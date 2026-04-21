El Hospital General de Elche participa en un proyecto millonario de la UE con nuevas herramientas contra el cáncer de próstata

El Hospital General Universitario de Elche ha dado un paso más en su línea de investigación aplicada y de atención centrada en el paciente con su incorporación al proyecto europeo CLEAR-PC, una iniciativa orientada a mejorar la alfabetización en salud en cáncer de próstata y, con ello, la capacidad de los afectados para comprender la información clínica y adoptar decisiones informadas a lo largo de todo el proceso asistencial. El programa, cofinanciado por la Unión Europea dentro de EU4Health, contará con una duración de tres años y reunirá a 17 organizaciones de seis países para diseñar, adaptar y poner a prueba herramientas que contribuyan a una atención más comprensible, compartida y equitativa.

La participación ilicitana se canaliza a través de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), entidad que articula la aportación científica y clínica del centro sanitario dentro de este consorcio internacional. Desde Elche, el Servicio de Urología aportará la experiencia acumulada en el abordaje del cáncer de próstata, con el objetivo de que los recursos generados por el proyecto no se queden en el plano teórico, sino que estén vinculados a la práctica asistencial real y a las necesidades concretas de los pacientes.

Un proyecto europeo con coordinación desde Elche

La coordinadora internacional y principal investigadora de CLEAR-PC es Blanca Lumbreras, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública e integrante del grupo de investigación Salud Global de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bajo esa dirección, el proyecto pretende actuar sobre uno de los problemas que con más frecuencia aparecen en los procesos oncológicos: la dificultad para que los pacientes y su entorno comprendan una información médica muchas veces compleja, técnica y desigual en función del contexto social, educativo o sanitario de cada persona.

El hospital ilicitano no se limita a una colaboración testimonial. Su implicación se desarrolla en distintos grupos de trabajo del proyecto. Entre ellos figuran la definición del marco ético y regulatorio, la identificación de personas clave para estudiar las necesidades y las barreras en la comprensión de la enfermedad y la adaptación de las herramientas que formarán parte de la estrategia final. Es decir, la contribución del centro abarca desde la base metodológica y organizativa hasta la futura aplicación práctica de los materiales que se vayan generando.

Esa conexión entre la investigación y la realidad clínica es, precisamente, uno de los ejes de la participación del Hospital General de Elche. La intención es que cada instrumento elaborado en el marco de CLEAR-PC sirva realmente para mejorar la relación entre profesionales y pacientes, reducir la confusión que puede provocar el exceso o la complejidad de la información disponible y favorecer decisiones compartidas en momentos especialmente sensibles del proceso asistencial.

El jefe del Servicio de Urología del Hospital General Universitario de Elche, el doctor Luis Gómez Pérez, ha explicado cuál será la labor principal del equipo ilicitano dentro del consorcio. Según ha indicado, el trabajo se centrará “en la evaluación de la estrategia CLEAR-PC en la práctica clínica. Para ello, se diseñarán tres estudios piloto junto a otros socios europeos, con el objetivo de analizar su impacto tantoen diferentes entornos asistenciales de España y Bélgica”.

Reunión de expertos del proyecto de investigación en el que participa el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

La dimensión práctica de esa evaluación será una de las aportaciones más relevantes del hospital. No se trata solo de definir herramientas útiles en abstracto, sino de comprobar cómo funcionan cuando se aplican a situaciones reales, con profesionales, pacientes y contextos sanitarios distintos. Esa fase permitirá medir si la estrategia diseñada mejora la comprensión de la enfermedad, facilita la comunicación clínica y ayuda a tomar decisiones de forma más consciente y compartida.

Estudios piloto en España y Bélgica

La evaluación prevista por el equipo incluirá tres estudios piloto desarrollados junto a otros socios europeos. Su finalidad será analizar el alcance de la estrategia en diferentes escenarios asistenciales de España y Bélgica, dos de los países implicados en la fase de comprobación práctica. Con ello se busca verificar si el modelo puede adaptarse a realidades sanitarias distintas y si sus resultados se mantienen en entornos diversos.

El doctor Gómez Pérez ha detallado también el contenido de esos ensayos. “Estos estudios evaluarán la influencia de la estrategia en la toma de decisiones compartidas en el cribado, el tratamiento y los cuidados paliativos del cáncer de próstata, así como su efecto en el conocimiento, la satisfacción y el bienestar emocional de los pacientes. Cada estudio incluirá aproximadamente 100 pacientes”, ha añadido el especialista.

La declaración del responsable de Urología permite delimitar con claridad dónde quiere actuar el proyecto. Por un lado, en el cribado, una fase en la que comprender la información disponible resulta clave para decidir sobre pruebas, eguimiento y posibles riesgos. Por otro, en el tratamiento, donde las opciones terapéuticas pueden implicar consecuencias muy distintas sobre la calidad de vida. Y, finalmente, en los cuidados paliativos, un momento de especial carga emocional en el que la claridad de la información y la comunicación entre profesionales, pacientes y familias adquiere un valor determinante.

Cada uno de los tres estudios contará con alrededor de 100 pacientes, una cifra que permitirá disponer de una base suficiente para observar el efecto de la estrategia sobre varios indicadores: el conocimiento de la enfermedad, el nivel de satisfacción con la información recibida, la percepción sobre la participación en las decisiones y el bienestar emocional. No se trata, por tanto, únicamente de medir si los afectados entienden mejor un folleto o una explicación, sino de comprobar si esa mejor comprensión tiene consecuencias reales en la vivencia de la enfermedad y en la relación con el sistema sanitario.

La elección del cáncer de próstata como ámbito de actuación responde además a su elevada incidencia. Se trata del segundo tumor más diagnosticado en hombres en todo el mundo, una realidad que convierte cualquier mejora en la comunicación clínica, la educación sanitaria y la capacidad de decidir de forma informada en una cuestión de alcance amplio. La complejidad de la información disponible y las dificultades para acceder a recursos comprensibles pueden traducirse en desigualdades, de modo que el proyecto se plantea también como una herramienta para combatir brechas en salud.

Financiación, socios y reducción de desigualdades

El proyecto CLEAR-PC dispone de una financiación de 1,25 millones de euros aportada por la Unión Europea a través del programa EU4Health, una de las principales líneas comunitarias de apoyo a iniciativas relacionadas con la mejora de los sistemas sanitarios y la salud pública. El consorcio reúne a 17 organizaciones entre universidades, servicios de salud, asociaciones profesionales y organizaciones de pacientes, una composición que refleja la voluntad de abordar el problema desde perspectivas complementarias y no solo desde el punto de vista estrictamente médico.

En total participan entidades de seis países europeos: España, Bélgica, Croacia, Chipre, Países Bajos y Portugal. Esa estructura multinacional pretende enriquecer el proyecto con experiencias distintas y facilitar que los resultados puedan ser transferibles a varios contextos sanitarios de la Unión Europea. Al mismo tiempo, la implicación de organizaciones de pacientes y de perfiles profesionales diversos apunta a una estrategia en la que la alfabetización en salud no se entienda solo como transmisión de información, sino como una construcción compartida entre sistema sanitario y ciudadanía.

Durante sus tres años de desarrollo, la iniciativa trabajará para mejorar la comprensión del cáncer de próstata en todas las fases del itinerario asistencial, desde la detección precoz hasta el tratamiento y los cuidados paliativos. Ese recorrido integral resulta especialmente relevante porque la necesidad de entender la información médica no desaparece tras el diagnóstico, sino que se mantiene —y a menudo se intensifica— en cada decisión posterior.

Entre los objetivos fijados por el proyecto figura, en primer lugar, analizar el nivel de conocimiento que tiene la población sobre esta enfermedad. Esa evaluación inicial permitirá saber desde qué punto se parte y qué vacíos de comprensión son más frecuentes. A ello se sumará la revisión de las estrategias y herramientas ya existentes en contextos sanitarios y educativos de toda la UE, con el fin de identificar qué modelos han funcionado, cuáles presentan limitaciones y qué elementos pueden aprovecharse para construir una estrategia más eficaz.

Alfabetización sanitaria

Otro de los ejes del trabajo será estudiar el impacto de los determinantes sociales de la salud en las competencias y los conocimientos relacionados con la alfabetización sanitaria. En otras palabras, el proyecto quiere averiguar cómo influyen variables sociales, educativas o de contexto en la capacidad de cada persona para entender la enfermedad y tomar decisiones. Esa mirada es esencial para abordar las desigualdades en salud, uno de los problemas que la iniciativa aspira a reducir.

La investigación también persigue desarrollar una estrategia específica que mejore la comprensión del cáncer de próstata por parte de pacientes, profesionales y sociedad. No se plantea como una acción aislada ni como una campaña puntual, sino como una propuesta susceptible de integrarse de manera sostenible en los sistemas sanitarios, en la práctica clínica cotidiana y en el ámbito educativo. Para ello, además de diseñar esa estrategia, se evaluará su eficacia en distintas fases del proceso asistencial y se promoverá su difusión.

Ese planteamiento combina, por tanto, varias capas de actuación: diagnóstico del problema, revisión de herramientas previas, diseño de nuevos recursos, comprobación de su eficacia y expansión posterior. El objetivo final no es solo producir conocimiento académico, sino facilitar cambios concretos en la forma en que el cáncer de próstata se explica, se comprende y se afronta dentro y fuera de la consulta.

En este contexto, la implicación del Servicio de Urología del Hospital General Universitario de Elche refuerza el compromiso del centro con una investigación conectada a la asistencia diaria y con un modelo sanitario que pone el foco en la persona enferma. La aportación de su experiencia clínica resulta relevante para garantizar que las soluciones desarrolladas respondan a situaciones reales y no pierdan de vista las dudas, temores y necesidades que aparecen en la atención cotidiana a hombres con cáncer de próstata.

La lógica del proyecto parte de una constatación clara: la abundancia de información no siempre equivale a una mejor comprensión. A menudo sucede lo contrario. Los pacientes se enfrentan a términos técnicos, explicaciones complejas, recursos dispersos o mensajes contradictorios que dificultan saber qué opciones existen y cuáles son sus implicaciones. Esa barrera puede condicionar el modo en que afrontan pruebas diagnósticas, tratamientos o decisiones sobre el final de la vida. Por eso la alfabetización en salud se plantea aquí como una pieza central para una atención más justa, más clara y más participativa.

La iniciativa busca asimismo la colaboración de personas interesadas en mejorar la comprensión del cáncer de próstata. El proyecto abre así la puerta a la participación de agentes implicados o sensibilizados con esta cuestión, en coherencia con su apuesta por una construcción colectiva de las herramientas que se elaboren. La información sobre esa colaboración está disponible en la página web: https://clearpc.eu/stakeholders/