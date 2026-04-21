Elche caminará de un hospital a otro este domingo por quienes siguen sin diagnóstico: "Para ellos la meta es encontrarlo"

Una marcha de seis kilómetros entre los hospitales en Elche para visibilizar la realidad de las personas sin diagnóstico. Es el reto que tienen los departamentos de salud y los propios afectados con la primera caminata saludable promovida por la asociación Objetivo Diagnóstico en el marco de la semana dedicada quienes siguen sin poner nombre y apellidos a lo que les pasa. Para anticiparse a la efeméride tendrá lugar este encuentro que partirá este 26 de abril a las 10 horas desde el Hospital General y se completará en el Hospìtal Vinalopó. Además de la colaboración de ambos centros hospitalarios, se suma la Universidad CEU Cardenal Herrera, empresas y el propio Ayuntamiento y la Fundación del Deporte Ilicitano bajo el paraguas de la Capital Mediterránea del Deporte. Un refuerzo institucional para transmitir el mensaje de que la verdadera meta, lejos de la competición, es llegar al diagnóstico.

El recorrido se ha pensado para que sea accesible y sin barreras, precisamente porque buena parte de las personas sin diagnóstico presentan un alto grado de discapacidad o enfermedades muy incapacitantes. A ello se suma que la recaudación tendrá un destino muy concreto: financiar un programa de apoyo psicológico y acompañamiento, especialmente orientado a cuidadores y familiares, a quienes la asociación definió como “los grandes olvidados” de todo este proceso. Según explicó, muchas familias hacen esfuerzos extremos para sostener terapias y cuidados, mientras el acompañamiento emocional queda muchas veces desatendido.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, subrayó por su parte que esta será una prueba distinta a cualquier otra. Explicó que cuando la propuesta llegó a la concejalía, la primera reflexión fue preguntarse qué se ganaba en un reto así, quién era el vencedor o qué trofeo habría al final. Y la respuesta, dijo, fue clara: "aquí el premio es dar valor a la gente que está sin un diagnóstico hoy en día”. Por eso defendió que sí existe una competencia, pero no en el sentido habitual del deporte, sino en la voluntad colectiva de conseguir visibilidad y de pelear por ese diagnóstico que tantas personas esperan desde hace años, lustros o incluso décadas. Román definió la marcha como una mezcla de deporte y “peregrinación” entre los dos hospitales y pidió que cada uno de esos seis kilómetros sirva para recordar que hay personas que siguen luchando desde la soledad.

La edil de Sanidad, Inma Mora, acudió de oyente a la rueda de prensa y terminó expresando el compromiso de la Administración local con estas familias, reconociendo la complejidad del camino que atraviesan. Aseguró que las instituciones deben ser consecuentes con sus necesidades y poner todas las facilidades posibles para que la vida sea “lo más fácil posible” o, al menos, para que no se sientan solas durante ese largo recorrido.

Madrina

Uno de los detalles más cálidos de esta jornada deportiva es que la marcha contará con la campeona olímpica Sara Marín como madrina, una presencia que la organización quiso rodear de un simbolismo especial para esta primera edición. Su participación añade además un componente emocional en unos días especialmente señalados tras anunciar su retirada de la competición, y tras la inauguración del pabellón inclusivo de Elche que lleva su nombre junto al de María Díez.

La inscripción cuesta ocho euros e incluye camiseta, aunque la asociación insistió en que nadie debe quedarse sin andar por motivos económicos. También se ha habilitado una fila cero para quienes no puedan asistir pero quieran colaborar. Más allá de la aportación económica, incidieron en que cualquier gesto cuenta, desde participar, compartir, hablar de esta realidad y ayudar a visibilizarla.

De consulta en consulta

La voz que marcó el tono de la presentación este martes en el Ayuntamiento fue la de Carmen Sáez, presidenta de la asociación, que puso palabras a una realidad prolongada en el tiempo y todavía muy desconocida. “Una persona sin diagnóstico se pasa su vida de consulta en consulta, sin tener respuesta”, resumió para explicar el sentido de una marcha que nace de la necesidad de que la sociedad comprenda lo que supone vivir años sin saber qué enfermedad hay detrás de unos síntomas.

Cartel de la caminata / INFORMACIÓN

Sáez explicó que la caminata ha sido concebida desde la voluntad de representar físicamente ese itinerario de incertidumbre que recorren los pacientes y sus familias, partiendo desde el Hospital General y completándose en el Hospital del Vinalopó. Y es que en este caso, y frente a las carreras en las que se corre por una medalla, una superación personal o un título, defendió que en este caso lo importante era “plasmar lo que la gente pasa”. Es más, llegó a alertar que dentro de la asociación hay socios con 38 años sin diagnóstico, otros con 20 o 18, y niños de 10 años que ya han crecido atrapados en esa misma incertidumbre.

Desgaste emocional

Al hilo, puso de relieve que detrás de esa falta de respuestas no solo hay un problema clínico, sino también un profundo desgaste emocional, económico y social. Habló de familias “destrozadas” por no saber qué ocurre en su casa ni cómo van a levantarse al día siguiente, de niños que se han perdido por el camino, de personas mayores que también fallecen sin haber obtenido respuestas y de una realidad que, advirtió, puede afectar a cualquiera. “Todo el mundo cuando nace, desde los cero años, ya es un futuro paciente”, afirmó, reclamando mayor conciencia social poniendo el foco que se trata de enfermedaes que en muchos casos siguen sin literatura científica suficiente, sin protocolos claros y sin pruebas que permitan dar una respuesta a tiempo.

Sáez explicó que cada año revisa el decálogo de reivindicaciones del colectivo buscando avances, pero se encuentra con la misma situación que hace una década. Sobre esta cuestión, insistió en que siguen intactos problemas como la inequidad sanitaria entre territorios, las dificultades de acceso a terapias y rehabilitación, los obstáculos para lograr reconocimientos de discapacidad, dependencia o incapacidad, y la sensación de no ser creídos cuando los síntomas no encajan en los protocolos habituales.

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Falta de datos fiables

Desde Objetivo Diagnóstico también destacaron la falta de datos fiables sobre esta realidad. Recordó que en España no existe un registro unificado y que la información depende en gran medida de la voluntad y del trabajo desarrollado en cada comunidad autónoma. Habló de cifras estimadas sobre enfermedades raras y sobre el tiempo medio necesario para obtener un diagnóstico, pero subrayó que esas cifras probablemente se quedan cortas frente a la realidad de muchas familias que acumulan años sin tenerlo diez, veinte o incluso casi cuarenta años sin respuestas.