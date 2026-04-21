Una marcha para hacer visible la espera: el CEU de Elche se suma a la Caminata por la Salud 2026

Hay recorridos que no se miden solo en kilómetros. La Caminata por la Salud 2026, que se celebrará el próximo domingo 26 de abril en Elche, quiere poner el foco precisamente en uno de ellos: el trayecto, muchas veces largo e incierto, que realizan las personas que enlazan consultas, pruebas y hospitales sin obtener todavía una respuesta sobre su enfermedad. En esa iniciativa solidaria participará el CEU de Elche con alumnado de Enfermería y Fisioterapia, que atenderá a los caminantes a su llegada a meta con acciones de cribado y promoción de la salud, así como con apoyo a la recuperación tras la marcha.

La actividad consistirá en una caminata de seis kilómetros entre el Hospital del Vinalopó y el Hospital General de Elche, organizada por la asociación Objetivo Diagnóstico, que acompaña en la ciudad a más de 50 usuarios y da voz a personas que siguen sin diagnóstico, muchas veces dentro del universo de las alrededor de 7.000 enfermedades raras existentes. La recaudación de la jornada se destinará íntegramente a un programa de apoyo psicológico y acompañamiento dirigido a cuidadores.

Seis kilómetros entre dos hospitales

La caminata parte de una imagen muy concreta: la de quienes pasan años moviéndose de un centro sanitario a otro en busca de respuestas. En este caso, el itinerario entre los dos hospitales ilicitanos no es solo un recorrido físico, sino también una forma de representar esa búsqueda. La propia organización resume el sentido de la convocatoria en una idea sencilla: caminar “por cada paso hacia el diagnóstico, caminando por un objetivo común”.

Detrás de esa imagen hay una realidad de fondo. Se estima que en España viven alrededor de tres millones de personas con enfermedades raras y que más de un 20 % ha tardado entre seis y diez años en lograr un diagnóstico. Otras no llegan siquiera a obtenerlo. Son pacientes que acumulan derivaciones, pruebas y especialistas sin una explicación clara, en un proceso que no solo retrasa el acceso a tratamientos o apoyos, sino que añade desgaste emocional y desorientación a las familias.

La presidenta de Objetivo Diagnóstico, Carmen Sáez, resume ese horizonte en una frase que conecta con el sentido del acto: “Nuestra meta siempre es tener un diagnóstico. Y si no es un diagnóstico, pues que nos vean”. En esa misma línea, subraya también el alcance simbólico de la marcha: “Caminar cambia vidas. Sí, caminar cambia vidas, pero ¿por qué? Porque vais a conocer gente que, más allá de esa incertidumbre y de su miedo, tiene muchas ganas de vivir”.

El papel del CEU en la llegada a meta

La participación del CEU de Elche se concentrará en el tramo final del recorrido, allí donde la marcha se convierte también en cuidado. Por un lado, la Escuela de Salud, a través del alumnado de Enfermería, instalará un stand de llegada con acciones de cribado y promoción de la salud. Por otro, estudiantes del Grado en Fisioterapia colaborarán como voluntarios en meta con masajes y atención posterior a la caminata.

Aunque no se trata de una carrera competitiva, sino de una marcha solidaria, la organización ha querido que la llegada tenga también ese componente de acompañamiento. En ese punto, la presencia del CEU suma una dimensión práctica al evento: no solo participar en la convocatoria, sino hacerlo desde los perfiles formativos vinculados directamente al cuidado y a la atención a las personas.

Ese planteamiento encaja, además, con el carácter de la propia actividad. La caminata busca visibilizar la necesidad de un diagnóstico, pero también generar un espacio compartido de apoyo y escucha en torno a una realidad que a menudo queda fuera del foco público. La presencia del alumnado en meta refuerza ese componente de acompañamiento sin desplazar el sentido principal de la convocatoria.

Blanco para visibilizar una causa

La marcha se celebrará apenas unos días antes del 29 de abril, Día Mundial de las Personas sin Diagnóstico, cuyo color identificativo es el blanco. Por eso, desde el CEU se ha planteado la participación con camiseta blanca, que se repartirá media hora antes del comienzo de la caminata, con la intención de que el grupo universitario avance como un bloque visible dentro del conjunto de participantes.

El gesto tiene una lectura sencilla: convertir el color en una forma de hacer visible una causa que muchas veces permanece en segundo plano. En el caso de las personas sin diagnóstico, esa invisibilidad suele ir unida a la espera, a la falta de certezas y, en no pocas ocasiones, a la sensación de no encajar todavía en ninguna respuesta clínica cerrada.

La recaudación prevista para la caminata se destinará a un programa de apoyo psicológico y acompañamiento a cuidadores, un colectivo que convive de manera directa con ese proceso prolongado de incertidumbre. Así, la jornada del 26 de abril unirá tres planos en un mismo recorrido: la visibilidad social de una realidad poco conocida, el acompañamiento a pacientes y familias y la implicación de entidades de la ciudad, entre ellas el CEU de Elche, en una iniciativa que quiere convertir una marcha simbólica en una forma concreta de apoyo.