Compromís, EU y Podem muestran unidad en Elche en su primer acto conjunto

Compromís per Elx, Esquerra Unida d’Elx y Podem Elx escenificarán este viernes en Elche su primera cita conjunta en un acto de carácter feminista y antifascista, una convocatoria con la que las tres organizaciones quieren visualizar el trabajo de cooperación que aseguran venir desarrollando durante el último año. El encuentro, titulado “Feminisme, antídot contra el feixisme”, se celebrará a las 19.30 horas en el Centro Cívico de Candalix ‘El Bailongo’ y contará con la participación de la analista política Sarah Santaolalla y la socióloga y política Miriam Jiménez Lastra.

La cita estará moderada por la concejala Esther Díez y tendrá entrada libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa. Las tres formaciones han planteado el acto como un espacio abierto a la ciudadanía, así como a entidades, asociaciones y colectivos del municipio, con la intención de convertirlo en un foro de encuentro, diálogo y colaboración en torno al debate público y político desde el ámbito local.

Primera imagen conjunta en clave feminista

El principal significado político del acto reside en que se trata de la primera convocatoria conjunta de Compromís, Podem y Esquerra Unida en el municipio dentro de la línea de colaboración que las tres fuerzas aseguran haber tejido en el último año. El objetivo de ese trabajo compartido, según trasladan, es devolver al Ayuntamiento de Elche políticas “transformadoras, justas e inclusivas”.

La elección del feminismo como marco para esta primera comparecencia conjunta no es casual. Las tres organizaciones presentan el encuentro como una respuesta política y social frente al retroceso que, a su juicio, viven las políticas de igualdad y frente al avance de discursos reaccionarios. Desde los partidos explican que “frente a la internacional del odio y el ataque a las políticas de igualdad que está llevando a cabo este gobierno municipal de PP y Vox, las fuerzas de izquierdas impulsamos este nuevo encuentro con las expertas Sarah Santaolalla y Miriam Jiménez Lastra para reivindicar el feminismo como una herramienta para una sociedad más libre”.

La concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Elche será la encargada de conducir el acto / INFORMACIÓN

Con este formato, las formaciones de izquierdas no solo pretenden lanzar un mensaje político común, sino también ensayar una imagen de unidad pública en un terreno, el de los derechos y las políticas de igualdad, en el que quieren marcar perfil frente al actual gobierno municipal.

Feminismo, reacción y derechos

Según ha explicado la portavoz municipal, el contenido del encuentro abordará varios de los debates que hoy atraviesan el feminismo y la política institucional. “Durante el encuentro, abordaremos cuestiones clave como la ola reaccionaria antifeminista, los roles tradicionales al que históricamente han estado sometidas las mujeres, la precariedad económica, la multiculturalidad, el feminismo como lucha social antibelicista, la sexualidad, las violencias machistas y los ataques a derechos fundamentales como el aborto, este último recientemente vulnerado por el alcalde, Pablo Ruz, y sus socios de Vox, cuando exigieron su derogación en el último pleno”, lamenta.

La programación anunciada sitúa así en el centro del debate cuestiones como la ofensiva antifeminista, las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres, la violencia machista o la defensa de derechos fundamentales. También incorpora otros ejes, como la precariedad económica, la multiculturalidad o la dimensión antibelicista del feminismo, con la intención de ofrecer un enfoque amplio del debate.

La presencia de Sarah Santaolalla y Miriam Jiménez Lastra responde a esa voluntad de dotar el acto de una dimensión política y analítica. La primera participa habitualmente en el debate público como analista política, mientras que la segunda combina su perfil como socióloga con su trayectoria política. Ambas serán las encargadas de intervenir en una cita con la que las tres formaciones quieren reforzar un mensaje de defensa colectiva de la igualdad y la democracia.

Convocatoria abierta a la ciudadanía

La entrada libre y sin inscripción previa busca, según destacan los organizadores, facilitar la asistencia del conjunto de la ciudadanía. La invitación se ha hecho extensiva además a asociaciones, entidades y colectivos del municipio, en un intento de abrir el acto más allá del ámbito estrictamente partidista y conectar con el tejido social de la ciudad.

Las tres organizaciones han enmarcado la convocatoria en una llamada a seguir avanzando en derechos y libertades. “Nuestro deber es seguir avanzando con firmeza hacia una sociedad más libre, más igualitaria, más plural y feminista, y con ello defender colectivamente una democracia real. Por ello, os esperamos este próximo viernes para que juntas, sigamos construyendo el futuro que merecemos”, defienden.