Del aula al congreso: el CEU UCH refuerza en Elche su papel en la gran cita nacional sobre inteligencia artificial y Enfermería

La inteligencia artificial ya no es una conversación paralela en el ámbito sanitario. Ha entrado en la práctica clínica, en la investigación, en la docencia y en la gestión diaria de los cuidados. Y en ese escenario, el CEU UCH de Elche volverá a desempeñar un papel relevante como uno de los espacios donde esa transformación se traduce en formación concreta. La Universidad CEU Cardenal Herrera participará como entidad colaboradora en el III Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en Enfermería, organizado por el Colegio de Enfermería de Alicante e IAcademia, y acogerá el jueves 23 de abril, en su sede de Carmelitas, los seis talleres precongresuales con los que arrancará esta cita, programada del 23 al 25 de abril en Elche.

No se trata de una colaboración puntual. La relación del campus ilicitano con este congreso viene de las dos ediciones anteriores. En 2024, el CEU UCH fue sede del I Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en Enfermería y acogió talleres especializados ligados a la práctica clínica, la monitorización del paciente, la nutrición o el uso responsable de ChatGPT en el ámbito académico y científico. En 2025 repitió como escenario de los talleres previos, cuya alta demanda obligó incluso a duplicar plazas y horarios. La edición de 2026 confirma así una continuidad que sitúa al CEU UCH como uno de los apoyos estables de este foro profesional sobre innovación y cuidados.

Seis talleres para abrir el congreso

El foco del CEU UCH en esta tercera edición estará en la parte más aplicada del programa. Las aulas de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en el centro Carmelitas de Elche, albergarán seis talleres precongreso, todos ellos en doble turno de tarde, de 16 a 17.30 horas y de 18 a 19.30 horas. Los contenidos abarcan desde la aplicación de la IA en el ámbito docente hasta la salud metabólica, el ecosistema Google, la creación de aplicaciones en directo, la investigación y práctica basada en la evidencia y las herramientas del ecosistema Microsoft.

“Este programa permite entender bien el papel que asume el CEU UCH en el congreso: no solo el de entidad colaboradora, sino el de espacio donde la conversación sobre inteligencia artificial aterriza en competencias concretas”, asegura el vicerrector Álvaro Antón, miembro del Comité de Honor del congreso. Los talleres previstos en Carmelitas abordarán, en concreto, Cómo aplicar la IA en el ámbito docente, Cuando la tecnología acompaña: IA aplicada a la salud metabólica, Novedades y actualizaciones de IA en el ecosistema Google, Creación de aplicaciones en directo, IA aplicada a la investigación y la práctica basada en la evidencia y Herramientas y soluciones de IA del ecosistema Microsoft. La propia organización ha presentado estos contenidos como una vía para acercar herramientas útiles a la práctica enfermera diaria y a otros entornos vinculados a la salud y la formación.

Una alianza que ya forma parte de la trayectoria del congreso

La implicación del CEU UCH no se limita a la cesión de espacios. En la primera edición, celebrada en marzo de 2024, la universidad fue sede del congreso y de una batería de talleres especializados, y el entonces vicedecano de Enfermería, Ricardo Martín, presidió el comité organizador. En aquella convocatoria, el campus acogió sesiones sobre práctica clínica, aplicaciones de Google, nutrición, actividad física, diabetes y uso responsable de ChatGPT para investigación.

En 2025, la universidad volvió a convertirse en uno de los puntos neurálgicos del encuentro. Los talleres precongreso del II Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en Enfermería, celebrados también en el CEU UCH de Elche, registraron tal demanda que la organización decidió duplicar horarios y habilitar 60 plazas adicionales en cada uno de los seis talleres programados. Ese dato no solo habla del crecimiento del congreso, sino también del interés creciente de los profesionales por una formación muy pegada a la aplicación práctica de la inteligencia artificial en los cuidados.

La edición de 2026, por tanto, no llega de cero. Se apoya en una trayectoria que ha ido vinculando al CEU UCH con este congreso desde su arranque. También explica por qué la universidad encaja de forma natural en una cita de estas características: por su conexión con la formación en Ciencias de la Salud, por su presencia en el centro de Elche y por su capacidad para actuar como puente entre docencia, práctica profesional e innovación.

IA para cuidar mejor, no para sustituir

Ricardo Martín, profesor de Enfermería del CEU UCH y presidente del comité organizador del congreso, pone en valor ese enfoque: “La IA puede analizar grandes volúmenes de datos de salud para identificar patrones y tendencias que ayuden a los enfermeros en la toma de decisiones basada en evidencia, mejorando la precisión de los diagnósticos y la efectividad de los planes de tratamiento”, señala. Y añade otra idea que conecta de forma directa con la filosofía del encuentro: “Al automatizar tareas rutinarias y administrativas, la IA permite a los enfermeros dedicar más tiempo a la atención directa al paciente, mejorando la calidad del cuidado y la satisfacción del paciente”.