HUMOR: Regomello Trío

Torrellano Bajo. Centro Cívico

Domingo 26 de abril a las 17:00 h

Entrada libre hasta completar aforo

FESTIVAL DE TÍTERES CALENDURETA: El árbol de sombreros, con la Cía. Arlequín y los juglares (Colombia)

Travalón Alto. Huerto de Travalón

Domingo 26 de abril a las 18:00 h

Entrada libre hasta completar aforo

MUSEU ESCOLAR DE PUÇOL

Partida de Puçol 8, 03296 Elx

EXPOSICIÓN: Elche en la década de 1970. Una ciudad en transición

Del viernes 6 de febrero al domingo 24 de mayo

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h. Sábados y domingos de 11:00 a 14:00 h

Información: Sustituir la tierra y gravilla por adoquinado y alquitrán, desplegar bloques altos de hormigón en serie, levantar complejos industriales junto a palmerales y recorrer las calles repletas de señales, luces y comercios con el SEAT 600, siendo éste uno de los mayores símbolos de la cultura española en las décadas de 1960 y 1970, fue un claro signo de cambio en la sociedad ilicitana y, por tanto, en la vida urbana del municipio. Aquella Elche, fuertemente apegada a sus tradiciones, que aún mantenía una importante presencia de lo rural, había desarrollado una industria de la alpargata, artículos de caucho y calzado. Ante este horizonte esperanzador, se crearon nuevos barrios y naves industriales. Pero la construcción indujo a la especulación y otros problemas medioambientales, tales como la tala indiscriminada de huertos de palmera que afectaron notablemente el paisaje autóctono y tradicional de Elche.

HORT DELS PONTOS

Camí Almàssera 5, 03203, Elx

EXPOSICIÓN: Palmer-Art, de Antonio Agulló

Del sábado 28 de marzo al domingo 30 de agosto

LA TRAMOIA

Carrer Manuel Lopez Quereda, 2, 03204 Elx, Alicante

TÍTERES: Bobo, con la Cía. Periferia Teatro (Murcia)

Del martes 21 al viernes 24 de abril a las 10:30 h (concertado con centros educativos)

Sábado 25 de abril a las 18:00 h (público familiar)

Duración aproximada: 50 minutos

Recomendado a partir de 4 años

Información: En el Polo Sur, uno de los lugares de la tierra dónde más frío hace, vive la familia Pingüin. Mamá Pingüin por las mañanas cuida de la casa y por las tardes pesca. Papá Pingüin por las mañanas pesca y por las tardes cuida de la casa. Y el pequeño Bobo hace lo que más le gusta: come y juega todo el día. Pero algo está cambiando... Bobo está a punto de vivir una sorprendente aventura. ¡Hoy sus papás le han dicho que va a tener un hermanito!